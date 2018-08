Zeugenaufruf

Dreister Dieb stiehlt Teile vom Moped

Lena Mysegades

Ein Moped ist am Mittwoch am Bahnhof in Syke auseinandergebaut worden. Einzelne Teile wurden gestohlen. Hinweise nimmt die Syker Polizei entgegen.