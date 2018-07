Das Seniorenheim, als es noch die Sommerresidenz des Brauereibesitzers Heinrich-Wilhelm-Theodor Brand war. (Fotos: DRK-Seniorenheim)

Syke-Barrien Das DRK-Seniorenheim in Syke kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Genauer gesagt in diesem Jahr schon auf eine stolze 90-jährige Tradition. Anlass genug, um am Donnerstag ein Fest auf dem Grundstück des DRK-Seniorenheims zu feiern. Und auch, um auf die spannende Geschichte des Heims zu blicken.

Wer hätte das gedacht? Das Altersheim war ganz zu Anfang 1893 eine Sommerresidenz mit Kutscherhaus des Brauereibesitzers Heinrich-Wilhelm-Theodor Brand. Brandt, der Leiter der St.-Pauli-Brauerei in Bremen, hatte nach dem ersten Weltkrieg jedoch Pech an der Börse und litt unter der Malzkontingentierung zu dieser Zeit. Sodass die Brauerei in die Hände der Brauerei Haake-Beck geriet. 1927 nach dem Tod von Brandt konnte dann der Kreiskommunalverband Syke die Brauerei erwerben. Und löste damit den Altersheim-Notstand in der Region, indem die alte Brauerei von nun an als Altersheim genutzt werden sollte.

Vor 90 Jahren war es dann soweit. 1928 zog der erste Bewohner Louis Fütterer in das Altersheim ein. Seine Schwester Emma war die zweite Bewohnerin. Zur Zeit der offiziellen Einweihung 1929 konnte der erste Heimleiter Diakon Bonenkamp bereits 37 Menschen im Heim unterbringen. Doch 37 war bald nicht mehr genug. Durch den zweiten Weltkrieg benötigten vertriebene Ostdeutsche nun Wohnplätze im Heim. Das Seniorenheim wurde um zwei Wohnbaracken sowie das Privathaus der Familie Brandt erweitert. So konnten die ehemals 40 Bewohnerplätze auf 90 aufgestockt werden.

1953 erfolgte die Sanierung und Modernisierung des gesamten Altersheims. Und bat dann für 48 Personen Platz. Dank Sanierung gab es auch einen großen Flur, auf dem nun Trauerfeiern ausgerichtet werden konnten. Zu dieser Zeit übernahm Heinz Stricker, ebenfalls Diakon die Leitung. Das Heim bewirtschaftete nun auch zwei Hektar Gemüse- und Ackerland als Einnahmequelle. Die Bewohner sind der Gartenarbeit als eine Art Therapie gern nachgegangen, heißt es vom ehemaligen Heimleiter Klaus Richter.

1983 übernahm das Rote Kreuz die Trägerschaft des Heims und bezahlte 1,3 Millionen D-Mark dafür. Am 8. Oktober 1994 begannen die Arbeiten für einen Neubau, der sich in den Umbau von Nord und Südflügel unterteilte. Insgesamt mussten für die Neugestaltung des Heimes 4,7 Millionen D-Mark aufgebracht werden. An der Finanzierung beteiligt war auch der Landesverband mit einem Zuschuss von 200 000 D-Mark. Nach Abschluss der Bauarbeiten 1996 bot das Altersheim Barrien nun 107 Plätze.

Und heute? 2018 leitet die Sozialpädagogin Johanna Menke den sozialen Bereich. Sie sorgt für ein regelmäßiges Beschäftigungsprogramm im Haus und hilft bei der Organisation größerer Veranstaltungen. Außerdem wohnen derzeit 104 Menschen im Barrier Altersheim.

Also wird es am Donnerstag einen kleinen Festakt geben, um das lange Bestehen des DRK-Heims zu feiern. Los geht es um 11 Uhr mit Musik. Dann folgt die Begrüßung des DRK-Präsidenten Horst Wiesch. Es werden im Anschluss an die Begrüßung zwei Grußworte von Edit Heckmann, der stellvertretenden Bürgermeisterin, und Ulf Schmidt, stellvertretenden Landrat, verlesen. Weiter gibt es Musik, danach die Gratulation von Ulrike Hirth-Schiller, der DRK-Kreisgeschäftsführerin. Nochmal unterbrochen wird mit Musik und dann widmet sich der Einrichtungsleiter Thorsten Kerth der Geschichte des Hauses. Zum Abschluss gibt es – richtig geraten – nochmals Musik zum Ausklang des Festes.

Es werden Stücke von Joseph Haydn, Vittorio Monti und Anton Grigorjewitsch Rubinstein von Stephan und Sabine Steinkühler (Violine und Cello) sowie Reinhard Schmiedel (Klavier) gespielt. Die Feierlichkeiten enden zur Mittagszeit. Daher gibt es auch noch ein Mittagsbüfett für die Gäste und eine üppige "90 Jahre"-Torte. Jeder, der kommen möchte, ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.