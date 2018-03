Syke. In einen Verbrauchermarkt in Syke ist eingebrochen worden. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter im Zeitraum von Montag, 20 Uhr bis Dienstag, 6 Uhr Zugang zum Außenlager eines Geschäfts an der Straße Zum Hachepark. Dort stahlen sie diverse Kisten Erfrischungsgetränke. Gesamtwert: mehr als 100 Euro. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Die können bei der Polizei in Syke unter Telefon 0 42 42 / 96 90 abgegeben werden.