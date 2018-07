Der Raubkatze ganz nah: Julia (links) und Gabriel finden die Leoparden-Figur unter allen Tieren am schönsten. (Janina Rahn)

Syke. Bereits zum vierten Mal ist es gelungen, den Ausnahmekünstler Alfred Meyer an der Kreuzung Ernst-Boden-Straße/Ecke B 6 in Syke mit einer Ausstellung zu präsentieren. Manch einer wird seine Werke bereits an verschiedenen Orten in Syke, Bassum und der weiteren Region gesehen haben, vielleicht sogar mit Bewunderung, sicher aber mit Erstaunen: Alfred Meyer, inzwischen 77 Jahre alt und Rentner, schafft aus Papiermaschee vor allem Tiergestalten in vielerlei Größen. Dabei bringt er die Papiermasse auf ein Untergestell auf und bemalt die fertigen Objekte mal naturnah, mal aber auch in bunten Fantasie-Farben.

Entstanden ist die Begeisterung für das Herstellen seiner Kreationen in der Schweißerei der Werkstatt für behinderte Menschen, denn dort mussten für die Auftragsarbeiten Rohre in Schweißtechnik verbunden werden, ein gutes Übungsfeld, um das erlernte Können irgendwann in sein kreatives Gestalten einbringen zu können. Heute wird nicht mehr geschweißt, denn die Werkräume im Wohnheim der Lebenshilfe in Bassum, in dem Alfred Meyer seit vielen Jahren lebt, erlauben für die Untergestelle nur das Verarbeiten von Holz. Der Schaffensdrang des Künstlers ist enorm, und immer wieder muss der Lagerraum im Keller durch Verkaufsaktionen von den vielen Werken freigemacht werden, damit erneut Nachschub in die Regale geräumt oder auch an die Decke gehängt werden kann, wie die Flugsaurier – Nachbildungen von Tieren, die den Künstler immer wieder fasziniert haben.

Wie man bei einem Besuch von dem betreuenden Personal der Lebenshilfe Syke zu erfahren ist, schaut sich Alfred Meyer seit vielen Jahren Filme über Tiere an, sowohl im Fernsehen als auch auf Kassette und DVD. Die intensive Betrachtung der Tierwelt habe den Blick des Künstlers so sehr geschult, dass er das Können erworben hat, nicht nur die Gestalt des jeweiligen Tieres einigermaßen nachzubilden, sondern es gelingt ihm meist, das Tier in einer typischen Pose oder einem typischen Bewegungsansatz darzustellen. Dies gibt den Objekten gewissermaßen eine Seele und macht das eigentlich Künstlerische aus.

Wie von Edgar Fischer vom „Printhaus“, der die Ausstellungen wesentlich neben anderen Sponsoren seit Jahren unterstützt, zu erfahren war, fühlen sich nicht wenige Menschen so sehr von der Ausstrahlung der Tiere, gelegentlich auch Menschen-Nachbildungen, angesprochen, dass durch Verkäufe soviel erlöst wird, dass für den Künstler immer wieder ausreichend Material nachgekauft werden kann. Und so ist dann auch ein Zebra aus Papiermaschee im Büro von Edgar Fischer zu bewundern, denn das passte gut zu seiner Druckerei, fand er: die Farbstellung schwarz-weiß.

Viele, vor allem große Tiere wurden an der Kreuzung präsentiert, da gab es unter anderem: ein Rind und eine Ziege, detailliert auch mit dem Euter, ein Känguru mit seinem Jungen im Beutel, ein Nashorntorso mit bedrohlichem riesigen Doppelhorn, ein rosa Elefantenbaby mit genau nachempfundener Rüsselspitze, einen Riesenvogel mit dem Schnabel eines Tukan, sehr bunt. Ein beinahe menschengroßer Frosch ist unverkennbar gerade im Absprung, um mit seiner Zunge eine Fliege zu erjagen, dieser ebenso überzeugend in seiner „Froschhaftigkeit“ wie ein Pinguin mit in den Nacken gelegtem Kopf und erhobenem Schnabel, eine genau wiedergegebene Balzhaltung. Viele weitere Werke können an dieser Stelle nicht alle aufgezählt werden, etliche mussten auch im Lager bleiben und können im Direktkontakt zur Lebenshilfe erworben werden.

Meyer, der Bewunderer der Tierwelt, hat seit langer Zeit einen großen Wunsch: Es möge ihm vergönnt sein, einmal in seinem Leben die Tiere, die er so oft als Skulptur nachgebildet hat, im wahren Leben anschauen zu dürfen. Genauer gesagt: einmal eine Reise nach Afrika ermöglicht zu bekommen.