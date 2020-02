Rosafarbene Schulranzen sind bei Mädchen weiterhin beliebt. (Philipp Schulze/dpa)

Bassum. Laut, lustig, kindgerecht – so soll es beim neunten Schulstart-Festival am Sonnabend, 8. Februar, in der Bassumer Volksbank-Filiale zugehen, verspricht die Organisatorin Dagmar Finkmann von der Volksbank.

Was sich anderswo Ranzenparty nennt, hat in Bassum die Bezeichnung Schulstart-Festival. Aus gutem Grund, findet Finkmann: „Wir haben hier keine reine Verkaufsveranstaltung“, betont die Organisatorin. Natürlich gebe es eine breite Auswahl an Schulranzen, die man ausprobieren und erwerben könne. Gleichzeitig bietet das Bassumer Festival laut Finkmann viele Informationen rund um den Schulalltag und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zum Mitmachen.

„Infotainment“ nennt sie den bunten Mix an Freizeitaktivitäten, Kaufmöglichkeiten und Angeboten zu Beratung und Hilfestellung. „Damit wollen wir die Verweildauer unserer Besucher erhöhen“, erklärt Finkmann.

Mit mehr als 30 Ausstellern in der Schalterhalle und dem ersten Stockwerk der Filiale wartet die Erlebnisveranstaltung auf. „Das Schulstart-Festival hat sich immer weiterentwickelt“, weiß Annegret Tollkötter vom Bassumer Schreibwarengeschäft Papier & Tinte. Sie ist Beteiligte der ersten Stunde, bereits das erste Schulstart-Festival hat sie mitorganisiert.

Wie in der Vergangenheit ist Tollkötter für die Auswahl an Schulranzen zuständig. In diesem Jahr besonders beliebte Ranzen-Motive seien bei den Jungs Dino, Polizei und Feuerwehr, berichtet die Kauffrau. Bei Mädchen würden Pferde, Prinzessinnen und Einhörner hoch im Kurs stehen – „natürlich in Rosa“, ergänzt Tollkötter und lacht.

Zum ersten Mal beim Festival dabei ist der Reitverein (RV) Sudwalde. Der RV hat sich auf das Voltigieren spezialisiert, eine Sportart, bei der turnerische und akrobatische Übungen auf einem Pferd ausgeführt werden. „Das Voltigieren schult Koordination und Teamfähigkeit“, sagt Dorothee Harries vom RV. Beim Schulstart-Festival stellt der Verein eine echte Neuheit im Voltigiersport auf: einen sogenannten „Movie“, ein Trainingsgerät aus Holz, das den Pferdegalopp simuliert. „So ein Gerät hat im Umkreis kein anderer Verein“, berichtet Harries stolz über das mehr als 10 000 Euro teure Holzpferd.

Heilpädagogische Frühförderung

Der „Purzelbaum“ ist am Sonnabend ebenfalls mit am Start. Gemeint ist damit die Bassumer Praxis für Heilpädagogik und Inklusion von Michael Werring. „Unser Angebot wendet sich an Familien mit Kindern, die in ihrer Entwicklung verzögert oder in unterschiedlichen Bereichen noch nicht altersentsprechend entwickelt sind“, erklärt Werring. Diese Kinder können von ihrer Geburt an bis hin zur Einschulung durch heilpädagogische Frühförderung unterstützt werden und Eltern fachliche Beratung erhalten. Werring betont, dass er seine Leistungen für die Familien unentgeltlich erbringe; die Kosten würde der Landkreis im Rahmen der Eingliederungshilfe übernehmen.

Zur Veranstaltung bringt der Heilpädagoge einen Holzbalken mit. Auf diesem können die kleinen und großen Besucher Nägel einschlagen. Dies klingt trivialer, als es eigentlich ist. „Im Vordergrund steht die Hand-Auge-Koordination. Und es wird Feinmotorik und Kraftdosierung benötigt“, erläutert Werring.

Für schöne Klänge sorgt die Musikschule Tasta-Tour aus Bassum. Für die Besucher wird die Musikpädagogin Nicole Kiolbassa allerlei Instrumente zur Verfügung stellen: Schlagzeug, E-Gitarre, Bassgitarre, Keyboard, Mikrofone und Percussions. Wer Lust habe, könne sich an den Musikinstrumenten gerne versuchen, sagt Kiolbassa. Ihre Schüler werden auf der Veranstaltung ebenfalls ihr Können zeigen; zur Mittagszeit etwa die Pop-Band der Musikschule. Die acht- bis 13-Jährigen präsentieren Stücke wie „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Nachmittags gibt es dann unter anderem Lady Gagas Ballade „Always Remember Us This Way“ im mehrstimmigen Gesang zu hören. Daneben findet auch eine Live-Session statt, bei der Kiolbassa moderne Musikproduktionstools vorstellt.

Gesundheitsthemen werden auf dem Schulstart-Festival groß geschrieben. Ein Augenoptiker und eine Zahnärztin sind vertreten, auch Hörtests gibt es für die Besucher. „Ein Präventionsbedarf ist vorhanden“, betont die Organisatorin Finkmann. Vor dem Gebäude wird außerdem ein Mittelalterbereich mit Bogenschießen aufgebaut. Essen und Trinken gibt es bei einem Foodtruck, im Café-Bereich und an einem Popcorn-Stand. „Unser Festival soll eine runde Geschichte sein“, fasst Finkmann die gebotenen Aktivitäten zusammen.

Das neunte Schulstart-Festival findet am Sonnabend, 8. Februar, von 10 bis 16 Uhr in der Volksbank-Filiale (Bremer Straße 28) in Bassum statt. Der Eintritt ist frei.