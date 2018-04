Dieses Phantombild hat die Polizei Bassum mit Hilfe der Angaben des Opfers angefertigt. (Polizei Diepholz)

Bassum. Die Bassumer Polizei bittet Anwohner um Hilfe bei der Suche nach einer Frau, die an einem am Mittwoch begangenen Diebstahl beteiligt gewesen sein soll. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 11.30 Uhr an der Straße "An der Bahn". Der Vorgang wird wie folgt geschildert: Zunächst klingelte eine Frau an der Tür einer älteren Dame, verwickelte sie in ein Gespräch und gelangte so in die Wohnung. Während sich die Täterin und das Opfer im Wohnzimmer aufhielten, betrat ein vermutlich männlicher Täter unbemerkt die Wohnung und konnte so Schmuck aus dem Schlafzimmer entwenden. Nach Angaben des Opfers ist die Frau zwischen 30 und 38 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und trägt schulterlanges braunes Haare. Sie war mit einem dünnen, braunen Sommermantel und Jeans bekleidet. Wer die abgebildete Frau kennt oder Hinweise zu ihrer Person, ihrem Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 42 42 / 96 90 bei der Polizei Syke zu melden.