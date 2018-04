Barke weg: Landrat Cord Bockhop (rechts) und die geladenen Gäste gaben gestern die Kreisstraße 115, 121 und 122 wieder frei. (Jonas Kako)

Syke/Weyhe-Leeste. "Gut, dass wir eine Prioritätenliste aufgestellt haben." Dieser Stoßseufzer kam am Mittwoch über Cord Bockhops Lippen. Der Landrat hatte im Beisein von Politik und Verwaltung drei Kreisstraßen auf einmal wieder freigegeben. Den Grund dafür nannte Elmar Könemund, Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklung: "Gemäß der Ausschreibung haben wir drei Kreisstraßen gleichzeitig saniert." Die Kreisstraße 115 in Leeste, die K121 von Okel nach Sudweyhe und die K 122 von Leerßen nach Barrien.

Vor den Augen von Sykes Bürgermeisterin Suse Laue, Weyhes Fachbereichsleiterin für Bau und Liegenschaften, Doris Salomé, und rund einem Dutzend Mitglieder aus den betroffenen Ortsräten beziehungsweise dem zuständigen Kreisausschuss gab Cord Bockhop einen Einblick in die Entscheidungsfindung des Landkreises Diepholz. "Am Anfang steht immer die Frage: Bündeln wir Projekte oder ziehen wir sie einzeln durch?", begann der Landrat. In diesem Fall sei das Volumen so groß gewesen, dass Einsparungen möglich waren. Mehr als 1,3 Millionen Euro hat der Landkreis für die Oberflächensanierung der drei Kreisstraßen in die Hand genommen, genauer: 1 323 874 Euro.

Fördermittel gab es allerdings nicht. Doch das nahmen die Verantwortlichen in Kauf. "Es waren keine Baumfällungen nötig und auch keine Aktionen mit den Leitplanken", erklärte Cord Bockhop. Hätte es Fördermittel für die Sanierung gegeben, hätte das anders ausgesehen. "Dann wären auch Trassenänderungen notwendig gewesen", erläuterte Kreistagsmitglied Heinfried Schumacher (SPD). "So konnten wir die Trassenführung lassen wie sie ist. Auch wenn wir dafür alles alleine bezahlen mussten." Ein weiterer Vorteil: Trotz europaweiter Ausschreibung konnten die Verantwortlichen auf ein regionales Bauunternehmen zurückgreifen. "Das ist nicht nur der Qualität zuträglich", freute sich Bockhop. "Dadurch gestalten sich Gespräche mit den Anwohnern auch einfacher."

Die allerdings sind schon einige Monate her. Denn die Bauarbeiten zogen sich vom 10. Juli bis zum 10. November des vergangenen Jahres hin. Der Verkehr rollt auf allen Strecken schon seit längerer Zeit wieder. Am Mittwoch wurden sie auf dem Parkplatz vor der Sportanlage des TSV Barrien nur offiziell wieder freigegeben. "Wir sind nicht zu sehr in die Tiefe und die Breite gegangen", sagte Cord Bockhop. Es sei lediglich die Fahrbahn erneuert worden, damit auf diesen stark befahrenen Straßen weitere Schäden verhindert werden.

86 Arbeitstage investierte das Bassumer Bauunternehmen BTS Bochnig-Müller in fast neun Kilometer Asphaltstrecke. Auf der Kreisstraße 115 wurde der Belag der Brücke über die Bundesstraße 6 erneuert, ansonsten wurden unebene und schadhafte Bereiche ausgeglichen und mit einer neuen Deckschicht komplett überzogen. "Es gab keine Beschwerden", lobte Bockhop die Firma aus der Lindenstadt. "Das ist ein gutes Zeichen. Anscheinend ist nichts schief gelaufen." Eine Meinung, der sich Lars Brunßen vom Syker Tiefbauamt nicht uneingeschränkt anschließen wollte. "Einige Anwohner sind anscheinend trotz neuer Beschilderung falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren", berichtete er. Das sei beim ständigen Hin und Her einiger Schilder auch verständlich gewesen und deshalb alles gütlich geregelt worden.

Laut Cord Bockhop ist es jetzt langsam an der Zeit zu prüfen, ob sich an den Prioritäten der landkreisweiten Straßenbauliste inzwischen etwas geändert hat. "Bisher nicht", resümierte der Landrat. Er sei froh, dass es diese Liste gebe. "Sie gibt Sicherheit und Verlässlichkeit." Das konnte Suse Laue bestätigen. Doch das hatte bei ihr nicht oberste Priorität. "Ich freue mich nur, dass alles fertig ist."