Der Bauausschuss befürwortete einstimmig die Entwicklung eines Konzeptes für den Bereich Bahnhof- und Gartenstraße. Dazu gehört dann auch der Straßenbelag. (Micha Bustian)

Syke. Ende 2019 hat die Stadt Syke entschieden für Teilbereiche der Innenstadt ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) zu erarbeiten, namentlich für den Bereich Bahnhofstraße und Gartenstraße. Auf dessen Grundlage soll ein Antrag auf Aufnahme in die Städtebauförderung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz gestellt werden. Stichtag für diesen Antrag ist der 1. Juni. Auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde befasste sich daher der Bauausschuss der Stadt Syke damit.

Karen Strack, Diplom-Geographin und Geschäftsführerin der Stadterneuerungsgesellschaft, die von der Verwaltung mit der Erstellung ein Konzept zu entwickeln beauftragt war, stellte in Grundzügen die Möglichkeiten des Städtebauförderungsprogramms im Allgemeinen und für Syke im Besonderen vor. Der Bauausschuss empfahl einstimmig die Bewerbung und damit auch das Bereitstellen der dafür zunächst erforderlichen 770 000 Euro im Haushalt. Die Ausschussmitglieder waren sich einig, dass ein derartiges Konzept und seine Umsetzung zwar finanziell herausfordernd für die Stadt sei – vor allem jetzt, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den kommunalen Haushalt noch nicht absehbar seien. Doch müsse in diesem Bereich der Innenstadt dringend etwas geschehen, da dieser Teil der Stadt „seinen Charme verloren hat“, wie Wilken Hartje von der CDU es ausdrückte. Die Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm sei eine gute Chance für Syke, diesen Bereich wieder attraktiver zu gestalten und vor allem auch als Verbindungsachse von Bahnhof und Innenstadt stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Der Verlust des Ortsbildes, der durch Leerstand und umgenutzte Schaufenster sowie Umbauten in den Erdgeschossen sichtbar ist, der steigende Bedarf an Wohnraum, der neue Standorte und eine adäquate Einbindung erforderlich macht, sowie die brachliegende Fläche des ehemaligen Raiffeisengeländes an der Gartenstraße waren Anlässe, die nach Ansicht der Stadt die Entwicklung eines Konzeptes erforderlich machte. Wie dies für Syke aussehen könnte, führte Karen Strack aus. Auf die Hachestadt träfen dabei gleich mehrere Faktoren zu, die eine Unterstützung durch das Städtebauprogramms möglich machen könnte. Zum einen für den Bereich „Lebendige Stadt“, das den Erhalt und die Entwicklung der Orts- und Stadtkerne zum Ziel hat. Zum anderen die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch eine gemeinsame Gestaltung des Lebens im Quartier sowie Wachstum und nachhaltige Erneuerung lebenswerter Quartiere, wozu unter anderem die Begrünung zählt.

Die Diplom-Geografin wies vorab allerdings darauf hin, dass es momentan „viel Bewegung“ im Bereich der Städtebauförderung gebe. Eine neue Richtlinie für diese werde nach Aussagen des Ministeriums erst in zwei bis drei Jahren vorliegen. Das sei aber nicht hinderlich bei einer Bewerbung, die jetzt erfolge. Bei einem derartigen städtebaulichen Entwicklungskonzept müsse man ohnehin davon ausgehen, dass die Vorbereitung, Erstellung und Umsetzung einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren in Anspruch nimmt. Unter dieser Voraussetzung betrachteten die Bauausschuss-Mitglieder auch die Kosten in Höhe von rund 770 000 Euro als leistbar.

Anwohner mit ins Boot

Aufgrund der langen Entwicklungs- und Umsetzungszeit sei es zudem etwas schwierig momentan eine genauere Kostenberechnung zu erstellen, führte Karen Strack weiter aus. Sie geht von Kosten in Höhe von rund 4,7 Millionen Euro aus. Davon sind 3,4 Millionen Euro förderfähig, sodass am Ende rund 770 000 Euro von der Stadt getragen werden müssten. Unklar – auch vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Entscheidung zu den vorliegenden Anträgen hinsichtlich der Straßenausbausatzung – ist zudem der Anteil der Anlieger. Diese müssten bei einer Umsetzung ohnehin noch mit ins Boot geholt werden, waren sich die Mitglieder ebenfalls einig.