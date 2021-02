Braucht's bald ein neues Schild? Wenn es nach der SPD in Bassum geht, sollte die "Hindenburgstraße" ab dem 1. Januar 2022 "Friedrich-Ebert-Straße" heißen. (Tobias Denne)

Bassum. Bald könnte es in Bassum eine neue Straße geben – zumindest hinsichtlich des Namens. Die SPD-Fraktion hat im Stadtrat einen Antrag auf Umbenennung der Hindenburgstraße gestellt. So soll diese, wenn es nach den Politikern geht, zum 1. Januar des kommenden Jahres Friedrich-Ebert-Straße heißen. Wir haben zwei Bassumer mit einer Verbindung zur Hindenburgstraße gefragt, was sie von einer Umbenennung halten würden.

Einer, der seit Jahrzehnten an der Hindenburgstraße in Bassum wohnt, ist Helmut Behrens. Seines Zeichens Hobby-Historiker, hat er bereits Bücher (unter anderem mit Harald Focke) über die Geschichte Bassums herausgebracht. Er selbst spricht von „einem gewaltigen Aufwand, alles umzugestalten“. Dazu gehören unter anderem die Adresse im Personalausweis, bei der Krankenversicherung, bei der Stadt, um nur drei Beispiele zu nennen. „Die Frage ist, ob der Aufwand gerechtfertigt ist“, ist er sich noch unschlüssig. Insbesondere deshalb, weil Hindenburg nicht allein für den Aufstieg Hitlers verantwortlich sei. Behrens überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, die Anwohner zu fragen „und die Meinung zu hören“.

In dieselbe Kerbe schlägt auch der hiesige Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig, dessen CDU-Wahlkampfbüro an der Hindenburgstraße liegt. „Im Falle einer Umbenennung sollte man keinen Straßennamen vorgeben, auch wenn es sich bei Friedrich Ebert um einen verdienten Demokraten handelt“, sagt er. Axel Knoerig würde es befürworten, „die Bürger an einer Namensfindung zu beteiligen und Vorschläge zu sammeln, die einen historischen Zusammenhang mit der Gegend haben. In der jetzigen Hindenburgstraße gab es traditionell viele Handwerksbetriebe. Was spricht also dagegen, jemanden zu benennen, der sich um das Handwerk in Bassum verdient gemacht hat?“, schlägt er beispielsweise vor. Auch wenn die Politik natürlich das letzte Wort habe, würde er auf Bürgerbeteiligung setzen „und mit der Sichtung der Vorschläge ein Gremium beauftragen, das nicht nur aus den Reihen der Politik stammt und zum Beispiel auch den Stadtarchivar und den Heimatverein einbindet“, sagt er.

Bis 1933 noch Kaiserstraße

Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass man wissen sollte, was der Name der Straße bedeutet, in der man wohnt. „Ich begrüße ebenso die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und deren Aufarbeitung“, sagt er. Das wäre laut Knoerig eine von zwei Möglichkeiten. „Der erste Weg wäre, eine Umbenennung des Straßennamens, damit der Name von der Karte Bassums verschwindet. Eine Alternative könnte es sein, den Namen zu belassen und in Form einer Zusatztafel auf die Historie Bassums hinzuweisen, quasi als Form der historischen Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte, denn auch diese Zeiten gehören zu unserer Vergangenheit“, findet er. Gleichzeitig betont der Bundestagsabgeordnete, dass heute die problematische Rolle Hindenburgs unbestritten sei. Knoerig selbst ist an der Hindenburgstraße aufgewachsen. „Dennoch besteht diese Zugehörigkeit zu dem Straßennamen nur deshalb, 'weil er immer da war', und ich glaube nicht, dass irgendjemand diesen Namen behalten möchte, weil er die Person Hindenburg gutheißt“, ist er überzeugt. Das liege am Aufwand, den auch Behrens angesprochen hat.

Übrigens: Bis in das Jahr 1933 hieß die heutige Hindenburgstraße noch Kaiserstraße, hat Michael Junge vom Bassumer Stadtarchiv herausgefunden. Im Bassumer Anzeiger wurde berichtet, dass der Stadtrat dazumal Adolf Hitler und Paul von Hindenburg die Ehrenbürgerschaft angeboten hatte. Im Zuge dessen wurde aus der Kaiserstraße die Hindenburgstraße, die Lange Wand wurde in „Adolf Hitlerstraße“ umbenannt. Im Anzeiger vom 9. April 1933 hieß es dazu: „Beide Anträge wurden vom Kollegium ebenfalls einstimmig angenommen.“

Zur Sache

Entwidmung verbessert Gesamteindruck

Die SPD-Fraktion begründet den Antrag damit, dass „die Benennung einer Straße nach Persönlichkeiten eine Vorbildfunktion dieser so geehrten Person voraussetzt“. Das sei beim künstlerischen Schaffen oder dem Einsatz für die Gemeinschaft möglich. Das habe Paul von Hindenburg nicht verdient.

Hindenburg sei für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg zum Ende des Ersten Weltkriegs verantwortlich, er habe einen Verständigungsfrieden abgelehnt, er verbreitete die Dolchstoßlegende, „der zufolge das deutsche Heer im Felde unbesiegt und durch den Waffenstillstand 'von hinten erdolcht' worden sei“, schreibt die Fraktion dazu. Darüber hinaus habe er als Reichspräsident unter anderem mit der sogenannten „Osthilfe“ seine eigenen Interessen und seiner „Junker-Freunde aus Ostelbien“ verfolgt. „Paul von Hindenburg hat Hitler an die Macht gebracht, um seine Pfründe zu sichern. Er hat sich der Korruption schuldig gemacht. Er ist nicht würdig, dass die Stadt Bassum eine Straße nach ihm benennt“, betont die SPD.

Im Gegensatz dazu sei Friedrich Ebert (Hindenburgs Vorgänger als Reichspräsident) der parlamentarischen Demokratie bis zu seinem Tode ergeben gewesen. „Er wurde von links und rechts angefeindet“, heißt es weiter. Der Sozialdemokrat sei an den direkten Feindschaften gestorben, da er, um in einem Prozess aussagen zu können, den Eingriff wegen einer Blinddarmentzündung verschleppte und an deren Folgen starb.

Die SPD ist sich laut Antrag bewusst, dass „die Namensänderung einer Straße auch immer ein Eingriff in die Lebensgestaltung der dort wohnenden Menschen ist“, heißt es im Dokument weiter. Jedoch hebe die Entwidmung einer Straße den Gesamteindruck der Stadt Bassum hervor.