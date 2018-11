Marco Jovanović (von links), Katrin Schmidt, Goran Arsić, Andreas Schock, Jelena Siskov, Sebastian Ostermann, Aleksandra Radak, Elke Kollhofer, und Thorsten Kerth freuen sich auf Teamwork im DRK-Seniorenheim Barrien. (Jonas Kako)

Syke-Barrien. „Ich mache meinen Beruf gerne“, sagt Andreas Schock, Pflegedienstleiter des Seniorenheims vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Barrien. Die Leidenschaft für den Pflegeberuf teilen derzeit allerdings nicht mehr viele Menschen mit ihm. Pflegediensten fällt es zunehmend schwer, Fachkräfte zu finden. In der Barrier Einrichtung ist man diesem Problem mit einem serbischen Quartett begegnet. Jelena Siskos, Aleksandra Ravak, Marco Jovanović und Goran Arsić heißen die neuen Mitarbeiter des DRK-Seniorenheims aus dem Südosten Europas. Jüngst hatten die zwei Männer und zwei Frauen ihren ersten Arbeitstag in der Einrichtung.

Das dritte Mal erfolgreich

Pflegedienstleiterin Elke Kollhofer und Katrin Schmidt, Assistenz der Fachbereichsleitung Pflege, haben die Vier direkt in Serbien kennengelernt. Und zwar dank der Organisation Triple-Win, die ein Projekt der zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit und der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ist. „Über Triple-Win haben wir jetzt schon das dritte Mal qualifizierte Pflegefachkräfte aus Serbien gewonnen“, berichtet Elke Kollhofer. Sonst vermittelt das Projekt auch Menschen aus Bosnien-Herzegowina und den Philippinen für Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege. „Wir hatten etwa acht bis neun Bewerber“, erinnert sich Kollhofer. Neben den vorhandenen Deutschkenntnissen bestimmten auch ihre Familiensituation und das Bauchgefühl von Kollhofer und Schmidt, ob die jungen Serben nach Barrien kommen konnten. „Mit der Familiensituation meinen wir, dass alle Pfleger, bis auf Goran, Familie in ihrer Heimat haben. Sie wollen ihre Lieben daher nach Deutschland holen“, erklären sie. Denn ohne die Familie fühle sich schließlich niemand langfristig in einem anderen Land wohl, so Kollhofer weiter.

Pflegedienstleiter Schock weiß um die Belastung der Arbeit: „Die Pflege ist ein Beruf, in dem man mit Herz dabei sein muss.“ Die Senioren fühlten sich in den Heimen häufig einsam, weshalb sie die Aufmerksamkeit des Personals bräuchten. „Doch die Arbeitsbelastung in den Heimen ist so groß, dass die Pfleger dafür oft gar keine Zeit haben“, meint Schock. Dazu komme noch die Unterbesetzung. Doch Jelena, Aleksandra, Marco und Goran sind motiviert. „Wir waren wirklich erstaunt, dass sie im Bus Deutsch sprachen, als wir sie aus Hannover abholten“, erzählt Kollhofer. Laut der Pflegedienstleiterin in Barrien sind ihre Mitarbeiter in einer ehemaligen Tagespflege untergekommen. „Dort leben sie jetzt in einer Wohngemeinschaft“, erzählt Kollhofer. Dort unterhält sich das Quartett ebenfalls auf Deutsch. „Wir schauen sogar deutsches Fernsehen“, berichtet Goran Arsić stolz. Die vier Fachkräfte haben alle bereits ein mit B1-zertifiziertes-Sprachniveau. Doch damit sie examinierte Pflegefachkräfte werden können, benötigen sie aber ein B2-Sprachzertifikat. Und diese Behandlungspflege umfasst die medizinischen Leistungen der examinierten Personen wie die Wundversorgung, den Verbandswechsel, die Medikamentengabe und die Blutdruck- und Blutzuckermessung.

Suche nach einem Lehrer

Deutschkurse seien allerdings gar nicht so leicht zu finden, weiß Thorsten Kerth, Heimleiter des DRK-Seniorenheims. „Freie Kräfte gibt es nicht, und Deutschkurse an der Volkshochschule sind zu verschult und dauern daher zu lange“, erklärt Kerth. Deshalb sucht das Seniorenheim in Barrien auch noch einen geringfügig beschäftigten Lehrer, der das B2-Niveau vermitteln kann. „Wir sind alle aber ganz begeistert, wie schnell Goran und seine Kollegen lernen“, ist Kollhofer von der schnellen Auffassungsgabe der Vier beeindruckt.

Aber nicht nur fachlich fügen sich die neuen Mitarbeiter ein, auch persönlich klappt es mit der Integration ins DRK-Team und in der Hachestadt. „Erst waren wir traurig, die Heimat zu verlassen. Jetzt sind wir aber froh, denn wir haben nette Kollegen und einen netten Chef“, sagt Goran Arsić. Pflegedienstleiter Schock fügt hinzu: „Wenn man von den Kollegen mit Herz aufgenommen wird, ist das natürlich schön.“ Die Gastfreundschaft in Deutschland habe sich seitdem verbessert, und das Land sei deutlich multikultureller geworden. Wie gut so etwas funktionieren kann, zeigt die serbische Pflegekraft Aldiana Dzibric-Pernar. Sie hat ihre Anerkennung geschafft und ist seit einem halben Jahr offiziell examiniert. „Für Jelena, Aleksandra, Marco und Goran ist das natürlich auch eine Motivation“, sagt Kollhofer.



Wer sich zutraut als Sprachlehrer, den neuen Mitarbeitern Deutsch auf B2-Niveau beizubringen, der kann sich unter der Telefonnummer 0 42 42/9 22 70 bei der Barrier Pflegeeinrichtung melden.