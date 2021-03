Wessels Hotel ist mit seiner denkmalgeschützten Fassade ein ortsbildprägendes Gebäude in Sykes Innenstadt. Aus genau diesem Grund will die Stadt das Gasthaus sowie die dazugehörenden Grundstücke und weiteren Gebäude nun erwerben und im Zuge der Innenstadtentwicklung zu einem zentralen Anlaufpunkt machen. (Michael Braunschädel)

Syke. Die Stadt Syke kauft Wessels Hotel und alle dazugehörigen Grundstücke und Gebäude. Das teilte Suse Laue am Dienstag mit. „Wir haben den Erben ein Angebot gemacht, und das wurde angenommen“, so die Bürgermeisterin. Ein Notar sei jetzt dabei, den Kaufvertrag aufzusetzen.

Die Freude darüber, dass das geklappt hat, ist der Bürgermeisterin anzumerken. Denn Wessels Hotel ist zweifellos ein Schmuckstück an der Syker Hauptstraße und damit in der Innenstadt. „Ein Herzgrundstück“, nennt Suse Laue es, und ein „ganz großes Schlüsselgrundstück für die Weiterentwicklung der Innenstadt“. Über Jahrzehnte war die Gaststätte mit ihrem Saal ein beliebter Treffpunkt und Versammlungsort für Syker und Syker Vereine. Doch seit im März 2020 die Besitzerin verstarb (wir berichteten), ist der Betrieb eingestellt. Mit dem Erwerb durch die Stadt habe man nun die Möglichkeit, dem Gebäude, dessen Fassade unter Denkmalschutz steht, wieder Leben einzuhauchen. „Es ist toll, jetzt hier in die Gestaltung zu gehen“, so Suse Laue.

Wie diese Gestaltung aussehen könnte, darüber kursieren bereits einige Ideen, vor allem für das ortsbildprägende Gebäude an der Hauptstraße. Dort könnte die Bibliothek einziehen, hatte sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion im Stadtrat vergangenes Jahr als Anregung in ihren Anträgen zu Wessels Hotel eingebracht (wir berichteten). Eine Idee, die ihren Reiz hat, wie in den Diskussionen rund um die Bibliothek, aber auch rund um die Entwicklung der Innenstadt bereits zu hören war. Bieten die Räumlichkeiten doch nicht nur genügend Platz für die Medien, sondern auch für die Ausgestaltung der Bibliothek als sogenannter „dritter Raum“. Dies wäre ein Ort an dem man sich gerne aufhält und der so als Frequenzbringer für eine Belebung der Innenstadt dienen könnte. Es wäre Platz für ein Café vorhanden, und der Saal könnte als Veranstaltungsraum genutzt werden – seitens der Bücherei für Lesungen und Konzerte, aber auch darüber hinaus. In weiteren Räumen könnten Gruppen sich treffen, Vorträge oder Seminare stattfinden. Weitere Vorschläge waren ein Kulturzentrum, ein Haus der Begegnung oder ein Mehrgenerationenhaus.

So weit will Suse Laue aber noch gar nicht denken. Jetzt sei erstmal wichtig, dass der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. März, dem Kauf ebenfalls zustimmt, so die Bürgermeisterin. Vom Verwaltungsrat gab es bereits ein positives Votum, kann sie berichten. Das Kaufangebot erfolgte auf Basis eines Wertgutachtens für die beiden Grundstücke sowie sämtlicher Gebäude. Eine Million Euro hat Kämmerer Peter Pawlik dafür bereits in den Haushaltsentwurf eingestellt. Darin enthalten sind der Kaufpreis sowie die anfallenden Nebenkosten wie Notargebühren oder Grunderwerbssteuer. Finanziert würde die Summe in vollem Umfang über einen Kredit.

Suse Laue ist optimistisch, dass auch im Rat das Votum positiv ausfällt. Immerhin wurde mit dem Kaufangebot ein Auftrag erfüllt, den der Stadtrat im vergangenen Juli auf Antrag der CDU und der SPD auf den Weg gebracht hatte (wir berichteten). Erfolgt ein positives Votum, „dann wird sich zusammengesetzt und die Frage geklärt: Was kann man machen?“, sagt Suse Laue zur weiteren Vorgehensweise. Die daraus resultierenden Vorschläge sollen dann zunächst im Rat und anschließend auch mit den Bürgern diskutiert werden. „Die Idee hinter diesem Erwerb ist es schon, die Gestaltung selbst zu übernehmen“, sagt Suse Laue zu diesem Schritt, eine Immobilie als Stadt selbst zu erwerben. Denn dann habe man die Entwicklung selbst in der Hand, und das sei „ein ganz dickes Pfund“ – auch beim Blick auf die Innenstadtentwicklung. „Es ist wichtig, dass auch eine Stadt sich dabei einbringt“, findet sie – selbst wenn die Kosten für Renovierung und erforderlichen Umbau des Gebäudes auf rund zwei Millionen Euro geschätzt werden. „Das darf man nicht nur kurzfristig sehen.“

Mit Blick darauf, dass damit ein Ort geschaffen werde, der dazu beitrage, dass Menschen sich gern in der City aufhalten, sei das eine nachhaltige Entwicklung für die Zukunft der Stadt, ist Laue überzeugt. Die Menschen würden dadurch gern in die Innenstadt kommen, sich in Syke allgemein wohlfühlen, weil ihnen etwas geboten wird und sie die vorhandenen Angebote nutzen. Hinzu komme, dass die Landesregierung bereits ein neues Förderprogramm für die Stärkung der Innenstädte angekündigt hat. Und da würde ein derartiges Vorhaben hervorragend hineinpassen.