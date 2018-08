Armer Bulle: Bei wem sich die Welt noch nicht genug drehte, der machte mit beim elektronischen Rodeo. (Jonas Kako)

Pferdemarkt auf dem Brokser Heiratsmarkt, das bedeutet frühes Aufstehen. Wer Pferd, Ziege, Esel, Geflügel, Schaf oder Kaninchen kaufen will, hatte auch in diesem Jahr ab 7 Uhr dazu Gelegenheit. Traditionell ist der Pferdemarkt Startschuss für den letzten Tag der fünften Jahreszeit im Luftkurort. Erst 2019 geht es auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen wieder rund.

Ursprünglich wurden in der hiesigen Gegend schon im Dreißigjährigen Krieg von den Herzögen von Braunschweig/Lüneburg Pferdemärkte eingerichtet, weil Pferde wichtiges Kriegsmaterial waren. Ab 1702 gab es dann einen Erlass Herzog Georg Wilhelms, bei Androhung von 50 Reichsthalern Strafe gute Pferde außer Landes zu verkaufen. Heutzutage sind Pferde auf dem Brokser Markt im Angebot in der Minderheit.

Henning Kranz aus Rethem bot, um die Tradition aufrecht zu erhalten, seinen schwarzen dreijährigen Hannoveraner Wallach „Dancing Diamond“ an. „Er ist angeritten, brav und charakterstark, und ich bin gerne gekommen“, betonte er. Für 8000 Euro hätte der Kauf per Handschlag besiegelt werden können. So ist er heutzutage auch noch rechtsgültig. Ein Mini-Shetty gab es bei ihm für 800 Euro.

Ein Händler aus Kassel hatte das Pferd mit den dunklen Tupfen, das jedes Kind als „Kleiner Onkel“ aus Pippi Langstrumpf kennt, im Angebot: einen sogenannten Schabracktiger der dänischen Züchtung Knabstrupper, benannt nach dem gleichnamigen Gestüt. Die „Interessengemeinschaft Knabstrupper Deutschland“ hat ein Zuchtprogramm entwickelt, wie auch dänische Vereine, zur Erhaltung alter Haustierrassen.

Auf dem Brokser Markt wurden immerhin um die 20 Pferde angeboten. Daneben piepste, krähte, iahte, schnatterte und meckerte es rundherum. Wann sieht man schon einmal weiße Lockenziegen, die aussehen, als kämen sie frisch vom Friseur. Prächtig die Hühner der Rasse „Großes Seidenhuhn“ in schwarz, weiß oder gesperbert, die vor 700 Jahren erstmals in China gezüchtet wurden. „Für 25 Euro pro Stück gehen sie weg“, so Hermann Evers aus Langwedel. Schön anzusehen ein Wyandotten-Hahn mit orange gebändertem Federkleid, dessen Vorfahren einst aus den USA nach Deutschland kamen. Eindrucksvoll aus der Familie der Riesenhühner ein Brahma-Hahn mit gestreiftem Gefieder, pluderig bis zu den Füßen. Überliefert ist, dass diese Spezies auf Märkten im 18. Jahrhundert dem ahnungslosen Käufer als eine Kreuzung aus Kaninchen und Huhn angepriesen wurde. Dabei waren damals doch Pferdehändler verschrien, sie nähmen es mit der Wahrheit nicht so genau!

Fürs leibliche Wohl von Hund und Katze – die dürfen nicht auf dem Markt verkauft werden – konnte sich am Stand von Hansjochen Härtel eingedeckt werden. Zwischen Dosenfutter oder Getrocknetem wie Büffelfleisch, Lammlunge, Schweinekruste, Rinderohren, Schulterknorpel und mehr fiel die Wahl schwer. „Alles in Deutschland hergestellt, das ist mir wichtig“, betonte Härtel.

Zur 23. Fohlenverkaufsschau, veranstaltet durch die „Arbeitsgemeinschaft Pferdezuchtverein rund um die Besamungsstation Süstedt“, begrüßte der Ochtmannier Züchter Hans-Heinrich Brüning, Vorsitzender des Hannoveraner-Bezirksvereins, die Gäste im weiten Rund. Vor den Fohlen gab es allerdings die vergnügliche Schau der Hundeschule von Sabine Wolff aus Schwarme. Da sprangen „Schnäppchen“ und „Heckmeck“ oder ein Dackel-Border-Collie-Terrier-Mischling den Frisbeescheiben hinterher, als hätten sie Sprungfedern unter den Pfoten und apportierten sie. „Wenn ein Hund immer im Training ist, kann er die Kunststücke bis ins hohe Alter vollführen. Das ist besser für ihn, als wenn er auf dem Sofa liegt. Unser ältester Hund hat noch mit fast zehn Jahren tolle Leistungen vollbracht“, sagte Wolff. Mit ihren Vorführungen sind sie und ihr Team bereits dreimal Europameister und zweimal Vize-Europameister geworden.

Auf altbewährte Art moderierte dann Züchter und Pferdeexperte Heinrich Behrmann aus Stedebergen die Fohlenschau. Eltern und Großeltern legte er „Mama Mia von der Fähr“ der Züchter Petra und Ulrich Niemann ans Herz. „So ein deutsches Partbred Shetlandpony ist ein wunderbarer Einstieg für Kids, um sie dem Pferdesport zuzuführen“, seine Anregung. Beim Schimmelhengstfohlen „Zepter Z“ vom Hof Brüning wies der Moderator darauf hin, dass der Vater „Ziroco“ schon über eine Million Gewinnsumme eingebracht hätte. In höchsten Tönen lobte er die begehrte Farbe des Dunkelfuchshengstes „Fantastic Passion“ mit weißer Blesse und zweimal weiß an den Hinterbeinen vom Hof Brüning. „Die Pferde mit diesen Farbmerkmalen kaufte der englische Königshof schon vor 100 Jahren“, schwärmte der Moderator.

Speziell waren die Beschreibungen des Körperbaus der Pferde, die sie meist von den Stuten vererbt bekommen. Da sprach Behrmann von korrektem, leicht trocken angelegtem Fundament, viel Erhabenheit, sehr guten Beinen, edlem Seitenbild, viel Ästhetik im Bewegungsablauf oder stabiler Rückenformation.

Dass jedes Fohlen im Temperament unterschiedlich war – das eine ging brav neben der Stute, ein anderes sprang wie ein Böckchen, ein drittes wollte unbedingt seinen Durst an der Quelle bei Mama stillen –, war gut zu beobachten. Bei „Flora“ von Züchterin Svenja Genuleit aus Stöckse – Vater des Fohlens ist der preisgekrönte Dressurhengst „Fidertanz“ – wünschte Behrmann aufgrund dessen, dem Käufer viele Siege. Für die Nachkommen des Hengstes sind allerdings immer fünfstellige Spitzenpreise bei Auktionen aufgerufen worden. Constantin Harms, seit sechs Wochen Lehrling auf dem Hof Brüning, lief leichtfüßig mit den Fohlen, die Stuten am Zügel, als hätte er nie etwas anderes getan. Er zeigte „Benaida“, der Behrmann „ein tolles Gesicht“ bescheinigte, genauso gekonnt wie die erst sechs Monate alte Rappstute „Fabienne“ der Züchterin Ulrike Wefelnberg aus Voerde. „Kaufen können Sie dieses schöne Tier heute schon“, animierte der Moderator.

Ebenfalls unter den Hammer kamen anschließend im Musikladen-Zelt die Junggesellen. Von Erhabenheit war hier allerdings nicht viel zu sehen, und auch viel Ästhetik im Bewegungsablauf war nur selten auszumachen. Wofür allerdings auch? Die Junggesellenversteigerung war einmal mehr ein Riesenspaß zum – naja: fast – Ende des Brokser Heiratsmarktes. Der krönende Abschluss einer Fünf-Tage-Sause mit Spaß-Hochzeiten, Bull-Riding, Partyzelten, Fahrgeschäften und viel Musik.