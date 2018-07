Voller Vorfreude: Sadik Seferi (von links), Francesco Valentini, Lotfi Ben Haj, Frank Rahm, Elke Brandes, Deriya Yilmatz und Björn Wendel. (Janina Rahn)

Syke. In sechs Wochen wird unter der Schirmherrschaft von Sykevent & Partner das erste Syker Gourmetfestival stattfinden. Vom 17. bis zum 19. August werden auf der Fläche von der Kreissparkasse am Mühlendamm bis zur Kreuzung zur Schloßweide und zur Hauptstraße 13 Marktbuden aufgebaut. Es sind die Marktbuden, die auch für den Syker Adventszauber gebaut wurden, den Sykevent-Leiter Frank Rahm ebenfalls in diesem Jahr plant. In den Buden stehen Anbieter mit ihren Köstlichkeiten – wie zum Beispiel Francesco Valentini vom Piazza Valentini. Der ambitionierte Frank Rahm sagt: "Es ist nicht selbstverständlich, dass man alle Syker Gastronomen unter einen Hut bekommt." Und deshalb sei er sehr froh, dass die Syker Gastwirte sich für das Gourmet-Festival alle an einen Tisch setzen.

Am Freitag ist das Gourmetfestival von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonnabend lädt Sykevent die Syker von 12 bis 22 Uhr ein, zu schlemmen und sich zu vergnügen. Sonntag sind die Marktbuden auch fast den ganzen Tag zu familienfreundlicher Zeit von 12 bis 20 Uhr da. Neben dem Gaumenschmaus gibt es auch etwas für die Ohren. Die Big Band, der Gospelchor sowie kleinere Bands und Musikshows sorgen für musikalisches Entertainment. Ein DJ-Programm bringt daneben noch Abwechslung. Am Sonntagnachmittag gibt sich die Kinderband Little Devils aus Bremen-Nord die Ehre. Die jungen Rocker sind 12 bis 14 Jahre alt. Die DJs am Freitagabend kommen vom Final-Sound-Team.

"So hat jeder Tag etwas für sich und spricht unterschiedliches Publikum an", sagt Rahms Veranstaltungspartner Björn Wendel. "Wir gehen von einer ähnlichen Besucherzahl wie bei der Festa Italiana letztes Jahr aus, von 2000 Personen pro Tag", so Wendel weiter. Aber nicht nur bezüglich des Programms ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch essenstechnisch kommt jede Geschmacksknospe auf ihre Kosten. Denn das Piazza Valentini ist beteiligt, Pino ist dabei, Bens Restaurant, Maximilian Syke, das Martini, die Brasserie des Golfclubs Syke, die Eisdiele La Piazza, das Hansa-Haus Syke, Wessels Hotel, das Oregano sowie der Verbrauchermarkt Famila mit dem Weinwolf Syke und last but not least auch die Green Food Kampagne.

Sommertrend Roséwein

Familia Syke ist mit dem Weinwolf vertreten. Dem aktuellen Sommertrend entsprechend, wird es vom Weinwolf insbesondere Roséwein geben. Sogar alkoholfreier Rosé steht im Angebot. Aber es wird auch standardmäßig jeweils ein Rot- und ein Weißwein gereicht. Auch Bier-Fans kommen auf ihren Geschmack. Sie können sich durch außergewöhnliche Varianten des Gerstensaftes probieren. Für die Sonntagsgänger und die Syker Kinder wird noch ein besonderer Spaß geboten. Am Sonntag findet ein Kellner-Wettrennen statt, in dessen Anschluss Sykes schnellster Gastronom gekürt wird.

Reizvoll am Syker Gourmet-Festival ist auch, dass Künstler am Mühlendammpark ihre Werke ausstellen. Bislang gibt es acht Akteure, Wendel ruft aber noch dazu auf, dass sich weitere Künstler gerne melden können, da sich die Ausstellungsfläche noch mal vergrößert hat. Jedem Teilnehmer stehen zweieinhalb Meter Fläche zur Verfügung. Wendels E-Mailadresse lautet: green_castle_gmbh@yahoo.de. Rahm jedenfalls wünscht sich, dass die Syker das Gourmet-Festival gut annehmen. "Es ist doch schade, wenn Weyhe und Bassum vieles bieten und Syke daneben eingeschlafen wirkt."