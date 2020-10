Kommen mit "Eine Nacht in Las Vegas" nach Neubruchhausen: Mario Emde (von links), Dominik Kroll und Frank Fiedler von Ocean’s 3. (Showtunes – Agentur für Musik, Events und Medien)

Bassum. Las Vegas – die Stadt der Sünde, des Glückspiels und der tausend Lichter. Und natürlich auch der Musik. Nun gut, die Kosten für einen Flug über den Großen Teich sind nicht gerade überschaubar und außerdem sollte man Reisen in andere Länder jetzt nicht unbedingt unternehmen. Nichtsdestotrotz können Gäste am Sonnabend, 7. November, in Neubruchhausen den Flair von Las Vegas erleben. Denn Ocean‘s 3 kommt mit dem Programm „Eine Nacht in Las Vegas“ aus Bremen ins Gasthaus Zur Post, Hauptstraße 16, und entführt die Gäste in die Stadt der Sünde.

„Wir wollen die alte Las-Vegas-Ära aufleben lassen“, sagt Claudia Voss. Die Kulturbeauftragte der Stadt Bassum freut sich darüber, dass das Trio mit Swing- und Pop-Klassikern nach Neubruchhausen kommt. Im Gepäck haben Mario Emde (Kontrabass), Dominik Kroll (Piano) und Frank Fiedler (Gesang) dann Stücke von Elvis Presley bis Frank Sinatra und Dean Martin. „Sie sind sehr detailverliebt und interagieren viel mit dem Publikum. Aber sie werden jetzt nicht durch die Reihen gehen“, betont Voss angesichts der Corona-Lage. Denn, und das ist Voss und Andree Meyer vom Gasthaus bewusst: Das Konzert kann immer noch abgesagt werden. „Wir müssen abwarten, ob neue Bestimmungen kommen. Wenn kein Verbot kommt, dann machen wir das“, versichert Voss. Sie und Meyer wissen, dass die Menschen sich nach Veranstaltungen sehnen. „Sie sind ausgehungert“, sagt Voss. Das habe sich etwa beim jüngsten Konzert im Gasthaus Freye in Osterbinde gezeigt. „Das hat wunderbar funktioniert. Es war ein sehr schöner Abend“, erinnert sich die Kulturbeauftragte.

Keine unbekannte Band

Das wünscht sie sich natürlich auch für den Auftritt von Ocean‘s 3 in Neubruchhausen. „Es wird ein launiger und charmanter Abend“, ist sie überzeugt. Das Prinzip wie beim Konzert der Band Moi et les Autres bleibt gleich: Zunächst gibt es die Möglichkeit, etwas zu essen, später kommt dann die Musik. Post Meyer bietet an diesem Abend Speisen à la carte an. Dafür beginnt der Einlass schon um 18.30 Uhr, ab 20 Uhr spielt dann die Musik. „Das Trio ist schon lange in der Branche tätig“, weiß Voss über die Band, die übrigens nicht unbekannt in Bassum ist.

So trat sie bereits vor einigen Jahren auf der Kulturbühne auf und auch bei Andree Meyer war das Trio schon zu Gast. „Das ist bestimmt schon drei, vier Jahre her“, schätzt Meyer. Dazumal trat Ocean‘s 3 mit einem Udo-Jürgens-Programm auf. Am 7. November stehen also Martin, Presley, Sammy Davis junior und andere auf dem Zettel. Die Songs sind „unvergänglich und werden hier neu arrangiert und mit viel Liebe zum Detail live interpretiert“, kündigt Voss an, die sich freut, dass der Herbst in Bassum noch die eine oder andere Kulturveranstaltung bereithält. Manch einer erinnert sich daran, dass am 7. November eigentlich der Comedy-Club aus Bremen in Bassum auftreten wollte. Erst im April und in zwei Wochen sollten die Künstler für ordentlichen Lachmuskelkater sorgen. Aus bekannten Gründen ist aus dem ersten Termin nichts geworden, der zweite Auftritt ist seitens des Fritz-Theaters abgesagt worden. Dafür kommt nun Ocean‘s 3. „Wir haben ein halbes Jahr lang nichts gemacht, es wurde auch im Haushalt viel zusammengestrichen“, sagt sie.

Nach dem Gastspiel in Osterbinde ist das Konzert in Neubruchhausen bereits das zweite binnen zwei Wochen in der Lindenstadt. Wie bei Freye müssen sich die Gäste vorher anmelden. Bis zu 100 Personen können im Saal des Gasthauses Meyer Platz finden. „Es ist keine Privatveranstaltung in einer Gaststätte“, betont Voss. Selbst wenn die Regelung käme, dass nur 50 Menschen dort sitzen dürfen, würde das Konzert stattfinden. „Es ist nur so machbar und die Leute sind dran gewöhnt“, weiß Voss.

Die Karten gibt es für 16 Euro im Bürgerservice der Stadt Bassum an der Alten Poststraße 10 (Telefonnummer: 0 42 41 / 8 40) und im Gasthaus Zur Post, Hauptstraße 16 in Neubruchhausen, (0 42 48 / 9 30 00). Bei der Anmeldung müssen die Kontaktdaten angegeben werden. Weitere Informationen zur Band gibt es im Internet auf der Seite www.oceans3.de.