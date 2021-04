Alexander Tümler hat sich mit einem Fotostudio selbstständig gemacht. (Vasil Dinev)

Ein Bild von sich oder seiner Familie machen zu lassen, bedeutet für viele eher Stress als Freude. Viele verkrampfen, wenn sich ein Kameraauge auf die eigene Person richtet und würden lieber weglaufen. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die es mögen, mal so richtig im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Die es schätzen, sich dauerhaft ablichten zu lassen. Und um genau diesen Service anzubieten, haben sich Fotografen beruflich etabliert.

Früher waren sie mal eher bildende Künstler, nachdem die Fotografie zu Ehren kam. So bei der Heliografie oder der Daguerreotypie im 19. Jahrhundert. Aber Fotografen waren auch wichtige Chronisten eines bedeutenden Geschehens, ob nun historisch oder auch einfach familiärer Geschehnisse wie Hochzeiten oder andere Feiern. Dafür gab es im Flecken Bruchhausen-Vilsen schon länger niemanden mehr, nachdem das Fotostudio an der Brautstraße schloss. Doch nun kann man sich wieder professionell fotografieren lassen. Nämlich von Alexander Tümler, der diesen Service seit Januar im Luftkurort anbietet.

Passendes Equipment besorgt

„Das habe ich schon immer gern gemacht, mit einer Kamera in der Hand zu arbeiten“, sagt der 23-Jährige. Um dem einen richtigen Rahmen zu geben, hat er mit seiner Brokser Freundin gesprochen, ist dann zu ihr gezogen und hat sich bei ihr im Obergeschoss ein Fotostudio eingerichtet. „Die wichtige Ausrüstung dazu konnte ich secondhand aus Wolfsburg bekommen – also vor allem ein Decken-Schienen-Blitz-System.“ Der Vorteil davon ist, dass so keine Kabel quer durch den Raum im Weg liegen, keine Sturzgefahr besteht, keine Stative aufgestellt werden müssen.

Des Weiteren hat er dort auch ein Hintergrund-System bekommen, also verschieden farbige oder gemusterte Leinwände. Ebenfalls dabei waren etliche Spielzeuge für Kinderfotos wie ein hölzernes Schaukelpferd; und für Porträtfotos ein wuchtiger Sessel, schwarzes Leder, umrahmt von silbern angestrichenem Holz, „das ist der Thron und sehr beliebt bei den Kunden“, sagt er lächelnd und betrachtet stolz seine Spiegelreflex-Kamera.

Nachdem der gelernte Berufskraftfahrer sich mit seinem Hobby verstärkt beschäftigte, ist er nach und nach zu diesem Zweig gewechselt, er arbeitet seit 2017 und weiterhin in einem Fotostudio in Nienburg. „Doch hier ist es auch schon sehr gut angelaufen“, sagt der junge neu-selbstständige Fotograf. „Seitdem ich das in den Sozialen Netzwerken gepostet hatte, außerdem ein Banner beim Gasthaus Mügge hängt und ich Visitenkarten bei einer Fahrschule verteilt hatte, klappt es mit der Nachfrage.“ Seine Schwerpunkte sind Studiobilder, also Passbilder, Hochzeits-, Familien- und Porträtbilder sowie Bewerbungsfotos. Außerdem hat er sich auf Produkt-, Firmen- und Bandfotos spezialisiert. „Nur Eventfotos sind nicht mein Ding“, sagt er. Zweimal in der Woche ist er vor Ort, Termine sollte man mit ihm auf alle Fälle machen, wie es ja auch die Hygienevorschriften vorsehen. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.alexandertmlerfotografie.de.