Schon nah an der Moderne: das Gasthaus Brüning in den 1960er-Jahren, daneben war die Shell-Tankstelle. (Hermann Greve)

Bauzaun und Schuttberg, mehr ist vom traditionsreichen Gasthaus Brüning nicht übrig geblieben. Betrieb war drinnen schon lange nicht mehr, jetzt weicht die ehemalige Kneipe aus dem neu konzipierten Gängeviertel, macht vermutlich einer Seniorenresidenz Platz. Damit ist das letzte Kapitel einer langen Familientraditon geschrieben, denn schon im 18. Jahrhundert wohnte die Familien Brüning an der Hauptstraße 37. Nach einem Brand im April 1808 wurde das Wohnhaus von Hinrich Albert Brüning wieder errichtet und mit Johann Rudolph Brüning tauchen das erste Mal die Berufsbezeichnungen „Gastwirt“ und „Bäcker“ auf.

Nach der Recherche von Historiker Ralf Weber für die Dokumentation „Historische Gaststätten im Landkreis Diepholz“ ist das Gasthaus, wie fast alle ländlichen Gasthäuser in der Region, aus einem landwirtschaftlichen Hof entstanden im Flecken Syke. Denn die frühere Hauptstraße, an der sich Brüning befand, war quasi der Flecken. Wandergesellen und Kaufleute, die Speisen, Trank und Übernachtungsmöglichkeiten brauchten, zogen an den Höfen vorbei.

Nur noch Schutt: Die Bagger machten jüngst kurzen Prozess mit dem historischen Gebäude. (Janina Rahn)

Damit entstanden für die Bauern, Möglichkeiten, neben der Landwirtschaft, einen Reichstaler dazuzuverdienen. Dieser Ursprung wird durch ein Foto, das um 1900 entstand, dokumentiert. Trotzdem ist die Entstehung und der Zeitpunkt der Öffnung als Kneipe unbekannt. Dokumentiert ist, dass es die Kneipe Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Auch die Berufsbezeichnungen „Gastwirt“ und „Bäcker“ bei Johann Rudolph Brüning scheinen diese Existenz zu bestätigen.

Besuch von Werder Bremen

Aus alten Quellen geht hervor, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Backstube im Haus betrieben wurde. Üblicherweise wurde die Gastwirtschaft mit dem landwirtschaftlichen Betrieb an den ältesten Sohn vererbt. Das war im Jahr 1919 Johann Brüning, der mit seiner Frau Meta über Jahrzehnte hinweg den Betrieb führen sollte und sich dabei mehr und mehr auf den Gastwirtschaft-, den Schank- und Beherbergungsbetrieb konzentrierte, während die Landwirtschaft nur noch im kleinen Stil weitergeführt wurde.

Im weiteren Verlauf wurde die Gaststätte mehrfach umgebaut. Vor allem der Saal spielte eine wichtige Rolle, weil dort viele Tanz- und Musikveranstaltungen stattfanden. Ebenso die Entwicklung des Vereinswesens in Syke. So gastierte der TuS Syke nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig dort. Die Fußballer feierten ihre Siege – in den 1970er-Jahren sollen sogar Spieler von Werder Bremen vorbeigeschaut haben. Nachfolger von Johann Brüning war dann Friedrich Brüning, der wiederum die Gaststätte an seine Tochter Marlis weitergab, die den Betrieb fortan gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz Bahr führte.

Als beide aber zu Beginn der 1990er-Jahre früh verstarben, musste Tochter Jutta Bahr entscheiden, wie es mit der Kneipe weitergeht. Fortan führte sie den Betrieb allein aber verpachtete ihn später und mit Brünings Gasthaus passierte das, was vielen anderen Gaststätten widerfuhr: neue Medien, wie das Fernsehen, ersetzten die Kneipe als Kommunikationszentrum.

Vereine bauten ihre Vereinsheime und veranstalteten dort ihre Feiern, Früh- und Dämmerschoppen sowie Skat- und Knobelrunden verloren ihre Anziehungskraft. Mit dem daraus resultierenden sinkenden Besucherzahlen kam es zu häufigen Wirtewechseln und schließlich zum Aus. Für Jutta Bahr war es schwer, in den vergangenen Jahren den Verfall ihres Elternhauses mit anzusehen. Da war der Abriss am Ende dann nicht mehr so das Problem.