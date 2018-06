Während Franck sich für Sport interessiert, malt Florence Mercier lieber. (Dominik Albrecht)

Es herrschte überwiegend Schweigen, als ich mit Franck und Florence Mercier nach der Ankunft in La Chartre auf dem Rücksitz ihres Kombis auf dem Weg zu ihrem Haus war. Wenige Minuten später, über hügelige Landschaften und an Weinplantagen vorbei, fahren wir durch ihre Heimat Ruillé-sur-Loir. Auf dem Parkplatz steht ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift „Impec-Servi“. Franck Merciers Dienstwagen, wie ich später erfahren sollte. Der 52-Jährige ist Chef einer Reinigungsfirma mit Sitz in Château-du-Loir und insgesamt 14 Mitarbeitern. Eine anstrengende Tätigkeit, wie er mir in einem Mix aus Französisch und Englisch versucht mitzuteilen.

Das Gefühl der Ungewissheit beim ersten vorsichtigen Schritt in ein fremdes Haus weicht einer behaglichen Entspannung. Der mit terrakottafarbenen Fliesen ausgelegte lange Flur mündet in einem großen Wohnzimmer samt fachwerktypischen Balkenkonstrukten. Durch die großen Fenster fällt der Blick auf einen weitläufigen Garten, an dessen Ende ein See ruht. Franck und Florence Mercier führen durch ihre vier Wände. Im Arbeitszimmer von Franck Mercier steht neben dem Computer ein Saxophon, eines seiner Hobbys. Bis zu einer Knieverletzung habe er sogar Sport gemacht. Laufen und Fußball haben es ihm angetan. Als noch Aktiver beendete er seinen ersten Marathon in Bordeaux mit fünfeinhalb Stunden auf der Uhr. Wann immer es sich anbietet, trägt er sein dunkelblaues Barett mit der Aufschrift „Veterans La Chartre“. Dabei handelt es sich um einen elitären Kreis an männlichen Mitgliedern der örtlichen Fußballmannschaft, dem man mit 35 Jahren beitreten kann. Der Verein ist so stolz auf seine Tradition, dass sie sogar eine eigene Hymne auf der Melodie von „Griechischer Wein“ komponiert haben – nebenbei angemerkt: ein wahrer Ohrwurm und besser als das Original.

Franck Merciers ein Jahr jüngere Frau Florence ist Grundschullehrerin in La Chartre und hat mit Sport eher weniger am Hut. Lieber schwingt sie den Pinsel im zu Hause extra eingerichteten Atelier. „Ihr Onkel mochte Fische, darum hat sie für ihn ein Bild gemalt“, verrät Franck Mercier zwischendurch. Wenn Florence Mercier einmal im Jahr den dreistündigen Weg von Ruillé-sur-Loir nach Paris auf sich nimmt, stattet sie daher den Museen wie dem Petit Palais oder dem Musée d‘Orsay einen Besuch ab. Ihre beiden Kinder begleiten sie dabei nicht. Denn Léo und Arthur sind schon über 20 und kommen höchstens mal am Wochenende nach Hause. Léo eifert seinem Vater nach und ist Torwart der örtlichen Fußballmannschaft sowie Gitarrist in einer Rockband. Derweil hat sich Arthur dem Boxen verschworen und greift für seine Punkband zur Klampfe.