Das 100. Kind in Kindertagespflege: Eliza bekam deswegen sogar ein Buch geschenkt. Im Hintergrund: Tagesmutter Renate Müller (von links), Gisela Ravens, Bernd Bormann und Cattrin Siemers von der Stadtverwaltung sowie Elizas Mutter Jennifer Brunhorn. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Geschenke? Die gibt's zu Weihnachten. Wenn man denn artig war. Eliza war ganz offensichtlich sehr artig, denn die junge Dame aus Bruchhausen-Vilsen bekam schon vor dem Christfest ein Präsent überreicht. Und dann auch noch von Bürgermeister Bernd Bormann. Der Grund: Eliza ist das 100. Kind aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, das in der Kindertagespflege betreut wird.

Tagespflege – ein Ort, der nach Senioren klingt, nach Hilfe im Alltag wegen altersbedingter Einschränkungen. Kindertagespflege – dahinter versteckt sich die gute alte Tagesmutter, die inzwischen manchmal auch ein Tagesvater ist. Diese Art von Betreuung gebe es, so Gisela Ravens, „seit den 1960er-Jahren“. Für die Dame von der Samtgemeindeverwaltung eine „gleichrangige Alternative“ zu den Kindertagesstätten. Elizas Tagesmutter Renate Müller, von Bernd Bormann mit einem Blumenstrauß bedacht, hat beobachtet, das Kindertagespflege vielfach flexibler ist als Kindergärten und Krippen. „Vielen Eltern reichen dort die Zeiten nicht aus, sie brauchen Betreuung bis 16 Uhr.“ Und das würden die wenigsten Kitas anbieten.

Das ist nicht der einzige Vorteil der Kindertagespflege. Die Gruppen sind kleiner, weiß Gisela Ravens zu berichten. 21 qualifizierte Tagespflegepersonen gebe es zurzeit in der Samtgemeinde; das bedeutet einen Durchschnitt von vier Kindern pro Tagesmutter, da 18 der 100 Kinder außerhalb der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen betreut werden. Ein Betreuungsschlüssel, den wohl kaum eine Kita anbieten kann. „Für Familien ist der kleine und flexible Rahmen der Betreuung oft der ausschlaggebende Grund für eine Entscheidung pro Kindertagespflege“, lässt Ravens über eine Presseinformation wissen.

Ein weiterer Pluspunkt der Tagesmütter und -väter ist, dass auch Schulkinder in die Gruppen aufgenommen werden können. Die aktuelle Altersstruktur der Kindertagespflege in der Samtgemeinde sieht wie folgt aus: 51 Kinder sind unter drei Jahre alt, 27 Kinder zwischen drei und sechs Jahre und 22 Kinder im Schulalter, also zwischen sechs und 14 Jahre. „51 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren – das bedeutet, dass man vier weitere Krippengruppen benötigen würde, wenn diese Kinder nicht in die Kindertagespflege gehen würden“, errechnet Ravens.

Trotzdem es die Kindertagespflege bereits seit Jahrzehnten gibt, hat sie in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen keine lange Vergangenheit. „Ende 2006 sind wir mit 16 Tagespflegekindern gestartet“, erinnert sich Gisela Ravens. Im Dezember 2009 seien bereits 60 Kinder durch Tagesmütter betreut worden, 2011 waren es 80. Dieser Wert änderte sich bis 2019 nur geringfügig. Im nun ablaufenden Jahr allerdings schoss er auf 100. Was daran liegen könnte, dass in den vergangenen zwei Jahren zwei Großtagespflegestellen, in denen in angemieteten Räumen acht bis zehn Kinder betreut werden können, entstanden. Eine weitere externe Gruppe mit fünf Kindern ist in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.

Was das bedeutet, weiß Ravens: 1600 Gesamtbetreuungsstunden pro Woche in der Samtgemeinde. Das heißt: „Jedes Kind, das in der Kindertagespflege betreut wird, verbringt durchschnittlich 16 Stunden wöchentlich in seiner Gruppe.“

Die Kindertagespflege steht unter der Aufsicht der Samtgemeindeverwaltung. 2006 übernahm das Familien- und Kinderservicebüro die Berechnung der Kostenbeiträge der Eltern. Heute weist die Verwaltung die Bezahlung an die Tagespflegepersonen an, bezahlt Urlaube und Fortbildungen, bietet lokale Fachberatung an und überprüft die Eignung interessierter Menschen an der Kindertagespflege. Auch die Begleitung der Eltern sei vor Ort angesiedelt. „Das gibt es nur in drei Kommunen des Landkreises“, sagt Gisela Ravens nicht ohne Stolz.