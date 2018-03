Konkrete Vorlage: Architekt Moritz Greiling (links) und Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg mit den Plänen für eine Seniorenwohnanlage. (Marvin Ibo Güngör)

Das Gelände wurde schon gerodet. Kein Weihnachtsbaum weit und breit mehr zu sehen. Kleine Birken recken sich nach der Sonne, kniehohe Gräser wiegen sich im sanften Wind. 15 000 Quadratmeter Natur zwischen Tulpenweg und Hustedter Weg in Schwarme. Dort sollen bald die Bagger anrollen. Die Bremer Specht-Gruppe will dort eine Art Senioren-Dorf errichten (wir berichteten). Für Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg ein Projekt mit Sinn: „Ich bin von vielen älteren Menschen angesprochen worden, die gerne in Schwarme bleiben würden, aber nicht mehr in ihren großen Häusern bleiben können.“

Genau darin sieht auch Architekt Moritz Greiling den Sinn des kleinen Senioren-Dorfes innerhalb von Schwarme. „Viele Ältere wollen gerne in ihrem Wohnort bleiben, aber ihr Haus ist nicht barrierefrei“, sagt er. Da will die Specht-Gruppe nun Abhilfe schaffen. 34 seniorengerechte Wohnungen sollen am verlängerten Tulpenweg entstehen. Größe: 45, 75 und 80 Quadratmeter. Alle Bungalows sind ebenerdig geplant und mit kleinen Terrassen versehen. Im Zentrum soll ein Gemeinschaftshaus stehen, in dem gemeinsames Kaffeetrinken, Spielen, Musizieren und Kochen möglich sein soll. Ein Kann, kein Muss. „Die Senioren sollen in ihren eigenen vier Wänden ein selbstbestimmtes Leben führen“, schreibt Frauke Meyenberg aus der Unternehmenskommunikation der Specht-Gruppe. Neben dem Gemeinschaftshaus wird ein Pflegetrakt stehen. Dort wartet ein ambulanter Pflegedienst auf Pflegebedürftige, dort gibt es bei Bedarf medizinische und pflegerische Unterstützung. Auch Begleitung zum Einkaufen oder zur Verwandtschaft soll von dort aus möglich gemacht werden. Insgesamt soll das Quartier „luftiger bebaut“ werden, wie es Moritz Greiling erklärt. „Wir hoffen auf unterschiedliche Bewohner – von selbstständig bis pflegebedürftig.“

Projekt Seniorenwohnheim in Schwarme, 16.02.2018 (Marvin Ibo Güngör)

Das zukünftige Schwarmer Senioren-Dörfchen ist eigentlich vier Männern zu verdanken. Dietmar Langscheid, Jürgen Lemke, Jens Otten und Sven Schaper wollten Geld investieren, merkten jedoch schnell, dass solch ein Projekt ihre Möglichkeiten übersteigt. Also wendeten sie sich an die Specht-Gruppe. Die schlug schnell zu. Denn: Das Gelände ist für ein solches Projekt wie gemacht. „Mitten im Grünen und doch mit einer guten Infrastruktur“, schwärmt Johann-Dieter Oldenburg. In der Tat: Verbrauchermarkt, Bäcker, Eis-Café, Apotheke, Sparkasse – alles im Umkreis von einem Kilometer zu finden. Auch Schwarmes kulturelles Zentrum Robberts Huus ist nicht deutlich weiter entfernt.

Das Quartier soll für jedermann offen bleiben, grenzt direkt an ein Neubaugebiet. Um eine noch bessere Durchmischung hinzukriegen, denken die Planer an eine Kindertagesstätte auf dem unteren Ende des Geländes. „Wir haben reichlich Bedarf“, würde sich Johann-Dieter Oldenburg über eine Kita freuen. „Im Moment werden hier Kinder ohne Ende produziert. Wir kriegen kaum alle unter.“ Das Einzige, was zurzeit in Schwarme fehle, sei ein Kinderarzt. Architekt Moritz Greiling erhofft sich von der Kita Synergieeffekte durch „Veranstaltungen für ältere Menschen und Kinder zusammen“.

Wenn Johann-Dieter Oldenburg und Moritz Greiling so am Rande des Grundstücks stehen und über das Bauprojekt diskutieren, kann man es auf der Naturwiese fast erkennen. Doch bis die Baumaschinen erste Fundamente gießen, ist laut Frauke Meyenberg „noch viel Papierkram zu erledigen“. Die Specht-Gruppe sei bei solchen Arbeiten immer abhängig davon, wie gut die Zusammenarbeit mit der jeweiligen Gemeinde ist. Wobei solch ein Projekt nicht auf Schwarme beschränkt ist, wie Greiling betont. „Das ist ein Pilotprojekt. Das kann man auch in anderen Dörfern bauen.“