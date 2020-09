Reinhild Olma und Anni Wöhler-Pajenkamp (von links) präsentieren stolz einen gelb markierten Apfelbaum. (Michael Galian)

Apfel-Liebhaber freuen sich. Seit August ist wieder Erntesaison. Doch längst nicht alle Früchte werden bis zum Ende der Saison im Oktober gepflückt. Die Folge ist in jedem Jahr verkümmertes Fallobst. Auch im Landkreis Diepholz ist dies keine Seltenheit. Geht es nach dem Landeszentrum für Ernährung und Hauswirtschaft (ZEHN), soll sich das ändern. Denn die Institution hat das Projekt „Gelbes Band“ ins Leben gerufen. Obstbaumbesitzer, die ihre Bäume oder Sträucher nicht selbst ernten, bringen Bänder an. Damit drücken sie aus: Hier darf jeder für den Eigenbedarf zugreifen.

Auch das Bassumer Umland beteiligt sich dank Reinhild Olma. Die Projekt-Beauftragte nutzt die aktuell stattfindende Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“, um auf die gelben Bänder in der Region hinzuweisen. Begeistert erzählt sie: „Als ich auf das Konzept aufmerksam geworden bin, dachte ich mir direkt, wie toll die Idee ist. So kann aktiv gegen Verschwendung vorgegangen werden, was im Hinblick auf Ethik und die bestehende Umweltbelastung natürlich super ist.“ Deshalb trat sie direkt mit ZEHN in Verbindung, um sich einzubringen. „Wir als Bassumer waren sogar eine der ersten Gemeinden im Bundesland, die sich beteiligt haben“, ergänzt die Teil-Organisatorin stolz.

Extra-Bäume fürs Pflücken

Auf der Streuobstwiese in Eschenhausen wurden die auffälligen Hervorhebungen in Absprache mit Olma bereits angebracht. Dort pflegt der Naturschutzbund (Nabu) fünf Felder mit Obstbäumen. Die Stadt errichtete sie vor langer Zeit als Ausgleichsmaßnahme für die vor mehr als zwei Jahrzehnten gebaute Umgehungsstraße. Seit ein paar Jahren gibt es jedoch ein Problem, berichtet Anni Wöhler-Pajenkamp vom Nabu. „Leute haben die Bäume reihenweise unerlaubt geplündert“. Dadurch kann der Bund selbst weniger pflücken und letztlich weniger verkaufen – zum Beispiel in Form von Saft. „So gingen uns wichtige Einnahmen verloren, die eigentlich zur Pflege und Neuanschaffung von Pflanzen gebraucht werden“, bemängelt Wöhler-Pajenkamp.

Deshalb entschied sich der Nabu, zehn Bäume zu errichten, die bewusst von allen gepflückt werden können. Nun sind diese Bäume auch gelb markiert, um genau diese Verfügbarkeit zu signalisieren. „Wir haben übrigens nicht nur Apfelbäume gepflanzt. Auch Walnüsse, Maronen und Birnen können geerntet werden“, betont die Frau vom Naturschutzbund. Und auch die Äpfel sind besonders. Es handelt sich um Herbstäpfel. Der Vorteil: Sie halten sich bis Weihnachten. Gleichzeitig hofft Wöhler-Pajenkamp jedoch auf Rücksicht: „Die Leute sollen das Obst nicht abreißen, sondern pflücken. Überhaupt bitte ich um Vorsicht, denn die Bäume sind durch die starke Trockenheit angeschlagen.“

Bei Apfelbäumen in Neubruchhausen kam die gelbe Markierung anders zustande. Vor ein paar Jahren ging Frank Kliem an den Obstbäumen beim Sportplatz vorbei. Es war ein Herbsttag und einige Äpfel lagen auf der Wiese. „Ich dachte mir, das wäre schlimm, wenn die letztlich verfault weggeworfen werden“, erinnert sich Kliem. Also kam ihm eine Idee: Die Äpfel zu sammeln und sie an die Tafel zu spenden. Er sprach mit der Stadt als Eignerin der Bäume sowie der Hilfseinrichtung, und los ging das Engagement. Kliem sagt: „Der Bedarf ist groß und die Menschen freuen sich immer über das frische Obst.“

Darüber hinaus entschied er sich nun auch bei dem von ZEHN ins Leben gerufenen Projekt mitzumachen. „In Absprache mit der Stadt werden die Bäume gerne öffentlich zur Verfügung gestellt", sagt er, hofft allerdings darauf, dass nicht alle Früchte gepflückt werden. Denn nach wie vor soll auch noch etwas an die Tafel gehen. Lebensmittelverschwendung ist und bleibt Kliems Herzensthema. „Ich kann es nicht verstehen, dass die Konsumenten heute so viel wegwerfen“, ärgert er sich. Dann schneidet er einen Apfel, an dem eine Stelle stark verfault ist. Und siehe da: Mehr als die Hälfe der Frucht bleibt unversehrt übrig. „In so einem Fall muss man den Apfel also auf keinen Fall ganz wegwerfen“, erklärt Kliem energisch.

Aktion in Weyhe

Auch in Weyhe ist das kostenlose Pflücken von Äpfeln an gelb markierten Bäumen nun möglich. Auf der Streuobstwiese an der Straße Am Weidufer legt Betreiber Jürgen Heyn bereits seit Jahren großen Wert auf Artenschutz. Nun kommt mit der Beteiligung am Ernteprojekt soziales Engagement hinzu. „Der soziale Gedanke steht im Vordergrund. Es ist zu schade und verschwenderisch, wenn die Äpfel als Fallobst enden.“ Zur Erinnerung: Auf der Grünfläche in Leeste stehen Bäume mit Äpfeln, die nicht im Laden verkauft werden. Sie entsprechen nicht mehr den Normen.

Heyn erhält diese Sorten mit einem besonderen Konzept. Inzwischen 65 Paten zahlen jährlich 28 Euro, müssen die Bäume nicht pflegen, aber dürfen die Früchte ernten. Neben dem Pferdehof van Hoorn stehen 88 der seltenen Bäume. „Nicht immer finden Paten aber die notwendige Zeit für die Ernte“, erzählt Heyn. Da kommt die Pflück-Aktion ins Spiel. Seit Sonntag sind acht Bäume gelb markiert. Heyn führt aus: „Wahrscheinlich kommen da noch mehr dazu.“ Voraussetzung ist, dass sich weitere Paten bei ihm melden und ihre Bäume zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen

Auch bei Reinhild Olma können sich Interessenten melden – in diesem Fall aus dem Bassumer Umkreis. Konkret: Privatpersonen mit Obstbäumen im Garten können die lokale Initiatorin gerne telefonisch kontaktieren, wenn sie bei dem Projekt mitmachen wollen. Ihre Telefonnummer lautet: 01 76 / 96 60 54 81.