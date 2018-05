Bunte Zierde: Hilke Bald verwandelte dank der Hilfe von Grundschülern die Linden in einen wahren Blickfang. (Jonas Kako)

Bassum. Das achte internationale Bassumer Straßenfest Piazzetta öffnet am Sonnabend, 26. Mai, ab 13 Uhr seine Pforten. Zwei Tage lang machen Straßenkünstler aus Belgien, Brasilien, Spanien und weiteren Ländern die Innenstadt zur Bühne. Doch auch die Kinder der Bassumer Schulen waren fleißig und laden mit selbst Gebasteltem zum Staunen ein.

"Endlich wieder Piazzetta" steht in bunten Farben auf einem großen Plakat am Stand der Lukas-Schule Bassum. Dieser wurde prominent vor dem Bassumer Rathaus platziert, wird aber vor allem dank einer riesigen Weltkugel zum Blickfang. "Weil sich die Welt hier in Bassum trifft", erklärt Katja Peloso von der Lukas-Schule. Rund 80 Kinder der Klassen eins bis vier der Entdeckerschule haben Hand an den Pappmaché-Globus gelegt. Auch Elia war mit dabei. "Es hat Spaß gemacht, weil man da so viel machen konnte", freut er sich. Innerhalb der Projektwoche "Singende Weltreise" sei – was auch sonst – viel gesungen worden. "In den verschiedenen Klassen lagen Blätter mit Informationen zu den Ländern", verrät Elia, der auf diese Weise spielerisch etwas über die Berge und Flüsse der Welt gelernt hat. An diesem Wochenende wird der Zweitklässler zum ersten Mal die Piazzetta besuchen, weshalb er sehr aufgeregt ist. Was auf ihn zukommen wird, weiß er noch nicht. Eines weiß er indes aber sehr wohl, wie er mit einem Lächeln im Gesicht verrät: "Wir gehen zur Belohnung Eis essen."

Ob sich Bärbel Wisloh auch ein Eis zur Belohnung gönnt, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Verdient hätte sie es aber, hat sie doch dafür gesorgt, dass das Bassumer Rathaus am Wochenende ungewohnt bunt daherkommt. Zumindest für ein Stück. Denn über dem Eingang informiert ein Banner über ihr wohl öffentlichkeitswirksamstes Projekt der jüngsten Zeit. Im Auftrag der Wiseg hat sie den Tunnel des Bassumer Bahnhofs mit Hilfe von etwa 70 Kindern aus den Schulen Prinzhöfte, Mittelstraße und Petermoor angemalt. Eine an der Außenwand angebrachte Bilderreihe soll einen Einblick in die Abläufe von den ersten Gesprächen bis zum fertigen Bild bieten. Und was hat das mit der Piazzetta zu tun? Einerseits ist auch Malerei Kunst, andererseits ist sich Susanne Vogelberg bewusst, dass viele Menschen den Bahnhof nicht nutzen und daher nichts von dem Projekt wissen. "Darum wollten wir die Piazzetta als Rahmen nutzen, um noch einmal darauf hinzuweisen."

Auch bei Hilke Bald, Sozialpädagogin beim Jugendhaus Foenix, kommt der farbenfrohe Tunnel am Bahnhof gut an. Die Bremerin pendelt jeden Tag in die Lindenstadt und sieht in dem Werk eine bunte Visitenkarte für Bassum. Sie selber hat mit zwölf Zwergen der Grundschule an der Mittelstraße Baumschmuck hergestellt. Auch wenn nicht schon wieder Weihnachten ist, gesellen sich zum satten Grün zweier Linden an der Sulinger Straße für die Piazzetta so knalliges Gelb, tiefes Blau und Hände in Signal-Rot. "Weil die Piazzetta rot ist", erklärt Bald. Sie freut sich über die Bäume als Ausstellungsmöglichkeit: "Bäume bedeuten Wachstum und wachsen genauso wie die Kinder."

Die Straße zu ihrer Bühne gstaltet der Förderverein der Oberschule Bassum. Schüler der neunten Klasse werden rote, mit Helium gefüllte Ballons im Innenstadtgebiet gegen eine Spende verteilen. "In einem Zelt kann man sich auch Rastazöpfe machen lassen", verrät Vogelberg. Sie schließt den Kreis der Schülerbeiträge mit einem Stopp am nahegelegenen Schuhgeschäft. Dort werden Grundschüler aus Neubruchhausen Roboter aus Karton und Alufolie ausstellen. "Das Thema Roboter ist mittlerweile in allen Grundschulen zu einer ganz spannenden Sache geworden", so Vogelberg.