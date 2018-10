Rocker vor traumhaftem Panorama: Die Band Illegal 2001 sieht auch 30 Jahre nach ihrer Gründung sonnigen Zeiten entgegen. (Bernd Schmidt)

Bassum. Vor exakt 30 Jahren haben sich fünf Jungs aus den schleswig-holsteinischen Städten Bad Bramstedt, Eckernförde, Neumünster, Kiel und Schleswig zusammengefunden, um gemeinsam dem deutschen Rock zu frönen. Fünf Jahre später folgte ihr Debüt-Album, Songs wie „A7“, „Dosenbier“ und „Wir trinken gern“ erzeugen bei Kennern sofort Ohrwürmer. An wem diese glorreiche Zeit der Echo-Preisträger vorbei ging, der hat am Sonnabend, 20. Oktober, in Bassum die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Denn Illegal 2001 werden die erste Bassumer Rocknacht in der Alten Sporthalle am Schützenplatz headlinen. Um 19 Uhr geht die Rock-Sause los. Mit dabei sind zudem die Bands Quo, Cato und Old H.

„Spaß an der Freude war für uns von Anfang an am wichtigsten“, betonen die Musiker von Illegal 2001 noch heute. Ein recht bescheidener Vorsatz, schaut man sich die mittlerweile mehr als eine Million verkauften Tonträger und 1,5 Millionen Konzertbesucher an. Deutschsprachige Rockmusik, die mal mit zwinkerndem Auge und einer gehörigen Portion Ironie, aber auch mit durchaus ernst gemeinten Texten und inhaltlichem Tiefgang daherkommt, schien von Beginn an gut anzukommen. So gut, dass das 1993 veröffentlichte Album „Skandal“ die Top-100-Charts enterte und sich dort mehr als 80 Wochen hielt. „Als Krönung des erfolgreichen Debüts erhielten die Schleswig-Holsteiner sogar noch im selben Jahr den Echo-Musikpreis in der Kategorie Newcomer national – die höchste Auszeichnung, die die Branche für Künstler und Gruppen zu vergeben hat“, weiß auch Oliver Launer, Veranstalter der Bassumer Rocknacht. Das größte Kompliment erhielten die Bandmitglieder allerdings von ihren Fans, erinnert sich Frontmann und Sänger Thomas Lötzsch: „Wir waren völlig gerührt und total von den Socken, als unsere Weihnachtsshow 1993 in der Kieler Ostseehalle plötzlich mit 10 000 Karten ausverkauft war.“ Schlagzeuger Jens Liebschner ergänzt: „Und wer hätte gedacht, dass man dieses Phänomen in den folgenden Jahren nicht nur wiederholen, sondern dazu auch noch übertreffen könnte und die Halle gleich mehrmals nacheinander ausverkauft?“

Es folgten weitere Alben, eine ausverkaufte Tournee sowie Sommerfestivals mit der Pop-Gruppe Pur. „Mir völlig unvergesslich bleiben die 50 000 Fans im Gruga-Park Essen und der Moment, als wir beim Jübeck-Open-Air als Headliner nach dem fantastischen Auftritt von Huey Lewis and The News auf die Bühne sollten. Ich dachte damals, das könne nicht gut gehen und hatte wirklich die Hosen voll, aber es ging gut und wurde ein unvergesslicher Abend“, blickt der Keyboarder Doc Fiete Schlüter freudig zurück. 1999 standen personelle Veränderungen ins Haus und die Band trennte sich in gegenseitigem Einvernehmen von dem Gitarristen Stephan Vollbehr. Nach längerer Zeit des Suchens und Probierens fand die Band in Christian „Chrischi“ Warkocz eine Neubesetzung. Die Band meinte einstimmig: “Er passte sowohl musikalisch als letztendlich auch menschlich auf Anhieb zu uns.“

Nachdem die ständige Abfolge von Aufnahmen, Veröffentlichungen und Tourneen das Leben der Musiker mehrere sehr aufregende, aber auch anstrengende Jahre geprägt hatte, beschloss die Band, dass es höchste Zeit für eine Pause sei. „Wir waren völlig leer und wollten uns intensiver um unsere Familien und Freunde kümmern können“, erinnert sich Thomas Lötzsch an den damaligen Rückzug ins Private. Ab 2003 widmeten sich die Musiker verstärkt ihrem Privatleben, spielten jedoch mit schöner Unregelmäßigkeit auch weiterhin Konzerte und ließen den Kontakt somit untereinander nie abbrechen. Doch jetzt sind sie wieder da...

Da sind auch die Hamburger von Quo. „Die älteste Status-Quo-Coverband Deutschlands“, wie Oliver Launer berichten kann. Wie es der Zufall will, sind auch Quo seit exakt 30 Jahren – übrigens noch immer in Originalbesetzung – unterwegs und haben zuletzt im vergangenen Jahr als Vorgruppe von Saga der Lindenstadt für das Bassum-Open-Air einen Besuch abgestattet. Cato kommt aus Stuhr und ist eine Rockcoverband. Das seit 14 Jahren existierende Quartett hat sich laut eigener Aussage „,Unexpected Rock‘ auf die vier verschwitzen Leibchen geschrieben und darauf darf und muss man sich gefasst machen“. Dabei greift der Sänger Patrick Weigler mit seinen Mitstreitern in die 30 Jahre umfassende Kiste der Rock- und Popkultur. Old H sind die Lokalmatadoren des Abends. Seit vier Jahren ist die Band in ihrer aktuellen Sechser-Besetzung unterwegs und entwickelt in einem Keller „up‘n Dörp“ in Stühren eigene Songs. Der Bandname setzt sich aus den Namen der Mitglieder Olaf, Lutz und Dennis sowie Tontechniker Holgi zusammen. Hauptsänger ist allerdings Carsten, der ebenso wenig im Bandnamen verewigt wurde wie Gitarrist Metin. Was sie spielen? „Hört doch einfach selbst“, lautet die Antwort der Band.

Der Einlass zur Bassumer Rocknacht beginnt um 18.30 Uhr, laut wird es ab 19 Uhr. „Sollte die erste Bassumer Rocknacht ein Erfolg werden, ist natürlich eine weitere geplant und so könnte sich das Format als jährliche Veranstaltung etablieren“, stellt Oliver Launer in Aussicht. Ziel ist es, neben einem überregionalen Headliner auch immer Bands aus der Region eine Plattform zu bieten, um ihr Können zu zeigen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 27,80 Euro bei Papier und Tinte, Gabys Kosmetik und Fußpflege an der Hauptstraße 39 in Syke sowie im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Wer eine Abocard besitzt, kann sogar noch einen Euro sparen.