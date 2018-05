Manfred Morawe begleitete die Gemeinschaft als Vorsitzender und zeigte am Donnerstag Bilder und Videos aus dieser Zeit. (Peter Cordes)

Syke. Manfred Morawe war 50 Jahre lang ihr Begleiter: Mit seinem Fotoapparat und einer Super-8-Kamera begleitete er die Kolpingfamilie Syke in der St.-Paulus-Gemeinde. Genauso lange war er Vorsitzender der rund 60 Mitglieder. Am Donnerstagabend hatte er in das katholische Pfarrheim in Syke eingeladen, um in einem bunten Querschnitt in Bild und Ton durch ein halbes Jahrhundert Kolpingfamilie zu führen.

Die Kolpingfamilie ist ein soziales Netzwerk, das gekennzeichnet ist von der Fürsorge und der Verantwortung der Mitglieder füreinander, ganz im Sinne des Begründers Adolph Kolping. In der Bundesrepublik Deutschland engagieren sich rund 270 000 Menschen in dem Sozialverband „Kolpingwerk Deutschland“, verteilt in mehr als 2400 Kolpingfamilien. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war es Adolph Kolping, der den Kölner Gesellenverein gründete. Der Verein erfuhr regen Zulauf, und die wandernden Gesellen trugen die Vereinsidee von Kolping in die Welt hinaus. Im Sinne Adolph Kolpings wird noch heute das Bewusstsein für verantwortliches Leben und solidarisches Handeln in den örtlichen Familien gefördert. Für die Umsetzung seiner Ideen sprach Papst Johannes Paul II. Adolph Kolping am 27. Oktober 1991 selig.

Wie die Kolpingfamilie nach Syke kam

In der Stadt Syke war es der damalige Pastor Fritz Viere, der die Idee zur Gründung der Kolpingfamilie in der Syker St.-Paulus-Gemeinde auf den Weg brachte. Schon am 11. Dezember 1955 fand in der ehemaligen Kapelle des Pfarrhauses die Gründungsversammlung statt. Nach Ablauf der Aufnahmefrist konnten im Mai 1956 die ersten 40 Mitglieder in den Räumen der damaligen Gaststätte „Zu den vier Linden“ in der Bahnhofstraße in der Gemeinschaft begrüßt werden. Heute finden nicht nur solche Versammlungen im Pfarrheim Auf den Wührden statt.

Die Geschicke der Kolpingfamilie Syke leitete Manfred Morawe bis zu den letzten Vorstandswahlen im Januar 2018. In seiner Bildpräsentation hatte er aus dieser Zeit Fotos zusammengestellt, die die Aktivitäten der Kolpingfamilie von damals bis heute aufzeigten. In dem schon fast familiär gestalteten Pfarrraum konnten die rund 20 interessierten Gäste die vielen Fotos betrachten. Einige der Besucher wurden erst durch die Bilder an die angenehmen Stunden mit der Kolpingfamilie erinnert. Ohne großes Manuskript erläuterte Morawe die auf den Bildern gezeigten Situationen und erinnerte so an gemeinsame Fahrradtouren, Fußballturniere, Besichtigungsfahrten oder auch den Weihnachtsbaumzauber. Die längste gemeinsame Fahrt führte sieben der Syker Familienmitglieder im Jahr 2011 anlässlich der 20-jährigen Wiederkehr der Seligsprechung von Adolph Kolping nach Rom.

Auch die Syker Pastoren, angefangen mit Pastor Fritz Viere bis hin zum heutigen Pastor Peter Grunwaldt, waren in der Fotogalerie festgehalten worden. Neben den vielen Fotos zeigte Manfred Morawe den Gästen zwei Filme. Das Pfarrfest mit einer Modenschau, vorgeführt von den jüngsten Mitgliedern aus dem Jahr 1983 und das 50-jährige Jubiläum aus dem Jahr 2005 waren durch Karl-Heinz Schwab mit der Kamera festgehalten worden.

„Zurückblickend habe ich mich bei der Syker Kolpingfamilie weit über 50 Jahre gerne engagiert. Mit meinen Eltern wohnte ich in Schlesien, in der Nähe von Breslau. Gemeinsam sind wir zum Ende der Kriegswirren nach Heiligenloh geflüchtet. Dort habe ich die Schule besucht und meine Jugend verbracht. 1959 kam unser Umzug nach Barrien, und da war es für mich als Mensch mit einer sehr religiösen Einstellung selbstverständlich, in der Kolpinggemeinschaft mitzumachen“, so Morawe die Eckdaten seines Lebens kurz beschreibend.

„Zu dem heutigen Bildervortrag bin ich gerne in das katholische Pfarrheim gekommen. Die Fotos erinnern mich an viele schöne Stunden mit netten Menschen. Allein die namentliche Wiedererkennung ist fantastisch,“ schwärmte Uwe Schneider aus Syke.

Nach den Wahlen im Januar gab es im Vorstand der Kolpingfamilie Syke kleine Veränderungen. Den Vorstand bildet ein gleichberechtigtes Team, bestehend aus Ute Collmann, Waltraud Schwab und Manfred Morawe. Durch die Leitungsveränderungen haben sich die Zielsetzungen der Gemeinschaft aber nicht verändert.