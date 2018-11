Mit solch grünen Tafeln wird siganlisiert, an welchen Tagen Rita Dannemann (r.), Ina Thalmann mit Sohn Henry und viele andere eine Überraschung für Kinder bereit halten. (Karsten Klama)

Syke-Heiligenfelde. Schokoweihnachtsmänner, Lebkuchen und Dominosteine im Supermarktregal signalisieren es schon: Weihnachten steht quasi vor der Tür. Im Kirchspiel Heiligenfelde gehört zu dieser Vorweihnachtszeit der lebendige Adventskalender – einer, bei dem sich im Dezember Türen öffnen bei Privatleuten oder Vereinen. Viele Türen, mehrere pro Tag. 39 in diesem Jahr. Und das in einer Gemeinde mit rund 1900 Mitgliedern aus den Ortschaften Heiligenfelde, Gödestorf, Henstedt, Jardinghausen und Wachendorf. Fröhliche und besinnliche Begegnungen für Kinder wollen die Aktiven des Kirchspiels gestalten – und zwar mit einem Adventskalender, bei dem sich richtige Türen in der Adventszeit für Kinder von vier bis zwölf Jahren öffnen. Dahinter verbergen sich viele nette Überraschungen. Das klingt spannend und die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es tatsächlich so ist. Es bleibt nämlich geheim, worum es sich jeweils handelt. Bei manchen lässt es sich unschwer erraten, wie beim Reitverein Heiligenfelde, aber bei anderen kann man sich einfach nur verblüffen lassen.

Geplant sind Basteln, Backen, Singen, Spielen, Erzählen, Geschichten lesen und noch einiges mehr. Was dann wirklich passiert, davon können zwar einige Lütte aus der Vergangenheit berichten, ob das aber in diesem Jahr wieder so wird, sei dahin gestellt. Rita Dannemann hat ein paar Beispiele zur Hand, was sie mit den Kleinen in den vergangenen Jahren schon gebastelt hat; da sind kleine Schneemänner aus weißen Socken oder Vogelfuttertassen, also richtige Tassen, in denen Vogelfutter mit Fett fest verbunden ist, und die sich dann am Henkel in die Bäume draußen hängen lassen.

Bereits seit 20 Jahren – ein kleines Jubiläum also – findet diese beliebte Aktion in der Kirchengemeinde statt. Seitdem haben sich etwa 750 Türen geöffnet. Hierbei handelt es sich zumeist um private Haustüren, jedoch bieten auch Vereine und Institutionen den Kindern interessante Angebote in der Adventszeit. Die Kinder und deren Eltern nehmen diese Angebote gerne wahr, rund 1600 Kinder haben bereits an der Aktion teilgenommen. Die ersten „Kalender-Kinder“ beteiligen sich nun schon mit einem eigenen Angebot. Sehr erstaunlich und überraschend sind immer wieder der große Einfallsreichtum und die Fantasie der Anbieter, die mit ihrer verschenkten Zeit den Kalender wirklich lebendig werden lassen – auch wenn der Aufwand klein gehalten wird. Ein bisschen Teig herstellen zum Backen oder Kleinigkeiten zum Basteln sind dabei. Oder auch einfach zuhören und erzählen, singen oder spielen. Grüne Schilder mit gut sichtbaren Zahlen künden davon, an welchem Tag hier eine Überraschung wartet. So wird der ganze Ort zu einem einzigen großen Adventskalender. Und das mit weit mehr als 24 Türchen, denn die Angebote sind vielfältig. „In der Woche sind es meist die Nachmittage, die wir anbieten, denn es ist ja noch Schule“, sagt Rita Dannemann, die seit 2000 dabei ist.

„Für die Kinder und uns Erwachsene ist es immer wieder ein schönes Miteinander – und manchmal eine echte Überraschung der ganz anderen Art.“ Sie erinnert sich lachend, dass einmal vier Jungen aufeinandergetroffen sind, die sich kannten und dann bei gutem Wetter lieber draußen zusammen Fußball spielten, als drinnen zu basteln. „Hauptsache alle hatten Spaß, es war ein Erfolg.“ Das kann immer wieder vorkommen, denn schließlich weiß niemand vorher, wer kommt, bei wem man landet. Allenfalls können die Eltern Zeiten angeben, zu denen sie ihre Kinder weggeben. Und die Zeitspender äußern zwar ihre Wünsche in Sachen Alter der Kinder, aber auch sie wissen nicht, wer kommt.

Für diese ganze Planung steht Hanne Helms zur Verfügung, die dann aus den Infoschnipseln ein großes Ganzes zaubert. Mit dabei seit ein paar Jahren ist auch der Reitverein Heiligenfelde mit der Sport- und Jugendwartin Ina Thalmann. „Was genau wir machen, bleibt die Überraschung, auch wenn natürlich klar ist, dass es um Pferde geht.“ Zwei Sonnabende für jeweils zwei Stunden öffnen sich die Kalendertürchen dort.

Anmeldeformulare werden ab 5. November über die Schule und die Kindergärten an die Kinder verteilt. Weitere Formulare liegen bei den Banken, bei Bäcker Wilhelm, bei Stellmann, im Dorfgemeinschaftshaus und im Gemeindehaus aus. Rückgabeschluss für die Anmeldungen am 19. November. Bis dahin müssen alle Formulare bei Hannelore Helms eingetroffen sein. Ende November können die Kinder ihre Adresslisten dort wieder abholen.