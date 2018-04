Bereits zum zweiten Mal trat Maksim Ermachkov in der Scheune auf. (jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Es war gar nicht so einfach für Organisatorin Galina Maier, die ganzen Gäste in der Scheune unterzubringen. „Danke, dass sie gekommen sind, um mit uns und den Künstlern Brücken zu bauen“, begrüßte Maier ihre Gäste, um gleich darauf zu klären, wie viele von ihnen Russisch und oder Deutsch verstehen. Da weniger die russische, und mehr Gäste die deutsche Sprache verstanden, wurde der Abend von Maier auf Deutsch moderiert. Außerdem hatte sie dafür gesorgt, dass es im Programmheft kurze deutsche Übersetzungen zum Inhalt der Lieder gab, denn der Star des Abends, Maksim Ermachkov, sang ausschließlich auf Russisch.

Vor einem Jahr war der deutsch-russische Freundeskreis auf ihn aufmerksam geworden und konnte ihn für ein Gastspiel gewinnen. So war der russische Dichter, Komponist und Musiker aus Petersburg zum zweiten Mal zu Gast in der Scheune. Aber nicht nur Ermachkov wusste zu begeistern, sondern auch der Nachwuchs: Die zehnjährige Sophie Leno am Keyboard mit einem Donkosaken-Lied und Vanessa Delekat am Saxophon, die auch schon im vergangenen Jahr beim Konzert von Ermachkov aufgetreten war. Sie spielte ein Stück aus einem sowjetischen Kinofilm, der vom Heimweh handelt und von der Trauer, dem Schmerz und der Sehnsucht. Ihr zweiter Vortrag über einen Weltenbummler war schon poppiger.

Dann betrat Maksim Ermachkov die Bühne und überraschte die Gäste mit seiner kraftvollen einzigartigen Stimme, die mit ihrem Timbre an den großen französischen Chansonsänger Gilbert Becaud erinnerte. Und es war nicht nur die Stimme, auch Temperament und Dynamik ließen an den „Monsieuer 100 000 Volt“ denken, wie er zu Lebzeiten genannt wurde. Ermachkov legte sein ganzes Herz in seine Lieder, die er selbst komponiert und textet. So handelte das erste Stück davon, einen Menschen zu haben, der einem hilft, wenn man verletzt und allein ist, der die Hoffnung auf eine Wiederkehr beflügelt. Das nächste Lied war weniger melancholisch, mehr temperamentvoll. Mit einem Text vom Dichter Sergei Jessinin und dem Rhythmus einer Polka brachte es die Gäste zum Taktmitklatschen, während die nächste bekannte Melodie aus einen Kinofilm für laute Beifallsrufe sorgte.

„Die beiden nächsten Lieder haben das gleiche Thema und drücken im besonderen Maße die Gedanken von Maksin aus“, kündigte Maier ein Stück mit dem Titel „Der Glöckner“ an. „Damit die Leute aufwachen und die Ungerechtigkeiten der Welt sehen, soll der Glöckner die Kirchenglocken läuten“, lautete die Übersetzung im Programmheft. Neben eigenen Texten habe Ermachkov eine besondere Vorliebe für die Texte des Dichters Wyssozki, erläuterte Maier und die Zuhörer hörten ein „Zigeunerlied“.

Für Spaß unter den Gästen sorgte das Lied über einen heiteren Abend mit diffusen Erinnerungen. Dann gab es noch den Auftritt zweier weiterer Künstlerinnen: Tatjana Heuermann und Kira Maier. „‚Der weißen Akazien blühende Pracht‘ hat sich ein Gast nach dem letzten Konzert gewünscht“, freute sich Maier auf ein Stück Nostalgie, das von Heuermann mit schmelzender Stimmer und Gitarrenbegleitung interpretiert wurde. Genauso auch das nächste Stück vom schnellen Abschied des Weihnachtsbaumes, damit ausführlich Silvester gefeiert werden kann. Einige Gäste zeigten sich ergriffen, wurden aber von Kira Maier mit ihrer Interpretation eines Stückes aus dem Disney-Film „Anastasia“ schnell wieder in die Gegenwart befördert. Etliche Gäste wie Inna Lanz waren gern zu diesem zweiten Konzert gekommen, um den Liedermacher in seiner beeindruckenden Präsenz zu erleben.