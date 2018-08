Außergerichtliche Einigung: Beim Tag der offenen Tür am Syker Amtsgericht wird das Programm so vielfältig wie das Organisatoren-Team. (Jonas Kako)

Syke. Nahezu die komplette Stadt Syke wird am Sonntag, 9. September, abgeriegelt. Und das sogar legal. Denn sowohl das Polizeikommissariat als auch das Amtsgericht bitten zum Tag der offenen Tür. Wobei sich das Gericht sogar Verstärkung aus der Syker Prominentenszene geholt hat. "An meiner Sitzung nimmt sogar die Bürgermeisterin teil", kündigt Richter Till Pawelek einen Auftritt von Suse Laue an. Wahrscheinlich als Klägerin. Ein Hauch von Barbara Salesch weht dann durch die Hachestadt.

In der Tat: Bei den Schauprozessen soll es laut Till Pawelek "lebhaft zugehen", die freiwilligen Schauspieler seien "angehalten, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen". Geprobt wurde allerdings nicht. Es wird ein Strafverfahren verhandelt, dazu ein Zivil- und ein Familienprozess vorgeführt. So eine Vorführung dauere etwa 20 Minuten, lässt Pawelek wissen. Und um es ein wenig greifbarer zu machen, hat die Nachbarschaftssache den Titel "Maschendrahtzaun" bekommen, weil diesen Ärger unter Nachbarn dank Stefan Raab fast jeder kennt. "Das Strafverfahren greift den Brosker Markt auf", so Pawelek. Es bleibt also regional. Beim Familienprozess geht es um die Einigung, wer wann die Kinder bekommt und erzieht, wenn eine Beziehung auseinanderdriftet. "Es soll ja auch realitätsnah bleiben." Insofern bleibt es bei bei dem Hauch von Barbara Salesch. Denn: "Bei uns klingelt nicht zwischendrin das Telefon und ein neuer Zeuge wird angekündigt", stellt Justizwachtmeisterin Anja Kruse fest. "Wir halten uns an die Prozessordnung." Woraufhin sie noch ankündigt: "Öffentliche Sitzungen sind öffentliche Sitzungen. Bei uns kann eigentlich jeder täglich Verhandlungen beobachten."

Versteigerung von Diebesgut

Bei solchen Prozessen bleibt natürlich auch einiges liegen. Diebesgut beispielsweise. Sichergestellte Gegenstände. Oder auch einfach Dinge, die niemandem mehr zuzuordnen sind. Diese Sachen kommen am 9. September unter den Hammer. Gerichtsvollzieher Meint-Frieling Noosten wird das in die Hand nehmen, insgesamt rund 40 Überbleibsel von der Staatsanwalt Verden versteigern. "Es waren auch eine Axt und ein Vorschlaghammer im Angebot", erzählt Noosten, der sich aus dem Diebesgut und den Fundsachen aber weniger martialische Verkaufsrenner herausgepickt hat. Ein Einrad beispielsweise und ein Pedelec. Aber auch noch original verpackte Uhren. "Das eingenommene Geld wird an die gemeinnützigen Vereine, die uns bei dieser Veranstaltung helfen, verteilt", erklärt Amtsgerichts-Direktorin Elisabeth Kruthaup.

Einer davon ist die Syker Jugendfeuerwehr. Die wird auf der Fläche vor dem Landkreis ein Rauchzelt aufstellen und laut Stadtjugendfeuerwehrwart Manuel Schulenberg darin "Dinge platzieren", um einfach mal aufzuzeigen, wie schwer diese im dicksten Rauch zu erkennen sind. Zwei Feuerwehrautos werden vor Ort sein, darüber hinaus eine Wärmebildkamera und eine Löschwand, von der Kinder Holzflammen mit einer Kübelspritze herunterbefördern können.

Mehr auf Information denn auf Unterhaltung setzen Vera Vrbancic und Natalia Schmal von der Abteilung Soziale Dienste der Justiz. "Früher hieß das Gerichts- und Bewährungshelfer", erläutert Vrbancic. Wie läuft eine Anzeige? Was kommt nach einer Verurteilung? Was ist eine Befriedung? Diese Fragen wollen sie beantworten. Bei Holger Artjen vom Verein Kontakt geht es um jugendliche Strafhilfe. "Wir kümmern uns um Mehrfach- und Intensivtäter", verrät Artjen. Bei ihm gehe es um Anti-Gewalt-Strategien und Täter-Opfer-Ausgleich. Imre Holocher indes ist rechtlicher Betreuer. Er greift ein, "wenn jemand seine administrativen Sachen nicht mehr zusammenbekommt". Marion Bödeker vom Verein Release informiert über Sucht und Prävention – unter anderem mit einer Promille-Brille. Und Stefan Göverd von der Schuldnerberatung der Diakonie hat – Nachtigall, ick hör' dir trapsen – ein Glücksrad dabei. Dazu gibt es zahlreiche Fachvorträge von Rechtsanwälten.

Für den Geschmackssinn sorgt Rank Rahm, der kürzlich das Syker Gourmet-Festival organisiert hat, mit Burgern, Pizza, Fischbrötchen und Bubble-Waffeln. Die musikalische Umrahmung hat die Music Company des TuS Syke unter der Leitung von Ernst-August Allhusen übernommen. Und für die Kinder ist speziell Manuela Schneider von der Serviceeinheit Familiensachen zuständig. Sie hat Vorleser engagiert, Schminkstand, Kinderkarussell, Fußball-Minigolf und Hüpfburg organisiert und leitet selbst die Abteilung Basteln und Malen.