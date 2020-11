Vogel trifft Windenergieanlage: Dieses Foto vom Windpark Schwarme zeigt ein Problem auf, das am Dienstagabend intensiv diskutiert wurde. (Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen will ihren Teil zur Energiewende beitragen und diese vorantreiben. Stellt sich die Frage: Welche Flächen hat sie dafür zur Verfügung? Antworten gab es von Bürgermeister Bernd Bormann bei der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstagabend. „Wir wollen der Windkraft deutlich mehr Raum geben“, sagte er. Dafür habe die Verwaltung den Flächennutzungsplan „Windkraft“ komplett überarbeitet. Das Ergebnis stellte Bernd Bormann dem Gremium im gut gefüllten Forum des örtlichen Schulzentrums vor. Mehr als 40 Besucher hatten sich eingefunden, gerade noch so coronakompatibel. Die wurden vom Ausschussvorsitzenden Heiko Albers (CDU) mit einer extra für diesen Tagesordnungspunkt eingeschobenen Einwohnerfragestunde in die Diskussion eingebunden. Doch dazu später mehr.

Bernd Bormann eröffnete seinen Redebeitrag damit, dass alle 2016 ausgesuchten und bereits mit Windenergieanlagen bebauten Flächen in den F-Plan übernommen würden. Vier Areale wurden dazu ausgesucht, einer nahe Hustedt, einer im Bereich Neue Weide bei Martfeld, einer, der südwestlich von Schwarme beginnt und sich bis in den Uenzer Bruch hineinzieht, und letztlich einer in Asendorf. Letztgenannter war schon vor der Überarbeitung recht klein. Durch die Bedeutung des Geländes für regionale Brutvögel werde die Fläche noch kleiner, „zu klein für einen Windpark“.

So bleiben letztlich nur noch drei Bereiche, mit der die Samtgemeinde nun in die Auslegung geht. Östlich von Hustedt sollen gut 29 Hektar für Windenergieanlagen freigehalten werden. Südwestlich von Schwarme reserviert die Samtgemeinde weitere 102 Hektar für die modernen Windmühlen. Und südlich von Martfeld, direkt angrenzend an den Landkreis Nienburg, wird mit rund 150 Hektar das größte Areal für diese regenerative Energie freigelassen.

Pitt Brandstädter von den Grünen monierte eine vier Kilometer breite Riegelbildung südwestlich des Süstedter Bachs. Da bestehe noch Diskussionsbedarf. Das sah Bernd Bormann anders. „Für Schwarme ist das ein guter Standort“, meinte er. Seine Begründung: Im Schatten der bereits bestehenden Windkraftanlagen seien die neuen kaum zu sehen. Aus Richtung des Fleckens Bruchhausen-Vilsen, das gab der Bürgermeister zu, sei das anders. Brandstädter wies auch noch auf ein kleines Waldstück in Richtung des Gasthauses Holschenböhl hin. Seine Frage: „Ist das überhaupt nicht schutzbedürftig?“ Bormann erläuterte, das Wälder generell eine Schutzzone seien, aber kein Schutzabstand für Windenergieanlagen rund um Wälder herum bestehe.

Es folgte die bereits erwähnte eingeschobene Einwohnerfragestunde. Der Ausschussvorsitzende Heiko Albers hatte diese vom Ausschuss befürwortete Ausnahme auf Anfrage gleich zu Beginn der Sitzung angekündigt. Zwei der etwa 40 Anwohner nutzten diese Gelegenheit ausgiebig. Einerseits ging es um Tierschutz. Rotmilane würden in einem Wäldchen bei Süstedt nisten, hieß es, Störche würden auf den Wiesen nach Futter suchen, auch Gabel- und Rohrweihen seien bereits gesichtet worden. Bernd Bormann entgegnete, dass das Gutachten von einem renommierten Ornithologie-Experten erstellt worden sei. „Ich verlasse mich darauf.“ Dem Einwand, der notwendige Drei-Kilometer-Abstand zu anderen Windparks werde nicht eingehalten, entgegnete er damit, dass zusammen mit den Windenergieanlagen aus den angrenzenden Landkreisen Nienburg und Verden gemeinsame Windparks erstellt werden könnten.

Trotz dieser Einwände befürwortete der Planungsausschuss die Beschlussvorlage einstimmig. Das gilt sowohl für den Beschluss über die Stellungnahmen aus dem Verfahren als auch für die Auslegung und die parallele Durchführung des Verfahrens. Die endgültige Entscheidung fällt der Samtgemeinderat. Nächste Sitzung: 10. Dezember.