Sitzmöbel zum Innehalten: Mitten in der von Inge Arbeiter angelegten Wildpflanzenkolonie in Barrien lockt diese Bank zum Hinsetzen und Verschnaufen. (fotos: Vasil Dinev)

Syke. Wer um diese Jahreszeit gern die Natur, ihr Sprießen und Aufblühen beobachtet, aber zu Hause dazu keine Möglichkeit hat, dem sei diese kleine Oase empfohlen: die Wildpflanzen-Kolonie am Okeler Weg in Barrien zwischen dem Hildebrandsweg und der Verlängerung der Straße In der Moorheide in Barrien-Bülten. Mit dem Auto kommt man nicht ganz ran, es gilt noch einige Meter zu Fuß zurückzulegen oder mit dem Rad anzureisen, dann ist man da. Dort hat Inge Arbeiter vor ein paar Jahren den Müllplatz – bis 1978 auch als solcher für Haushaltsabfälle, Sperrmüll, Bauschutt und Schrott genutzt – zu einem kleinen natürlichen Paradies umgestaltet. Mit einigen witzigen Figuren, schrägen Objekten und skurrilen Dekorationen, dazu aber auch einer Vielzahl von Blumen sowie gut 50 verschiedenen Bäumen und Büschen.

Und dort kann sich jeder umsehen, auf die Bank vorn an der alten Eiche setzen und verweilen und entdecken. Seit 2011 gibt es unter diesem Baum also besagte Bank, was an sich nichts Außergewöhnliches ist, wie Inge Arbeiter erklärt: „Auf dem Gelände hinter der Bank aber entsteht und passiert immer etwas Neues: Unzählige Wildblumen sind im Laufe der Zeit angesiedelt worden und bieten Nahrung für Insekten und Bienen.“

Gleichzeitig erfreuen die Blumen aber auch Besucher, meint die engagierte Naturliebhaberin. Man könne nämlich den angelegten Entdecker-Rundweg mit etlichen unterschiedlichen Beeten erkunden. Dort finden sich Kräuter, Sträucher, neue Bäume und passende Sprüche für die jeweilige Jahreszeit. Oder als Hinweis auch die Vergangenheit vor Ort. Wie bei einem Baumstumpf mit Gesicht: „Mein Name ist Mülli, ich symbolisiere den Müll, der zwischen 1961 und 78 hier abgeladen wurde. Neben mir steht Moorle, sie soll an das Moor erinnern, das es vor dieser Zeit gab.“

Begleitet werden die Besucher von hölzernen Figuren, die jeweils ihre eigene Geschichte haben. So Hardy, ein Kerl aus Latten gebaut und einstmals dazu gedacht, Kunststoffdeckel entgegen zu nehmen. Dazu hatte er bislang einen kleinen Eimer in einer Hand für das Sammelgut. Die Deckel werden regelmäßig abgeholt und weitergeleitet. Die Idee dazu war: „Seit 2014 werden bundesweit Kunststoffdeckel von Flaschen und Tetrapacks gesammelt und an Recyclingfirmen verkauft. Der Erlös wird für Impfungen gegen Kinderlähmung eingesetzt, zum Beispiel für Kinder in Afghanistan und Pakistan.“ Momentan schwächelt Hardy etwas, leider gibt es derzeit keinen Tischler, der ihm den Rücken wieder gerade rücken könnte.

Dazu gesellen sich – verteilt auf das rund 3000 Quadratmeter große Gelände – ein hölzernes Rehpaar oder Trill und Trulla, ein hölzernes Häschen mit Ei oder der Glückswächter, ein Symbol in Bienenwabenform, im Sommer umgeben von vielen Blumen von A wie Akeley bis W wie Wiesensalbei. Oder die Kirschbaumfamilie, weil die Gesichter aus dem Holz eines Kirschbaumes erstellt sind.

Geschichten über die verschiedenen Beete hat Inge Arbeiter reichlich im Gepäck. Wie die über das Wildblumenbeet: „Mitten in der Wildnis gab es am Anfang eine relativ große Fläche zwischen den Bäumen und Büschen, die viel Sonnenlicht bekam. Hier sollte eine Wildblumenwiese entstehen. Doch so einfach, wie es zunächst ausgesehen hatte, war das Vorhaben dann doch nicht.“ Es stellte sich nach einiger Anflaufzeit von unbekannten Samen heraus, dass es sich um Disteln handelte und man nun alles noch mal ganz neu angehen musste. Die Mühe habe sich gelohnt, meint Arbeiter. Jeden Sommer werde es nun bunt und vielfältig.

Nicht ganz allein, gibt Inge Arbeiter zu, sorge sie für dieses Stückchen Natur. Mit dabei ist auch Karin Blohme, die immer wieder mithilft. Denn: „Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten ist: Zeit, Zuwendung und Raum“, sagt die Wahl-Barrierin.

Auch drei Konfirmanden-Projekte haben in diesem Wildpflanzen-Paradies schon stattgefunden. Mit dem Kurs-Motto „Schöpfung“ wurden neue Wege geschaffen, Löwenzahn eingesammelt oder Topinambur geerntet. „Der ist im Sommer und Herbst hier überall zu finden – wir geben gern davon ab“, sagt die Kolonie-Initiatorin. Immerhin ist dieses Wildgemüse essbar. Es zählt zur selben Gattung wie die Sonnenblume. Sie bildet essbare Sprossknollen, gehört also zum Wurzelgemüse und ist eine Nutzpflanze.

Ab und zu gibt es auch kleine Veranstaltungen mit Gesang und Lesungen oder Gästeführungen aus Syke, Weyhe und Umgebung. Mehr Informationen erhalten Interessierte auch im Internet unter https://eichenbank.wordpress.com.