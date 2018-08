Das Trio der Geschichte: Ulrich Kathmann (von links), Axel Meyer und Friedrich Kratzsch analysieren alte Negative. (Jonas Kako)

Twistringen. 2500 Titel in der Bibliothek, circa 200 Karten und Pläne und ein Bildarchiv mit rund 15 000 Fotos, Dias und Digitalfotos. Das Twistringer Stadtarchiv muss sich wahrlich nicht hinter ihren Pendants der benachbarten Gemeinden verstecken. Nun feiert das Brenndorfer Gedächtnis sogar seinen 40. Geburtstag. Ein Grund, mit Archivleiter Friedrich Kratzsch eine Runde durch den Bestand zu drehen.

Friedrich Kratzsch holt einen Schlüssel, geht in den Raum neben seinem Büro im Rathaus und schließt einen großen metallenen braunen Schrank auf. Sofort macht sich der typische Duft von alten Dokumenten breit, die bröckeligen Buchrücken zeigen sich in ihrer ganz eigenen Pracht. "Die Bücher mit Geburten reichen bis 110 Jahre zurück, Hochzeiten 80 Jahre, Sterbefälle 30 Jahre. Das wird auch relativ viel nachgefragt. Ahnenforschung spielt hier eine gewisse Rolle." Ob Twistringen dafür besonders prädestiniert ist, vermag der Archivar zwar nicht direkt zu behaupten. Aber es hätten eben nicht alle Archive auch Standesamtsunterlagen.

Dabei finden sich die Anfänge des Archivs gar nicht in der Stadtverwaltung selber, sondern vor eben 40 Jahren in einem Gebäude an der Grundschule Am Markt. Otto Bach, seinerzeit Lehrer, und Friedrich Kratzsch sind die Gründerväter des Twistringer Archivs. "Wir hatten früher schon einmal etwas in den Heimatblättern des Landkreises Grafschaft Hoya veröffentlicht. Und der damalige Stadtdirektor wollte ein Stadtarchiv errichten", erinnert sich Kratzsch. Da Kratzsch zum damaligen Zeitraum 32-jähriger Familienvater war, hat Otto Bach zunächst die Führung übernommen. "Als in den 90er-Jahren aber das Rathaus gebaut wurde, wurden wir gefragt, ob wir mit hier rein wollen. Und das wollten wir, weil die Verbindung zur Verwaltung wichtig ist", schildert Friedrich Kratzsch.

Ein Gebetsbuch fürs Archiv

Und so steht Friedrich Kratzsch also in einem zum Archiv gehörenden Zimmer im zweiten Stock der Twistringer Verwaltung, umgeben von alten Stadtplänen, einer Leselampe und bereits angesprochenem Metallschrank. Ein paar Meter weiter den Flur herunter reihen sich indes alte Gesetzessammlungen und diverse Tageszeitungen, teilweise bis in die Nachkriegszeit zurückgehend. Auf die Frage nach einem kleinen Schätzchen greift Friedrich Kratzsch ins Regal und holt die "Sammelmappe für Kriegsberichte" aus dem Ersten Weltkrieg hervor. "Ein bisschen habe ich davon auch schon für Arbeiten genutzt", merkt Kratzsch verschmitzt an. Generell könne aber alles als "Schätzchen" bezeichnet werden. "Ich denke, ich kann behaupten, wir haben als Stadtarchiv Twistringen die meisten Veröffentlichungen hier im Landkreis", gibt Kratzsch stolz zu. Zudem zähle es zu den ältesten Archiven im Umkreis. "Vor uns gab es nur Sulingen, Diepholz und das Kreisarchiv."

Und selbst unter der Erde endet die Auswahl an gedruckten Zeitzeugen nicht. Im Keller des Rathauses lagern aktuell Akten und Dokumente verteilt auf 100 Metern Regal. Darunter findet sich auch religiöse Literatur wie Gebetsbücher. "Das sind Sachen, wo die Leute sich genieren, so etwas wegzuwerfen und es lieber uns anbieten", gibt Friedrich Kratzsch, der seit 2004 die Leitung des Archivs innehat, zu. An einer Wand im Keller lehnt eine Ehrentafel für Soldaten des Ersten Weltkrieges. Wo sie ursprünglich mal hing, kann Kratzsch nur vermuten: "Vielleicht in der Amtsstube oder in einer Gaststätte." Ach ja: Das älteste Original-Dokument ist übrigens von 1861 – ein Protokollbuch.

Für Friedrich Kratzsch ist die Leitung des Archivs eine Berufung. "Ich habe früher Geschichte studiert und bin Lehrer gewesen", erzählt der gebürtige Twistringer. Schon in der Schule habe er mit Schülern die örtliche Geschichte aufgearbeitet. Als die Pension nahte, stand es für Friedrich Kratzsch nie zur Diskussion, sein Engagement für das Archiv ebenfalls an den Nagel zu hängen. "Um Gottes Willen!" Wie lange er noch macht? Da muss Friedrich Kratzsch allerdings überlegen. "Er macht solange, wie er kann", übernimmt Ulrich Kathmann die Antwort und lacht. Ulrich Kathmann ist schon seit 20 Jahren im Team. "Eigentlich hauptsächlich auf Wunsch von Otto Bach", sagt Kathmann, der früher in der Grundschule Heiligenloh einer von Bachs Schülern war. Nach einigen Jahren haben sich die Wege der beiden wieder gekreuzt. "Otto Bach hat viel Ahnenforschung gemacht, und ich bin da irgendwann auch mal privat mit angefangen." Da der studierte Mathematiker berufsbedingt zwei Händchen für die EDV hat, ergänzt Kathmann das Dreiergespann durch die Digitalisierung der Archiv-Bestände.

2009 ist Axel Meyer dazugekommen und damit "das Küken" im Trio. Der gebürtige Twistringer ist Lehrer für Geschichte und Deutsch am Gymnasium. Seine primäre Aufgabe ist es, so erzählt Axel Meyer, das Archiv "in die Schule zu bringen". "Jedes Jahr biete ich Projekte zum historischen Lernen an. Die Schüler erstellen dann Seminararbeiten zu verschiedenen Themen", berichtet der Lehrer, der von Friedrich Kratzsch angeworben wurde. Aktuell leite er ein Projekt mit Acht- bis Zehntklässlern über die unmittelbare Nachkriegszeit und die Entnazifizierung.

Am Ende lässt Friedrich Kratzsch die Katze dann übrigens doch aus dem Sack und verrät, dass er noch acht weitere Jahren packen würde. Als Nachfolger könne er sich seinen Mitstreiter Ulrich Kathmann gut vorstellen.