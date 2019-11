Es darf wieder gesungen werden: Stefan Meyer (von links) Wolfgang Griese und Hans Sextroh laden Schüler-Chöre ein, beim Wettbewerb "Sing mit" mitzumachen. (Michael Galian)

„Dieses Instrument hat jeder immer dabei.“ Das sagt Hans Sextroh, Präsident des Lions-Clubs Grafschaft Hoya. Er meint keine Blockflöte, die leicht zu tragen wäre. Und auch keine Mundharmonika, die in jede Tasche passt. Er meint die Stimme, den Gesang. Die Lions fördern dieses Instrument mit einer Aktion, die nunmehr bereits zum vierten Mal stattfinden wird: dem Chor-Wettstreit „Sing mit“.

Am 8. März treten die Chöre, die sich diesem Contest stellen, wieder auf die Bühne in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen. 700 bis 800 Zuschauer werden dann zu ihnen aufschauen, eine fünfköpfige Jury wird ihren Auftritt bewerten. Intonation, Verständlichkeit des Textes, Schwierigkeit des dargebotenen Liedes, Präsentation und Authentizität – all das werden die Fachleute um den Trompeter und Dirigenten Ulrich Semrau zu bedenken haben. Dazu die Kulisse, teilweise mit eigenen Fan-Clubs. Da kann man schon mal nervös werden.

Anmeldeschluss: 3. Dezember

Aber die Chöre – drei haben sich bisher angemeldet, sechs bis acht sollen letztendlich die Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen rocken – haben ja noch ein wenig Zeit. Bis zum 8. März soll der Zehn-Minuten-Auftritt sitzen. Streng genommen haben die Schüler bis zur zwölften Klasse ja sogar zwei Jahre Zeit, um sich vorzubereiten, denn „Sing mit“ wird in diesem Rhythmus ausgetragen. Ideal findet Sextroh diesen Abstand, denn „ein Chor ist wie ein Organismus. Es kommen immer wieder neue Mitglieder dazu, die eingebaut werden müssen“.

Und dann beginnt ein vierstimmiges Loblied auf den Chorgesang. Singen in der Gruppe mache stolz, findet Hans Sextroh. „Es bringt uns über unseren Schatten hinaus.“ Ideengeber Wolfgang Griese meint: „Die menschliche Stimme ist etwas ganz Besonderes“. Er hält den Vergleich für wichtig, der schaffe Motivation. Lions-Pressesprecher Stefan Meyer weiß, dass Kinder und Jugendliche aus einem Chor „unheimlich viel positive Energie ziehen können.“ Er steigere das Selbstwertgefühl, „und damit haben wir erreicht, was wir erreichen wollten.“ Für Ulrich Semrau wird mit dem Wettbewerb auch „die Arbeit an den Schulen honoriert.“

Womit wir wieder beim Wettkampf „Sing mit“ wären, beim Kampf um den goldenen Löwen. Den haben die Organisatoren leicht umgebaut. Nicht beim Auftritt selbst, da bleibt alles, wie es bisher war. Aber: Die Preisvergabe wurde modifiziert. In die Augen von Verlierern zu schauen, hat den Veranstaltern zugesetzt. Also wird es keine Verlierer mehr geben. Alle Teilnehmer erhalten laut Stefan Meyer den gleichen Geldpreis „im hohen dreistelligen Bereich“, alle einen goldenen Löwen. Nur der Erste bekommt den Wanderpokal, den großen goldenen Löwen. Und: Die Sieger können ein professionelles Tonstudio besuchen, dort Lieder auf einer CD aufnehmen.

Wer nun dabei sein möchte: Teilnehmen kann fast jeder Chor aus den Landkreisen Diepholz, Nienburg und Verden. Mit der Einschränkung, dass sich die Sangesgruppe ausschließlich aus Schülern und/oder Schülerinnen zusammensetzen muss – von der ersten bis zur zwölften Klasse. Im Landkreis Diepholz, so informiert Wolfgang Griese, seien alle Schulen informiert worden. Bis Dienstag, 3. Dezember, können Chöre noch auf der Internetseite www.lions.de angemeldet werden. Und auf einer richtig großen Bühne auftreten. Ein Traum. Deshalb heißt es jetzt „Sing mit!“