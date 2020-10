Pfarrer Stefan Jürgens nutzte sein Buch als Einstieg in die Diskussion mit dem Publikum. (Michael Galian)

Twistringen. „Ignoranz ist ein scharfes Schwert! Ich werde nicht bestraft, ich werde ignoriert!“ In diesen beiden Sätzen klang für einen winzigen Moment ein Hauch von Resignation in seinen Ausführungen, um dann aber im selben Atemzug wieder zum Gegenangriff auf die heutigen Unterlassungen der katholischen Kirche zu blasen. Stefan Jürgens, katholischer Pfarrer und Buchautor aus Ahaus im Münsterland, war am Donnerstagabend der mit Spannung erwartete Gast in der Twistringer St.-Anna-Kirche. Er stellte dort sein Buch „Ausgeheuchelt! So geht es aufwärts mit der Kirche“ vor. Vorausgegangen war eine logistische Meisterleistung des Vorbereitungsteams um Marie Stenner-Dieckmann, die aufgrund der aktuellen Situation mit „kurzfristigen Absagen, respektive Anmeldungen“ zu tun hatte, so Stenner-Dieckmann. „Nun aber freuen wir uns über an die 100 Besucher“.

Stefan Jürgens begann den Abend musikalisch. Am Klavier intonierte er ein Lied an seine alte Freundin, die Kirche. Nach einer Melodie von Volker Lechtenbrinks Song „Ich mag“ besang er seine alte „Église“ und nannte sie liebevoll „altes Haus“. Dann widmete er sich seinem Buch. Bereits seine kurze Einführung, warum er dieses Buch geschrieben hatte, ließ erahnen, welche Brisanz in dieser Lektüre steckt. Es sei ihm bewusst, „dass ich mich hiermit kirchenpolitisch auf Glatteis begebe“, zitierte er. Bereits in jungen Jahren, auf dem Weg zu seinem heutigen Priesterdasein, habe er Dinge kritisch beleuchtet. „Allein die archaisch-magische Sakralisierung des Amtes und den daraus resultierenden klerikalen Umgang mit Macht habe ich schon immer für die Ursünde der katholischen Kirche gehalten“, führte er weiter aus.

„Die gut organisierte katholische Kirche in Deutschland ist auf dem Weg in eine gut organisierte Bedeutungslosigkeit“, zürnte er weiter aus dem Einführungstext seines Buches. Hiermit entließ Jürgens seine Zuhörer aus seinem Einblick und eröffnete gleichsam eine Fragerunde der Besucher. Diese konnten sich in Form eines kopierten Inhaltsverzeichnisses, welches in den Kirchenbänken auslag, mit den Themen seines Buches vertraut machen. 39 Themenfelder, untergebracht in zehn Kapiteln, standen den Fragenstellern zur Verfügung.

So griff dann auch gleich eine Besucherin das Thema „Frauen im geistlichen Amt“ auf. „Frauen waren in den 70er-Jahren einfach nichts wert, also musste man diese Frage nicht beantworten„, führte Jürgens aus. “Dabei mussten nach dem Krieg viele Frauen ehrenamtliche Tätigkeiten in der Kirche übernehmen, da viele Pastoren gefallen waren. Noch das im Oktober 2019 vom Papst Franziskus verfasste Amazonas-Papier lehnt die Weihe für Frauen ab und bezeichnet sie als 'Empfangende'. Hier spiegelt sich die Macht der ängstlichen Männer wider. Die Zahl der Bischöfe ist in den vergangenen Jahrzehnten von einmal 2700 auf 5000 gestiegen. Liebe Frauen, bleibt auf dem Weg. Maria 2.0 ist ein guter Ansatz“, betonte er.

Auch sein Kapitel „Kleriker und Laien“ fand unter den Zuhörern Interesse. Klerikalismus sei Umgang mit Macht. Es gehe von oben nach unten. Die Bischöfe seien nichts ohne den Papst. Und die oftmals von Freiluftveranstaltern an die Priester herangetragene Bitte, er möge doch seinen "guten Draht nach oben" nutzen und um gutes Wetter bitten, sei erniedrigend. „Der Draht nach oben ist ihre Würde und die Taufe, keine Soutane“, gab er den Zuhörern mit. Und wohin fährt nun das Kirchenschiff der Zukunft? "Nicht die Arche Noah und auch nicht die Titanic sind die richtigen Schiffe, die für Abwarten bis alles vorüber ist oder Untergang stehen", so Jürgens. "Es sollte die Santa Maria von Christoph Kolumbus sein, die, von den kleineren Schiffen Nina und Pinta begleitet, für Entdeckung und Aufbruch zu Neuem standen.“