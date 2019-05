Im vergangenen Sommer waren rund 10 000 Besucher im Naturbad in Bassum. Die Verwaltung und die AG Sport, Freizeit, Kultur und Tourismus wollen das Bad attraktiver gestalten. Daher ist es nun auch Thema auf der nächsten Ausschusssitzung (Michael Braunschädel)

Bassum. Langsam, aber sicher kommt Bewegung in die Temperaturen. Es wird allmählich wärmer und die Vorbereitungen für die neue Freibadsaison laufen auf Hochtouren – wenn sie nicht sogar schon abgeschlossen sind. Auch im Bassumer Naturbad öffnen sich wieder die Türen. Sollte es so ein Sommer wie der vergangene werden, dann würden rund 10 000 Menschen in das naturnahe Freibad pilgern. Die Stadt Bassum möchte daher das Bad attraktiver gestalten und präsentiert nun Vorschläge in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Soziales, Sport, Kindertagesstätten und Schulen.

Der Grund dafür ist unter anderem, dass „der Zustand des Bades insbesondere in Bezug auf das Sanitärgebäude stark sanierungsbedürftig ist. Auch die technischen Einrichtungen sowie die Becken und die Brücke vor dem Eingang entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik beziehungsweise sind zu erneuern“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Gerade im Zusammenhang mit dem Stiftsgelände, das derzeit umgestaltet wird, könnte „ein modernes Naturbad das gesamte Naherholungsgebiet mustergültig abrunden“. Jüngst hatte sich dazu ebenfalls die Arbeitsgruppe Sport, Freizeit, Kultur, Tourismus getroffen, die sich im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses gegründet hatte. Thema war dabei unter anderem, ob ein Förderverein für das Naturbad sinnvoll wäre oder nicht. „Es waren drei Vorstandsmitglieder des Fördervereins aus Barenburg vor Ort“, erzählt Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko von der jüngsten Zusammenkunft. Dabei wurde die Arbeit des Vereins vorgestellt, der sich etwa um das Einwerben von Spenden kümmert. „Die bringen das Bad voran“, sagt Lyko und nennt dabei etwa Planungen von Events im Bad selbst. Auch die Reparaturen stemmen die mehr als 200 Mitglieder selbst, da auch Handwerker im Verein sind. „Es war schnell klar, dass ein Förderverein für uns infrage kommt, aber nur dann, wenn wir (Stadt Bassum, Anm. d. Red.) etwas machen“, führt der Erste Stadtrat weiter aus. Gemeint sind: Investitionen.

Die Wünsche der Mitglieder der AG gingen vom Neubau der Sanitäranlagen und dem Eingangsbereich bis zum wärmeren Wasser. Die Frage ist indes, ob die Kosten von rund 2,1 Millionen Euro tragbar wären. Die Verwaltung sieht derweil eine Sanierung gegenüber einem Neubau als sinnvoller an – auch weil die Summe den Haushalt zu stark belasten würde. „Die Sanierung erfolgt modern und zukunftsorientiert“, heißt es in der Vorlage weiter. Daher schlägt die Verwaltung eine „abgespeckte Variante“, wie Lyko sie nennt, vor.

Das bedeutet, dass das Sanitärgebäude saniert wird ebenso wie die Brücke vor dem Eingangsbereich. Darüber hinaus wird – wie gewünscht – das Wasser des Bades wärmer eingestellt. Mit anderen kleineren Arbeiten – wie einem Hinweisschild auf das Bad an der Bremer Straße – kommt die Stadt auf rund 980 000 Euro. „Wir können nicht alle Wünsche erfüllen, aber wir sind bereit, eine Millionen Euro in das Bad zu investieren. Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen“, sagt Lyko. Außerdem sei Interesse an einem Förderverein bekundet worden.

Sollte dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt werden, werden die Bassumer miteinbezogen. „Wir wollen etwas tun und machen das offensiv. Aber wir müssen vorher eruieren, ob das von der Bevölkerung auch genutzt wird“, ist die Nutzung laut Lyko seitens der Bassumer eine Voraussetzung für die Investition. Sollte das Interesse vorhanden sein, dann kann ein Förderantrag gestellt werden. „Es gibt noch viele Fragezeichen“, weiß auch der Erste Stadtrat. Allerdings sollen die Bassumer sehen, dass die Stadt bereit ist, zu investieren.

Der Betreiber des Naturbads Oskar Braun sieht trotz der anstehenden Arbeiten das Bad auf einem guten Weg. „Eigentlich ist das Bad in Ordnung. Es ist schön eingewachsen und ein wunderbares Bad. Baulich liegt einiges im Argen, aber das soll ja gemacht werden“, freut sich Braun auch darüber, dass in Zukunft die gute Atmosphäre im Bad erhalten bleibt.



Der Ausschuss für Ordnung, Soziales, Sport, Kindertagesstätten und Schulen kommt am Donnerstag, 23. Mai, ab 19 Uhr im Sitzungssaal der Stadt Bassum, Alte Poststraße 14, zusammen. Darüber hinaus diskutieren die Mitglieder über die Erweiterung des Angebots der Kita Rentei um eine Außenstelle sowie um einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage. Die Sitzung ist öffentlich.