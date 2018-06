Und die erfuhr am Dienstag eine ganz besondere Ehrung, wie Regine Suling vom Landvolk Mittelweser mitteilte: Denn der Sahneschichtkäse wurde zum „Kulinarischen Botschafter Niedersachsen 2017“ gekürt. „Das ist ein toller Erfolg für unser Traditionsprodukt“, freute sich Heinrich Steinbeck, Geschäftsführer der Asendorfer Molkerei. „Außerdem ist es eine Auszeichnung dafür, dass echte Handarbeit heutzutage noch gewürdigt wird.“

Denn davon steckt viel in dem Sahneschichtkäse: Wie Regine Suling wissen lässt, wird zunächst die Milch in große Wannen gefüllt und auf 20 Grad Celsius angewärmt. 450 bis 500 Liter Milch würden in diese überdimensionierten Wannen passen. Dann würden Fett und Kulturen hinzugefügt, der pH-Wert gemessen und Lab hinzugefügt. Dann sei Geduld gefragt: 14 Stunden später schneiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Schichtkäse schließlich mit einem langen Messer – drei Mal längs und fünf Mal quer. So kann die Molke besser austreten. Anschließend heißt es wieder: Warten, sieben Stunden lang. Ist diese Zeit verstrichen, schöpfen die Mitarbeiterinnen in der Käserei den Schichtkäse in Formen. Dann muss der Schichtkäse noch eine Weile stehen, bevor er aus der Form gestürzt und ins Papier gewickelt wird – von Hand versteht sich.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist Schirmherr des Wettbewerbs, zu dem die Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft eingeladen hatte. Beworben hatten sich Regine Suling zufolge in diesem Jahr 92 niedersächsische Unternehmen mit 166 verschiedenen Produkten. Insgesamt 41 Firmen wurden für 53 Produkte ausgezeichnet. Die „Kulinarischen Botschafter Niedersachsen“ sind authentische, verantwortungsvoll hergestellte Lebensmittel. Sie werden jährlich von einer unabhängigen Fachjury aus Köchen, Feinkost- und Marketingexperten ausgewählt.