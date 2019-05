Fotos von der Kirche Nordwohlde, Nordwohlder Dorfstraße 20, Bassum, (Vasil Dinev)

Bassum-Nordwohlde. An der linken Wand steht sie. Seit 1664 hat sie ihren Platz in der Nordwohlder Kirche. An der Seite der Kanzel sind die vier Evangelisten – Markus, Matthäus, Lukas und Johannes – zu sehen. Bis in die 1960er-Jahre hing über dem Holzkonstrukt noch eine Art Deckel. „Für den Schall“, wie Pastorin Sandra Kopmann erzählt. Nach der Umgestaltung Anfang des Jahrzehnts bleibt die Kanzel nun deckellos. Neben dem Taufbecken, das seit Anfang des 19. Jahrhunderts an Ort und Stelle, ist die Kanzel einer der ältesten Zeugen.

Es hat sich einiges verändert in dem spätromanischen Bau in Nordwohlde. „Es gab immer wieder unterschiedliche Ansätze“, sagt Kopmann über die zahlreichen Umgestaltungen. Der Altarraum, der mit dem Kirchenschiff seit dem 13. Jahrhundert vorhanden ist, wurde dabei gleich mehrmals verändert. Fünf Jahre ist die letzte Umgestaltung nun her. Dann wurde die Jesus-Figur über den Altar gehängt, eingerahmt von zwei Fenstern aus Buntglasbeton, die die griechischen Buchstaben Alpha und Omega – Anfang und Ende – zeigen. „Wenn morgens die Sonne hereinscheint, dann leuchten sie ganz, ganz herrlich“, erzählt Kopmann. Jeweils die Fenster an den Wänden links und rechts kommen dagegen ganz schlicht daher.

Da die Nordwohlder Kirche – wie alle Gotteshäuser – nach Osten ausgerichtet ist, zeigt der Altar eine ganz besondere Symbolik. So hängt ein Jesus-Kopf neben dem Eingang. „Der ist eindeutig auf die Kreuzigung bezogen. Wir gehen vom Westen und der Kreuzigung in den Osten zur Auferstehung“, erklärt Sandra Kopmann und schaut auf die Figur über dem Altar. Auch die Gottesdienste zum Sonnenaufgang sind besonders. „Letztes Jahr sind wir um 5 Uhr in der Osternacht mit Kerzen angefangen. Irgendwann kam von draußen dann die Helligkeit“, sagt die Pastorin über Jesu Tod und Auferstehung.

Sandra Kopmann sitzt in der ersten Reihe im Kirchenschiff. Gerne sitzt sie an diesem Platz. „Der Kirchraum ist nicht so groß und in seiner Schlichtheit überzeugt er. Außerdem sind die Leute einfach näher dran“, schätzt sie. Sie blickt auf den Altarraum, der etwas erhöht ist. „Früher war alles ebenerdig“, sagt sie und zeigt in die Mitte des Bodens. Darunter liegen drei ehemalige Pastoren aus dem 17. Jahrhundert, die in Nordwohlde gewirkt haben. Nachdem der Altarraum angehoben wurde, sind die Gräber mit ihren Platten nun nicht mehr zu sehen. Eine steht draußen neben der Eingangstür an der Wand. Die Inschrift ist verblichen, nur die Symbole der Evangelisten in den vier Ecken sind zu erkennen.

Seit rund 800 Jahren steht die Kirche in Nordwohlde am selben Ort. Wobei es Vermutungen gibt, dass sie noch älter ist – viel älter. „Wenn es diese Kirche ist, dann ist davon auszugehen, dass Karl der Große sie in Auftrag gegeben hat. Aber zwischen dem neunten und 13. Jahrhundert fehlen die Urkunden“, berichtet Kopmann darüber, dass es früher eine Dionysoskirche war. Dionysos war der Schutzpatron der Franken, also Kaiser Karls des Großen. Und nur er durfte Kirchenbauten in Auftrag geben. „Aber das ist nicht sicher.“

Zweifelsfrei festzustellen ist dagegen: Schon im 13. Jahrhundert machten sich die Dorfbewohner auf den Weg, um in der Kirche Gottesdienst zu feiern oder für Angehörige zu beten. Eine Legende erzählt die Geschichte, weshalb es genau die Stelle ist. Mit Erbsen und einem kleinen Zwist hat alles angefangen. So sollen Stührener versucht haben, die Kirche von Fesenfeld in ihren Ort zu holen. Die Stührener stellten die Kirche auf die Erbsen und zogen los. Als sie in Nordwohlde waren, gingen ihnen allerdings die Erbsen aus, die Kirche bekam ihren Platz. Seit 800 Jahren steht der Bau nun an diesem Ort inmitten des Dorfes. Pastorin Sandra Kopmann zweifelt allerdings an deren Wahrheitsgehalt. „Wie viel Wahres wirklich dran ist, das sei mal dahingestellt“, sagt sie über die Legende. Besonders, wenn man bedenkt, dass die Fesenfelder die Geschichte genau andersherum erzählen. „Es ist aber eine lustige Geschichte, wie ich finde.“

Die ursprünglich katholische Kirche („Das vergessen viele“) bestand aus dem Schiff mit den Kirchenbänken und dem Altarraum. Erst ab den 1530er-Jahren war die Kirche rein evangelisch. Der Turm, der heute in den Himmel ragt, wurde erst 1852 gebaut. Auch das sieht man. Nicht nur die verwendeten Steine sind andere als an den Wänden, die mithilfe von Feldsteinen hochgezogen worden waren.

„Man kann ganz klar erkennen, wann etwas dazugekommen ist“, sagt Sandra Kopmann. Da reicht schon ein Blick auf die Kirchenwände. Feldsteine und Ziegel wechseln sich immer wieder ab und verhindern ein einheitliches Bild der Kirche. Dass sich die Materialien an den Wänden so unterscheiden, hat einen ganz einfachen Grund. „Die Menschen haben das genommen, was gerade da war“, erzählt Kopmann, dass die Feldsteine der Grundstock für den Bau waren. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche immer wieder renoviert, neu angestrichen und auch erweitert. „Nach einiger Zeit wurden die Stützen angebaut, damit die Kirchenwände nicht zusammenbrechen“, weiß sie. Die ältesten Zeitzeugen sind auch heute noch gut zu erkennen. An Nord- und Südseite der Kirche ragen sie aus der Wand, die sie selbst bilden. Wobei die Feldsteine an der Nordseite noch älter sind. Auch einige von ihnen erzählen ihre eigene Legende. Von Schwertern und Krankheiten. „Es gibt viele kleine Anekdoten über die Kirche“, freut sich Kopmann und zeigt auf ein etwas größeres Fenster unter der Orgel.

Das diente früher mal als Eingangstür. Auch von außen ist der ehemalige Eingang genau zu sehen. Ein Türbogen markiert die Stelle, wo Menschen vor 1852 aus der und in die Kirche gegangen waren. Wer genau hinsieht, erkennt am Bogen einen Stein mit eigenartigen Rillen. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Eine Theorie ist, dass Menschen das Steinmehl abgekratzt haben, um Krankheiten zu heilen. Wobei eine andere noch eher zutreffen könnte: „Die wahrscheinlichste ist, dass die Besucher dort ihre Waffen symbolisch entschärften“, erzählt Kopmann. Denn der Weg zum Gottesdienst nach Nordwohlde war nicht so ungefährlich wie heute. Die Menschen mussten durch einen Wald gehen und sich gegebenenfalls verteidigen. Da sie die Waffen aber nicht mit ins Gebäude nehmen durften und nicht draußen stehen lassen wollten, entschärften sie sie symbolisch an einem Feldstein. Selbstverständlich waren die Waffen nicht wirklich stumpf, aber so konnten die Besitzer wenigstens dem Gottesdienst beiwohnen und beten.

Die Anekdoten hören aber nicht bei der Kirche auch. Auch der Kirchplatz hat Geschichten in petto. Wie etwa eine Buche, die auf der gegenüberliegenden Seite des alten Eingangs steht. Darunter steht ein Grabstein der Familie Albers. „Bis 1873 wurde noch um die Kirche herum beerdigt, seitdem gibt es den Friedhof“, erzählt Kopmann. Die einzige Ausnahme bilden die Eltern von Heinrich Albers. „Er ist hier geboren und zog nach Hannover, um als Tischler zu arbeiten. Er hat das so gut gemacht, dass er einen eigenen Betrieb Anfang des 19. Jahrhunderts eröffnen konnte“, berichtet die Pastorin über den Werdegang.

Gleichzeitig war die Kirchengemeinde sehr arm und es fielen Renovierungen an. Albers spendete eine große Summe Geld an seine Heimatgemeinde. Im Gegenzug „wollte er, dass seine Eltern auf dem Kirchplatz beerdigt werden und dass das Grab auf ewig erhalten bleibt und gepflegt wird“.