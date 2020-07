Rainer Mewe (von links), Gerd Harthus, Hermann Karnebogen und Thomas Kuchem blicken dem Open-Air-Konzert mit Spannung entgegen. (Michael Braunschädel)

„Nach langer Zeit der unfreiwilligen Untätigkeit haben wir uns dazu entschlossen, wieder tätig zu werden“, teilt Gerd Harthus, Vorsitzender des Verein Jazz Folk Klassik (JFK), mit. Und zwar mit einem Open-Air-Konzert: Es soll am Sonntag, 6. September, im Syker Europa-Park stattfinden. Die Band Lack of Limits aus Bremen freue sich schon darauf, wieder life auftreten zu können, kündigt Harthus an. Unterstützung fand der Verein bei der Stadt, der Europa-Union und der Avacon.

Es sei eine schwierige Situation sagt Gerd Harthus zur aktuellen Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung von so gut wie allen Veranstaltungsorten. Sieben Konzerte hat der Verein bisher absagen müssen, und das ausgerechnet in seinem Jubiläumsjahr. Denn in diesem Jahr wird JFK 25 Jahre alt. Das sollte eigentlich mit einem großen Jubiläumskonzert gefeiert werden. „Doch gerade, als wir mit der Planung dafür begannen, kam Corona.“ Dabei hatte der Verein sich selbst und vor allem auch die Besucher mit einem echten Leckerbissen beschenken wollen: Jazzmusiker Randy Brecker. „Nun hoffen und wünschen wir uns, dass das nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist“, sagt Harthus.

Um aber doch wenigstens „ein Lebenszeichen von uns zu geben“, wie Harthus sagt, sei die Idee eines Open-Air-Konzerts entstanden. Denn angesichts von Abstands- und Hygieneregeln sei die Freiluftvariante derzeit fast die einzige Möglichkeit, überhaupt Konzerte geben zu können. Und Harthus weiß, wie hart die aktuelle Situation vor allem Musiker trifft, die von Auftritten ihren Lebensunterhalt bestreiten. Aber auch viele Menschen wünschen sich, endlich wieder Konzerte besuchen zu können. Aus diesem Grund sei der Verein an die Stadt Syke herangetreten und stieß dort auf offene Türen. „Man befasst sich momentan sehr viel damit, was alles nicht geht“, sagt Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem. „Daher ist es nun schön, sich mit etwas zu beschäftigen, um den Syker Bürgern etwas anbieten zu können.“ Er sei froh und dankbar, dass die Kooperation mit JFK auch in Krisenzeiten funktioniere.

Die Stadt Syke half bei der Erstellung eines Hygienekonzepts; und mit der Avacon, ohnehin langjähriger Partner des Vereins, war zudem schnell ein Sponsor gefunden, der das Projekt gern unterstützt. „Ich finde, das ist eine tolle Geschichte“, sagt Hermann Karnebogen, Kommunalreferent der Avacon, der dem Mut und dem Engagement des Vereins Achtung zollt. „Es ist gut, sich gemeinsam mit der Stadt zu trauen.“

Vierter im Veranstalter-Quartett ist der Kreisverband der Europa-Union, der sich bereit erklärt hat, für die Versorgung der Gäste zu sorgen. „Wie und in welchem Umfang, wird sich allerdings erst noch zeigen“, sagt Rainer Mewe, Beisitzer im Kreisvorstand. Denn noch ist unklar, wie die Auflagen für die Bewirtung am Konzerttag im September aussehen. „Das zeigt, dass da noch alles im Fluss ist“, so Harthus. Klar ist jedoch, dass mit Lack of Limits eine Gruppe im Europa-Park zu Gast sein wird, die für kulturelle Offenheit und die Überwindung unnötiger Grenzen steht. Und das harmoniert bestens mit den Zielen der Europa-Union, finden Mewes und Harthus.

Eingängige Melodien

Lack of Limits sprengen Grenzen der unterschiedlichen musikalischen Genres. Das Quartett aus Oldenburg und Bremen verbindet Einflüsse aus Rock, Reggae, keltischem Folk, Ska, Hiphop, Pop und Weltmusik. Schlagzeuger Marc Prietzel, Kontrabassist Jörg Isermeyer, Gitarrist Christian Jakober und Multiinstrumentalistin Eva Haase mit Geige, Akkordeon oder Saxofon kreieren eingängige Melodien, verspricht die Ankündigung. Die Musiker überwinden auch sprachlich Grenzen. Sie singen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder sogar „Gromolo“, eine Art Spielsprache, die aus einer Aneinanderreihung von phantasievollen, doch sinnlosen Buchstaben- und Wortfolgen besteht. „Eigentlich ist die Musik von Lack of Limits eine Musik zum Mittanzen, zum Mitmachen“, sagt Gerd Harthus. Wie das mit den coronabedingten Auflagen einhergeht, wird man testen müssen. „Das ist ein großes Experiment“, gibt Harthus zu.

Aufgrund der Corona-Pandemie gilt für die Konzertbesucher eine Maskenpflicht. Das Gelände wird abgesperrt, so dass maximal 180 Gäste Einlass finden. Diese müssen während des Konzerts auf Stühlen sitzen, die im gebotenen Abstand platziert sind. Dort dürfen dann die Masken abgenommen werden.

Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Anmeldung vorab mit Angabe der Kontaktdaten erforderlich. „Wie das zurzeit überall erforderlich ist“, so Harthus. Allerdings versuche der Verein, dieses Prozedere zu vereinfachen, indem auf der Internetseite des Vereins unter www.jfk-syke.de ein entsprechendes Formular angeboten werde. Ein weiterer Aspekt dieses Verfahrens: „Wir möchten keine langen Schlangen am Eingang“, sagt Harthus. Es ist also an alles gedacht, da bleibt nur noch eins: „Hoffen, dass das Wetter mitspielt.“