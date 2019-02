Modenschau von Braut im Glück: Einer von vielen Bestandteilen der Hochzeitsmesse am 17. Februar. (Maximilian von Lachner)

Br.-Vilsen/Bassum. „Ich glaube an die Liebe und bin der Meinung, dass alle Brautpaare ihr eigenes Märchen leben sollten.“ So steht es auf der Internetseite von Sara Terveen. Die Geschäftsführerin des Unternehmens Braut im Glück in Bruchhausen-Vilsen hat sich auf Hochzeitsplanung und den Verkauf von Hochzeitskleidung spezialisiert. Und im vergangenen Jahr mit der ersten Hochzeitsmesse in Bassum ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt folgt die zweite Veranstaltung dieser Art. Wann? Am Sonntag, 17. Februar, von 11 bis 18 Uhr. Wo? In der Gilde-Festhalle, Eschenhäuser Straße 9b in Bassum.

Doch warum eigentlich Bassum, wo Bruchhausen-Vilsen doch viel näher an der Zentrale von Braut im Glück liegt? „Wir brauchen Platz und die Räumlichkeiten sind schön“, begründet Sara Terveen ihre Wahl. Außerdem verstehe sie sich gut mit Betreiber Mansur Faquiryar von der FAS-GmbH. Die für alle, denen die 18 Kilometer zu weit sind, hat Terveen eine gute Nachricht: Beim Maimarkt am 19. Mai wird sie eine kleine Messe aufbauen. Passenderweise auf der Brautstraße.

Doch zurück zur Hochzeitsmesse in der Bassumer Gilde-Halle. Dafür hat die Veranstalterin eine Modenschau organisiert. „Mit einer coolen Choreografie“, wie Sara Terveen schwärmt. Für musikalische Umrahmung sorgen ab 15 Uhr ein Saxofonist und ein Live-Sänger. Überhaupt ist der Unterhaltungsfaktor groß. Deshalb hat Braut im Glück neben dem Erdgeschoss der Gilde-Festhalle diesmal auch die erste Etage dazugenommen. Oben singt Aminjana Cortéz zu jeder halben Stunde auf der kleinen Bühne. In der Nähe tummelt sich der Zauberer Mr. Patrick. Und für die große Bühne im Parterre wurde Ines Plettenberg engagiert.

Die 26-Jährige verfügt bereits über knapp 16 Jahre Bühnenerfahrung: neun Jahre als Sängerin und Saxofonistin in einer Big Band, dazu drei Jahre Erfahrung an Oboe und Klavier. Ihr Stimmvolumen erstreckt sich laut eigenen Angaben über 3,5 Oktaven. 2008 sang sie die Hauptrolle in der Musicalrevue „A Broadway Night“ in der Weser-Ems-Halle in Oldenburg, zwei Jahre später erhielt sie den deutschen Rock-und-Pop-Preis in der Kategorie „Beste Musicalsängerin“. Ines Plettenberg war Frontfrau der Progressive-Rockband Virtual Moon und der Deutschpopband Tränendiebe. Und in der Tat: Die Edewechterin Plettenberg ist für Galaauftritte mit verschiedenen Programmen zu buchen. Auch das wäre bei der Hochzeitsmesse in Bassum möglich. Sara Terveen kann nur dazu raten: „Sie hat eine mega Stimme und ist total professionell.“

Eine Fotobox wird aufgestellt, ein Cocktail-Caravan serviert bunt-süße Getränke. „Der wird gerne genommen bei Hochzeitsfeiern“, weiß Sara Terveen. „Als Pausenattraktion.“ Während die Gäste Cocktails aus dem Wohnmobil aus den 1920er-Jahren genießen, können Braut und Bräutigam sich dezent zurückziehen. Beispielsweise, um Fotos machen zu lassen. Fotografen, Konditoren, Dekorateure – sie alle werden am Sonntag ihre Waren feilbieten.

Doch damit nicht genug. Die Gäste können auch mitmachen. Die Hummingbirds-Papiermanufaktur beispielsweise bietet zwei Workshops zum Thema „Moderne Kalligrafie“ an. Das ist gefragt, denn, so Sara Terveen: „Viele wollen ihre Einladung selber schreiben und individuell gestalten.“ Zudem können Interessierte lernen, Blumenkränze – sogenannte Flowercrowns – selber zu flechten. Artobaleno, die Manufaktur für visuelles Glück aus Oldenburg, lädt dazu ein. „In diesen Workshops sind aber nur noch sehr wenige Plätze frei“, rät Terveen zur Eile. Denn eine Anmeldung dafür ist obligatorisch. Wer dabei sein möchte, melde sich unter der E-Mailadresse info@brautimglueck-brautmode.de an.

Bummeln, basteln, naschen, Musik hören – das klingt, als könne man auch ohne Hochzeitswunsch in der Gilde-Festhalle vorbeischauen und sich unterhalten lassen. Sara Terveen, die selbst an einem Stand sitzen wird, sieht das naturgemäß auch so. „Da kann man schon einmal den ganzen Tag verbringen.“ Der Eintritt zu diesem Vergnügen ist übrigens frei.