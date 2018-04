Das kann sich sehen lassen: Michael Bütepage und Silvia Kahle sind stolz auf ihren neuen 3D-Projektor. (Jonas Kako)

Syke. Der Transporter jagt durch die Innenstadt, ein Motorrad folgt ihm dicht auf. Die Heckklappe des Fahrzeugs springt auf, eine maskierte Person wirft ein kleines rosa-farbiges Objekt heraus und schießt auf selbiges. Was gerade noch klein und unscheinbar war, wächst plötzlich auf Übergröße heran, wird zum Hindernis und wirft den Verfolger von seinem PS-starken Zweirad. Obwohl das alles auf der Leinwand im Syker Hansa-Kino geschieht, zuckt man dank 3D-Technik auch als Zuschauer zusammen. Erst recht, seit das Filmhaus über einen neuen Projektor verfügt, der die Effekte noch bombastischer wirken lässt. Praktisch, dass mit der Platin-Card eine Film-Flatrate für den Sommer angeboten wird – ausprobieren strengstens erwünscht.

"Wir können jetzt locker mit den Bremer Kinos mithalten", sagt Silvia Kahle sicher. Die Aufrüstung war notwendig, um auch die nächsten Jahre wettbewerbsstark sein zu können. Was das Problem am alten Projektor war, bringt Silvia Kahle auf den Punkt: "Früher ging das Bild nur in die Tiefe, und man konnte unheimlich weit gucken. Aber die Leute wollen, dass es sie anspringt." Und das tut es, wie die Inhaberin des Kinos aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Zum Test habe sie bei der Neuanschaffung den Trailer von "Jurassic World" vorgeführt bekommen. Das Ergebnis sei beeindruckend gewesen. "In einer Szene kommt ein Dinosaurier auf mich zugelaufen. Ich bin zusammengezuckt und dachte nur, wie peinlich. Man weiß ja im Grunde, dass alles auf der Leinwand passiert", gibt Kahle zu und lacht.

Mit dem neuen Projektor hat das Kino auch bei den dazugehörigen Brillen umgerüstet. Die zuvor schweren Brillen sind Geschichte. Fortan gibt es an der Kasse wahre Leichtgewichte. Das dünne Gestell wechselt an der Kasse gegen einen Euro sogar dauerhaft den Besitzer und kann nach dem Film mit nach Hause genommen werden. Wer ohnehin schon Brillenträger ist, freut sich über die Möglichkeit, sich die 3D-Gläser per Clip an das eigene Gestell zu montieren, und für die Lütten gibt es die Sehhilfen in stylischen Farben als Mini-Version. "Wir wollten einfach, dass für jeden etwas dabei ist", erklärt Michael Bütepage.

Aber wieso brauche ich diese Brille überhaupt? Dafür ist es wichtig, zu verstehen, wie das menschliche Auge funktioniert. Das räumliche Sehen entsteht dadurch, dass die Umwelt aus zwei leicht versetzten Positionen gleichzeitig wahrgenommen wird. Das Gehirn erstellt daraus in Bruchteilen ein dreidimensionales Bild. Genau diesem Prinzip haben sich auch die Filmemacher aus Hollywood angenommen und drehen mit zwei nebeneinander montierten Kameras. Sind die Doppelbilder im Kasten, gilt es, dem Gehirn klarzumachen, welches Bild davon für welches Auge bestimmt ist. Eben diese Aufgabe übernimmt die Brille, die wie ein Polarisationsfilter wirkt. Unter Polarisation ist kurz ausgedrückt die Möglichkeit zu verstehen, gewisse Strahlen aus einer Lichtquelle zu unterdrücken. In der Fotografie werden Polfilter dazu eingesetzt, unerwünschte Reflexionen auf glatten Oberflächen zu beseitigen. Die Polfilter in der Brille brechen das Licht für das eine Auge horizontal und für das andere vertikal. Dadurch werden beide Augen einzeln angesprochen und das selbe Bild aus zwei Positionen wahrgenommen. Voilà, das 3D-Bild ist fertig.

Nonstop Filme dank Platin-Card

Eine ideale Gelegenheit, die neue Technologie in vollem Umfang und ohne Aufschläge genießen zu können, ist die neuerdings angebotene und auf 50 Stück limitierte Platin-Card des Hansa-Kinos. Inhaber der Scheckkarten großen Eintrittskarte können vom 1. Mai bis zum 31. Juli für 60 Euro so viele Filme schauen, wie sie möchten. "Damit möchten wir den Menschen, die ihren Sommer zu Hause verbringen, zeigen, dass man den auch in Syke ordentlich genießen kann", sagt Michael Bütepage. Und Sichern lohnt sich, wenn es nach ihm geht. Allen voran wegen der wahren Flut an Blockbustern, die im Sommer ins Haus steht. "Solo: A Star Wars Story", "Jurassic World 2", "Avengers – Infinity Wars" und "Deadpool" – um nur einige zu nennen. "Selbst, wenn man jeden dieser Filme nur einmal sehen würde, wäre man schon beim doppelten der Kosten", überschlägt Michael Bütepage.

Sollte sich die Platin-Card als Erfolg entpuppen, stellen die Initiatoren eine Fortsetzung im nächsten Jahr in Aussicht. Von einer generellen Flatrate im Drei-Monats-Rhythmus möchten die Betreiber des Kinos jedoch erst einmal absehen. "Wenn ich etwas nicht mag, ist es, dass ich mich gezwungener Maßen ins Kino schleppe, weil ich schon dafür bezahlt habe. Kino soll etwas Geselliges bleiben", findet Michael Bütepage.

Die Karten sind ab Freitag, 20. April, im Hansakino erhältlich. Anfragen hat es nach den Worten von Silvia Kahle schon gegeben, telefonische Reservierungen werden jedoch nicht angenommen. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", sagt Silvia Kahle und rät zum flotten Handeln.

Dank freundlicher Unterstützung des Hansa-Kinos verlost der SYKER KURIER eine der begehrten Platin-Cards. Film-Fans aufgepasst: Sie hat die Nummer 007. Wer gewinnen möchte, muss seine Liebe zu Filmen beweisen. Schicken Sie uns ein Foto, auf dem Sie Ihre Lieblingszene aus einem Film nachstellen. Wir stellen die fünf besten Einsendungen auf unserer Facebook-Seite zur Wahl. Einsendungen sind sowohl direkt über www.facebook.de/sykerkurier als auch per E-Mail an redaktion@syker-kurier.de möglich. Teilnahmeschluss ist Montag, 23. April.