Syke. Die Farbe rot, ein klares Konzept und ein souveräner Auftritt der Architekten überzeugten das Gymnasium Syke und den Landkreis Diepholz vom Entwurf des Architekturbüros Schröder Architekten. Die Vorstellungen des Bremer Büros kristallisierten sich als Favorit für den Erweiterungsbau des Gymnasiums heraus, teilt der Landkreis nun in einer Mitteilung an die Presse mit.

Das Gymnasium Syke hat Platzbedarf. Steigende Schülerzahlen, die Wiedereinführung des 13. Jahrgangs und der Eigenbedarf der Stadt Syke für die durch den Landkreis für das Gymnasium angemieteten Räumen in der Realschule machen eine Erweiterung der Schule erforderlich (wir berichteten). Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte der Landkreis Diepholz eine europaweite Ausschreibung der Architektenleistungen dafür. Ziel dabei sei es nicht nur gewesen, einen Architekten mit tollen Ideen zu finden, heißt es in der Mitteilung des Landkreises weiter. Es wurde auch jemand mit Erfahrung und Fachkenntnis im Schulbau gesucht. Aus den eingegangenen Bewerbungen wurden anschließend fünf Büros ausgewählt, die sich und ihre Ideen einem Gremium aus Vertretern der Schule und des Landkreises vorstellten. „Alle fünf Büros haben sich im gesamten Bewerbungsprozess als sehr engagiert und kompetent erwiesen“, hebt Mareike Rein, Sprecherin des Landkreises, hervor. Am Ende habe das Bremer Architektenbüro durch eine gelungene Präsentation und ein klar strukturiertes Entwurfskonzept für die 20 neuen Unterrichts- und sechs Differenzierungsräume überzeugen können.

Energetisch gut durchdacht

„Der Neubau positioniert sich optimal auf dem Schulcampus und schafft ganz neue Aufenthaltsqualitäten auf dem Schulhof“, ergänzt Mischa Flaspöhler, Fachdienstleiter des Fachdienstes Liegenschaften beim Landkreis Diepholz. „Der offen und transparent gestaltete Grundriss überzeugt mit offenen Lernzonen und viel Platz für differenziertes Arbeiten. Die rot anmutende Fassade ergänzt den Bestandsbau, interpretiert die Ziegelfassade des Bestandes aber eigenständig weiter“, lautet daher sein Fazit. Durch den kompakten Baukörper, der mit Fußbodenheizung und Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach geplant ist, sei der Neubau auch unter energetischen Aspekten sehr gut durchdacht.

Die Skelett-Konstruktion ermögliche eine größtmögliche Variabilität in der Grundrissgestaltung. Damit könne auch auf neue pädagogische Konzepte in der Zukunft adäquat reagiert werden. „Wir freuen uns auf das Projekt und die Umsetzung und werden den Schulstandort Syke durch die Investition von 8,2 Millionen Euro weiter stärken“, ergänzt Landrat Cord Bockhop. „Das Gymnasium ist über seine bisherigen Räumlichkeiten hinaus gewachsen. Der Erweiterungsbau soll den Schülerinnen und Schülern zukünftig ausreichend Raum zum Lernen bieten und ist von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung des gesamten Schulcampus.“ Das gelte auch für den Fall weiter steigender Schülerzahlen. Dann sei nämlich noch eine Erweiterung des Neubaus möglich, heißt es seitens des Landkreises.

Die fünf unterschiedlichen Entwürfe für den Neubau werden derzeit auf dem Flur des Fachdienstes Liegenschaften im Kreishaus in Diepholz, Niedersachsenstraße 2, ausgestellt, teilt der Landkreis zudem mit. Sie können während der allgemeinen Öffnungszeiten angesehen werden. Beim Besuch des Kreishauses sei allerdings das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich und die Abstandsregeln sind zu beachten.