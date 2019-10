Ein bisschen Baustellencharme

Äbtissin Isabell von Kameke öffnet die Türen des Bassumer Stifts für die erste Gästeführung nach der Renovierung. (Tobias Denne)

Bassum. Nein, Informationen über die Bauarbeiten werden die Besucher bei der Gästeführung, die Klaus-Dieter Sprenger anbietet, nicht bekommen. Das ist Äbtissin Isabell von Kameke besonders wichtig. „Das ist ein anderes Thema. Am Sonntag wird man nur etwas über die Geschichte hören“, versichert sie. Dennoch, und das gibt sie zu, wird die erste Gästeführung durch die renovierte Abtei des Bassumer Stifts einen gewissen Baustellencharme haben. Los geht es am Sonntag, 27. Oktober, um 14 Uhr.

Dann werden die Menschen vor allem die Bereiche in der Abtei sehen, die man von den anderen Führungen Sprengers schon kennt. „Es wird eine klassische Führung über die Geschichte, keine über den Umbau“, unterstreicht von Kameke. Denn die Renovierungsarbeiten dauern noch an. Zwar sind einige Räume schon eingerichtet und ansprechend möbliert, „aber wir sind noch nicht komplett fertig. Es ist noch sehr, sehr viel Arbeit“, sagt die Äbtissin. So fehlen etwa die Ahnentafeln an der Wand im Flur. Auch die Malerinnen sind noch vor Ort, um etwas Farbe auf die Türen und Wände zu bringen. Der Tischler hat auch noch das eine oder andere zu tun, ehe Isabell von Kameke endgültig von „fertig“ sprechen kann. „Wenn man aber sieht, wie viel wir geschafft haben, dann fehlen nur noch die Restarbeiten“, erzählt sie. Aber auch diese halten bekanntlich auf.

Eigentlich sollten diese Arbeiten bereits abgeschlossen sein, aber „wir haben eine Bauverzögerung, die mehrere Monate beträgt. Wir wollten schon viel früher fertig sein“ (wir berichteten). Gleichzeitig weiß sie aber auch, dass die „Handwerker alles das getan haben, was sie konnten“. Aber es habe immer wieder Probleme gegeben, die vorher nicht abzusehen gewesen seien.

Das ist auch der Grund, warum nun eine Gästeführung trotz der Baustelle stattfindet. „Es war lange angekündigt. Ich hätte absagen können, aber es ist sicher, sich hier zu bewegen. Wir brauchen seit Monaten keine Sicherheitsschuhe oder einen Helm“, versichert von Kameke. Darüber hinaus würden die Teilnehmer der Gästeführung „fast nur das sehen, wo wir nicht gebaut haben“. Was sich dann im Zuge der Renovierung getan hat, das werde der Öffentlichkeit später gezeigt.

Sicher, die Farbeimer, die im Flur an der Wand stehen, bleiben auch Sonntag da. Ebenso wie eine Leiter oder ein Tisch. Schließlich wird unter der Woche in den Räumen noch gearbeitet. Der Baustellencharme. Ob die Möbel, wie sie derzeit stehen, an Ort und Stelle bleiben, das lässt sich Isabell von Kameke noch offen. „Wir können uns das hier gemütlich gestalten. Erstmals“, freut sich die Äbtissin. Allerdings soll eines nach dem Anderen gemacht werden. Erst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden („Ich glaube, das ist im November der Fall“), dann steht der Feinschliff auf dem Programm. So sollen etwa auch Ideen entwickelt werden, um künftig die Räume mit Leben zu füllen. Aber alles nacheinander: „Wir müssen erst zur Ruhe kommen und wenn wir eingerichtet sind, dann fangen wir an zu denken.“



Die Gästeführung durch die Abtei des Stifts (Stift 1, Bassum) mit Klaus-Dieter Sprenger findet am Sonntag, 27. Oktober, ab 14.30 Uhr statt. Der Treffpunkt ist der Stiftshof. Die Kosten betragen drei Euro, für die Besichtigung der Abtei werden zusätzlich 1,50 Euro fällig.