Gelungene Premiere: Schon bei der ersten Ausgabe des Weinfestes strömten Besucher aus nah und fern heran. (UDO MEISSNER)

Bassum. Rund 700 Besucher konnte die Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft Region Bassum (WIR) zusammen mit einem Team um Unternehmerin Janett Köhrmann bei der Premiere des Bassumer Weinfestes im vergangenen Jahr anlocken. Der Mix aus Antipasti, Flammkuchen und andere Leckereien zusammen mit diversen Weinen wusste zu überzeugen. Und so soll eine Fortsetzung nicht fehlen. Diese ist für Sonnabend, 4. August, geplant. Wieder ist das Weinglas der Eintritt, wieder wird an der Alten Poststraße gefeiert – von 17 bis 1 Uhr.

Das erfolgreiche Konzept des Nachfolgers des in die Jahre gekommenen Frühlingsfestes ist laut Angaben der Organisatorin Janett Köhrmann nicht geändert worden. „Der Orgakreis ist lediglich auf verschiedene Wünsche der Besucher eingegangen und hat beispielsweise die Beleuchtung der Veranstaltung entscheidend verändert“, sagt sie. So sollen diesmal insgesamt fünf Nachbauten historischer Kandelaber für passendes Licht sorgen. Für Stimmung im Mund und im Blutkreislauf sollen selbstverständlich auch wieder der im Fokus stehende Rebsaft sorgen. Sechs Weinhändler werden sich in Bassum die Ehre geben, jeder mit rund fünf Weinen. Ausschenken werden die Händler Beverino, Carsten Kraft, Marita Fröhlke, NIels Lücke, Francesco Valentini und die Wirtegemeinschaft Bassum. Welche edlen Tropfen konkret ausgeschenkt werden, weiß Janett Köhrmann zwar nicht. Eine Vermutung stellt sie dennoch an: „Bei den momentanen Temperaturen denke ich nicht, dass die schweren Rotweine ausgeschenkt werden. Die Händler werden wohl eher Weißweine und Rosés anbieten.“

Dazu soll sich das bereits bekannte Speisenangebot gesellen, das in diesem Jahr weiter ausgebaut wurde. Teigwaren, italienische Speisen und Kaffee, Burgunderschinken, Fingerfood und Flammkuchen werden erwartet. Der Lionsclub Bassum Klosterbach-Delme hat sich darüber hinaus etwas ganz besonderes ausgedacht, wie Janett Köhrmann ankündigt. „Die Clubmitglieder präsentieren mit der ,Bassumer Weinbergschnecke‘ eine kulinarische Weltneuheit. Eine Kreation aus fein abgestimmtem und gewürztem Fleischkäse in Form einer Weinbergschnecke, die in einer großen Pfanne frisch gebraten wird“, verrät sie. Weiter gebe es Flammkuchen, von den Bassumer Bäckern besondere Backprodukte sowie Burgunderschinken. „Von der Bassumer Ortsvorsteherin Cathleen Schorling persönlich serviert“, wie Köhrmann betont.

Als Eintrittskarte der besonderen Art dienen erneut Weingläser, die Besucher wieder zum Preis von drei Euro erwerben können. Als Erinnerung an den Abend können die Gläser sogar mit nach Hause genommen werden. Nicht mit nach Hause genommen werden kann Roberto Pennisi. Der italienische Musiker und Künstler wird an dem Abend von „Italy Musiker“ für Unterhaltung sorgen. Schon bei der Premiere sorgte die Gruppe für eine melodische Untermalung des Sommerabends. Pennisi gründete schon mit 13 Jahren in Italien seine erste Band il Globo und unterhielt Besucher auf Hochzeiten und Konzerten. 1990 nahm il Globo nach eigenen Angaben an mehreren Talentwettbewerben teil und gewann unter anderem den Star Sprint Regional, holte im Star Sprint National den dritten Platz und sicherte sich Silber beim Festival dei Nebrodi in Capo Dʼorlando.

1995 kehrte Roberto Pennisi nach Deutschland zurück, trat als Solo-Unterhalter auf und gründete sechs Jahre später die Italy-Musiker. Das Repertoire der Gruppe reicht nach eigenen Angaben von A wie Adriano Celentano bis Z wie Zucchero Fornaciari. Auch Songs zum Mitsingen wie „Volare“, „Marina“, „Una festa sui prati“ sollen nicht fehlen.