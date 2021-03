In Bruchhausen-Vilsen braucht es künftig Ortskenntnis, um von A nach B zu gelangen. Denn: Ab diesem Donnerstag wird sowohl an der Lange Straße als auch an der Bassumer Straße gebaut. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mitteilt, geschieht dies im Zuge der Sanierung der Landesstraße 202. Autofahrer werden dies schon daran bemerkt haben, da seit Beginn der Woche bereits vorbereitende Arbeiten wie Baustelleneinrichtung und Beschilderung der Umleitungsstrecken erfolgten. Ab dem 18. März wird die Landesstraße gesperrt und der Verkehr über vorbereitete Strecken umgeleitet - voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich laut Landesbehörde vom Kreuzungsbereich Lange Straße/Am Scheunenacker/Zu den Weiden bis zur Polizeistation, Lange Straße 3. 200 Meter etwa. Der Kreuzungsbereich werde anfangs befahrbar bleiben, während der Osterferien aber vorübergehend voll gesperrt. In diesem Abschnitt werden zunächst die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserkanäle erneuert, heißt es in einer Presseinformation. Parallel dazu werde die Trinkwasserleitung erneuert. Anschließend wird das Pflaster von Fuß- und Radwegen entfernt, diese sogenannten Nebenanlagen 40 Zentimeter tief ausgekoffert und neu gelegt, bevor abschließend die Fahrbahn asphaltiert wird.

Parallel dazu wird ab dem 22. März die Bassumer Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Bruchhöfener Straße halbseitig gesperrt, um auch dort mit den Arbeiten beginnen zu können. Erst nach den Osterferien wird auch dieser Abschnitt voll gesperrt. Der Kreisel mit der Dampf-Lokomotive sowie die Einmündung der Bruchhöfener Straße auf die Bassumer Straße bleiben dabei weitestgehend befahrbar. Auch hier werden Fuß- und Radwege erneuert. Gleichzeitig dazu setzt die beauftragte Firma den vorhandenen Regenwasserkanal auf einer Strecke von etwa 250 Metern instand, bevor abschließend die Fahrbahn asphaltiert wird.

Die Bauarbeiten seien notwendig, heißt es vonseiten der Landesbehörde. Die genannten Bereiche seien in den 1970er-Jahren zuletzt sanierungstechnisch angefasst worden. Witterungsbedingte Verzögerungen seien durchaus möglich, auch mit Behinderungen sei zu rechnen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro.

Weitere Information zu diesem Bauvorhaben sind der Internetpräsenz der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) zu entnehmen. Die dort angegebene weitläufige Umfahrung der Baustellen erklärt das Amt damit, dass es für die Umleitung nur Bundes-, Landes- und einige Kreisstraßen nutzen darf. Ortskundige würden sich wohl andere Wege suchen.