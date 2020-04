Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen, Sehen: Der Garten im Hospiz Löwenherz spricht alle Sinne an und schafft soziale Kontakte. Dafür wurde er jetzt von der UN ausgezeichnet. Die Gärtnerinnen Alke Meyer (rechts) und Christine Paternoga freuen sich darüber. (Vasil Dinev)

Syke. Der Garten des Kinder- und Jugendhospiz ist ausgezeichnet. Das wissen seine Nutzer schon längst, doch nun haben das sogar die Vereinten Nationen bestätigt: Der Garten ist offiziell als Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt prämiert worden. Im Rahmen des Sonderwettbewerbs „Soziale Natur – Natur für alle“ erhielt der Garten die Anerkennung als vorbildliches Projekt, das „mit seinen Aktivitäten auf die Chancen aufmerksam macht, die die Natur mit ihrer biologischen Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bietet“, wie es im offiziellen Text der Auszeichnung heißt. Die beiden Gärtnerinnen, die das grüne Kleinod gestalten und sich rund ums Jahr um dessen Hege und Pflege kümmern, bringen es auf den Punkt: „Es ist ein Garten für die Seele und ein Treffpunkt für alle.“

„Gerade in diesen auch für uns schwierigen Zeiten freuen wir natürlich umso mehr über positive Nachrichten“, sind sich die Löwenherz-Geschäftsführerinnen Gaby Letzing und Fanny Lanfermann einig. Und auch Gärtnerin Alke Meyer freut sich: „Diese Auszeichnung ist eine tolle Bestätigung für die Arbeit von mir und meiner Kollegin Christine Paternoga." Die Staudengärtnermeisterin hat eine zusätzliche Qualifikation als Gartentherapeutin. Bei diesem Ansatz werden Gärten und Grünanlagen bewusst so angelegt, dass sie das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen positiv beeinflussen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Nutzer pflanzen- und gartenbezogen aktiv sein und die positiven Wirkungen der Natur mit allen Sinnen wahrnehmen können. "Das gilt natürlich auch für den Löwenherz-Garten", sagt Alke Meyer. So erfreut der Garten beim Kinderhospiz mit leuchtenden Farben das Auge, bei der Anlage des Jugendhospiz hat sie auf duftende und haptische Reize gesetzt. "Es war mir wichtig, dass beide Gärten sich unterscheiden", erläutert sie. "Dass der Jugendgarten nicht so verspielt ist wie der für die Kinder, aber trotzdem nicht unlebendig."

Und tatsächlich erscheint der Garten bereits im frühen April schon sehr lebendig. Es summt und brummt rund um und in den von Natursteinmauern begrenzten Beeten. „Alles sehr insektenfreundlich“, sagt Alke Meyer. Aber auch Sinnespflanzen waren ihr wichtig, dass es duftet – „das heißt aber nicht immer nur angenehm“, betont sie – und dass es etwas zu spüren gibt. „Flauschig oder kratzig.“ Und auch in unterschiedlicher Höhe, so dass selbst Rollstuhlfahrer nur die Hand auszustrecken brauchen, um etwas zu spüren. „Der Garten ist so angelegt, dass man nicht nur etwas zum Gucken hat, sondern auch etwas tun kann“, betont die Gärtnerin. Denn für die Eltern der unheilbar erkrankten Kinder soll der Garten eine willkommene und bunte Abwechslung zum Alltag sein. Die Geschwister können sich in dem naturnah gestalteten Areal zwischen Stauden, Büschen, Sträuchern und Schnittblumen austoben. Die Mitarbeiter können inmitten des Grün neue Kraft schöpfen für die täglichen Aufgaben, aber nicht nur das. „Es ist aber nicht nur in den Gärten ansprechend, sondern auch, wenn man im Büro sitzt und einfach nur rausguckt“, sagt Löwenherz-Pressesprecherin Nicole Schmidt. „Deshalb war es mir ein großes Anliegen, dass die Gärten auf für die Mitarbeiter sind“, unterstreicht Alke Meyer. Die Arbeit im Hospiz sei sehr herausfordernd, da sei es wichtig, dass die Mitarbeiter einen Ort haben, „sich zu erden, wieder klar zu werden“, wie Alke Meyer sagt.

Die verschiedenen Anreize, die sich in den Gärten eröffnen, bieten zudem Anknüpfungspunkte, Gesprächsanlässe für die unterschiedlichen Nutzergruppen – auch über die Themen Tod, Trauer, Abschied und Erinnerung hinaus, denen im Löwenherz-Garten natürlich ebenfalls Raum gegeben wird. Wie etwa mit dem Erinnerungsbeet für die verstorbenen Jugendlichen, das mit einem Leuchtturm gestaltet das Thema des Jugendhospizes aufgreift: „Auf große Fahrt gehen“. Umrandet von Muscheln, Federgras, Strandflieder und zahlreichen Schmetterlingspflanzen liegen dort bunte Steine, die von Eltern in Gedenken an ihre Kinder gestaltet wurden.

Zudem finden sich reichlich Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Garten. Eine Rutsche, ein Sand- und Wasserspielplatz, Schaukeln und ein im Boden eingelassenes Trampolin bieten Kindern, Eltern und Mitarbeitern reichlich Abwechslung. Für gesellige Augenblicke miteinander stehen ein ausgebauter Bauwagen und eine Feuerstelle bereit. „Der Garten soll immer wieder einen Anreiz geben, sich zu mobilisieren“, sagt Alke Meyer. „Einen Motivationsschub rausgehen zu wollen und einfach mal wieder durchzuatmen.“ Dafür denken sie und ihre Kollegin Christine Paternoga sich jedes Jahr auch etwas Neues aus. „Es gibt ja viele Eltern, die immer wieder kommen“, sagt Christine Paternoga. Auch für sie gibt es dann etwas Neues zu entdecken. „Hier blüht es immer, von März bis Dezember“, fügen die beiden Gärtnerinnen hinzu. Auch für sie freut man sich bei Löwenherz über die nun erfolgte Auszeichnung. „Sie sind mit Herzblut dabei“, hebt Nicole Schmidt hervor. Nun muss nur noch ein Plätzchen gefunden werden für die Plakette mit der Auszeichnung und den „Vielfalt“-Baum, der symbolisch für die Naturvielfalt im Garten steht. Zwei Jahre lang darf sich das Kinderhospiz damit schmücken. Dann erfolgt ein neuer Wettbewerb.