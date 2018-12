Komm, schenk ein, den warmen Glühwein: Trotz milden Temperaturen floss der eine oder andere Tropfen Glühwein. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Markt und Straßen nicht verlassen, sondern plötzlich über Nacht wuchs in Vilsen in den Gassen neu ein ganzes Dorf voll Pracht. Schon seit Monaten und Wochen wurde ganz genau besprochen von Marktmeister Carsten Kraft, was weihnachtliches Flair verschafft. Seine Premiere sollt` gelingen, Neues und auch Freude bringen, Besuchern, die von nah und fern nach Vilsen kommen, und das gern. Weihnachtszeit, Gedichtezeit, warum nicht den Text mal reimen. Vielleicht gefällt es ja auch einem. Versuch macht klug, eine neue Form zu wählen, um dieses Jahr vom Weihnachtsmarkt mal per Dichtung zu erzählen.

Zwischen vielen Tannenbäumen ließ sich träumen, hier wüchse jetzt ein Weihnachtswald. Müttern, Vätern, Kindern, Greisen, Jung und Alt und Reich und Arm wurd`beim Anblick dieser Vielfalt um das Herz unendlich warm. „Von drauß` vom Walde“ fällt da ein. Früher erste Kinderpflicht, vor der Bescherung fleißig lernen und vorzutragen ein Gedicht. Meistens überwog das Gute, der Weihnachtsmann tauschte die Rute gegen die Geschenke ein. So wird es auch in Vilsen sein. Kein Kind muss scheu sich gar verstecken, hier in unserm schönen Flecken. Wichtelschar und Weihnachtsmann brachten die Geschenke dann. Mit Fackelzug kam er daher mit der Jugendfeuerwehr.

Für die Großen und die Lütten lockte in den kleinen Hütten Süßes, Schönes, Nützlichkeiten, und von Kerzen bis zu Socken wollte man zum Kauf verleiten. Jeder konnte schon bedenken, was will ich wem denn diesmal schenken. Jetzt, bei noch so vielen Tagen könnte es gelingen, dem Einkaufsstress ein Schnippchen schlagen. Mit Muße sah man Menschen gehen, sie blieben hier und da mal stehen. Zeit war plötzlich ganz egal. „Weißt du noch einst dazumal?“, fragte Otto seine Trude. „Fast so eine kleine Bude war´s. Wir tranken Punsch und mit großen Augen war dein Wunsch …“ „Otto, Otto, warte mal. Ich seh` grade gegenüber einen wirklich hübschen Schal.“ Nimmt sie den roten, grünen, blauen? „Ich will erst mal weiter schauen“, sagt sie. „Möglich, was ich noch gern hätte, dort am Stand die Perlenkette. Oder lieber doch ein Armband, eins, was ich schon immer schön fand.“ „Vielleicht hilft dir ja beim Denken, unsre Schritte hinzulenken zu dem Glühweinstand, oder ob ich eher hole, eine Feuerzangenbowle?“ Er ergriff nun ihre Hand. Führte sie aus dem Gedränge.

Plötzlich tönte aus der Menge: „Ihr müsst mal zum Kreisel gehen. Da kann man die Dampflok heute mit 'ner roten Mütze sehen.“ Es erklangen Weihnachtslieder, Klassik mag man immer wieder. Alte Lieder, sanft vertraute, niemand auf die Pauke haute, nicht in Englisch rasend schnell „Jingle Bell“, „Jingle Bell“. „Kling Glöckchen, kling“ und „Fröhliche Weihnacht“ und eingeschmuggelt hat sich dazwischen „Feliz Navidad“. Trude wollte jetzt versuchen von den kleinen süßen Kuchen, die in Schmalz gebacken sind. Die aß sie so gern als Kind.

Aus des Bürgermeisters Hand der Stall von Bethlehem entstand. Dass ein Politiker das macht, ja wer hätte es gedacht. Vom Sturm gebrochen war das Holz. Dagmar Reusch, die Künstlerin, gab dem ganzen einen Sinn, schnitzte Krippe und Familie, die bezog die Immobilie. Es fehlte Geld für Esel, Ochse, Schaf, und Hirten, auch Engel sich noch nicht zum Stall verirrten. Zu hoffen ist, im nächsten Jahr ist alles dann komplett, ein edler Spender wäre wirklich nett.

Nicht etwa Geister dann im Dunkel brachten helles Lichtgefunkel. Nein, mit den Rufen: „Eins, zwei drei“, grenzte es an Zauberei, die Beleuchtung strahlte warm, gab dem Engelbergplatz Charme. Nicht ein Auto fuhr vorbei. Das war gänzlich ausgeschlossen, Besucher, weiter unverdrossen, schlenderten, oft zwei und zwei. Sie schnupperten in der Luft nicht Benzin – nur Weihnachtsduft nach Zimt und Nelke. Klaus und Elke schmausten erst mal eine Wurst tranken Helles gegen Durst. Und das alte Karussell drehte wie seit 20 Jahren seine, Runde Stund` um Stunde. Die Kleinsten wollten oft mitfahren.

„Vom Himmel hoch“ hörte man noch und hatte lange nicht genug, als der Musikzug von der Feuerwehr mit den Posaunen „Alle Jahre wieder“ intonierte. Das Publikum begeistert applaudierte. Das Bavendamsche Haus erstrahlte und sah geschmückt ganz festlich aus. Und drinnen wurde Schönes feilgeboten, die Käufer strömten ein und aus. Der Gospelchor sang in der Kirche dann seine Lieder und übertrug die Leichtigkeit des Singens und Bewegens auf Frau und Mann. Da gab es kein Verstummen, man musste einfach mitsingen oder –summen. „Life Lights“, die Lebenslichter, führten in eine Sphäre, in der man gerne öfter und nicht nur zur Weihnacht wäre. Turmbläserklänge schwangen um Sechs weit durch die Luft und über Vilsens Dächer, als sei ein Fächer von Jubeltönen ausgebreitet, den man sonst gar nicht kennt – eben nur im Advent.