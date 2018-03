Nimmt die Event-Planung in die Hand: Frank Rahm organisiert unter anderem den Syker Adventszauber. (Marvin Ibo Güngör)

Syke. „Wenn ich sehe, was in Bassum und Weyhe passiert, kann ich nur den Hut ziehen. Aber Syke ist eigentlich tot“, zu dieser traurigen Erkenntnis ist Frank Rahm gekommen. Doch das will der Syker jetzt ändern. Mit seiner neu gegründeten Agentur „SykeEvent“ möchte er wieder Leben auf die Straßen der Hachestadt bringen. Sein erstes Projekt: Der Syker Adventszauber im Amtshof. Und 2019 könnte sogar ein alter Bekannter zurückkehren.

Vom 30. November bis zum 23. Dezember warten 15 bis 16 Buden, alle 14 Tage wechselt das Angebot, es gibt einen Mix aus Kulinarik und Handwerk. Frank Rahm will scheinbar nicht kleckern, sondern klotzen. Das sprichwörtliche Süppchen für diesen Plan hat Frank Rahm im vergangenen Herbst innerhalb eines Koch-Clubs gekocht. „Da spricht man oft über die gute alte Zeit. Uns kam oft die Idee, dass in Syke mehr passieren muss“, erinnert sich der Hobby-Koch. Schnell wurden Gespräche mit der Stadt Syke aufgenommen. Am liebsten hätte Frank Rahm den Markt in der Hauptstraße gesehen. „Aber die ist einfach zu schmal“, muss er sich eingestehen. Mit dem Amtshof sei aber ein mehr als würdiger Ersatz gefunden worden. „Das ist eine tolle Location, und wir werden viel mit Licht arbeiten“, erzählt Rahm.

Mit dem Syker Adventsmarkt sieht sich Frank Rahm nicht als Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen. „Wir arbeiten mit der Werbegemeinschaft zusammen, die Betreiber der Glühweinbude unterstützen uns, und wir wollen auch keine Gegenveranstaltung zu den Weihnachtlichen Kulturtagen sein“, versichert er. Im Gegenteil sei sogar geplant, während letzterer Buden auf dem Mühlendamm zu verteilen. „Als Übergang, damit die Menschen von einem Markt zum anderen gehen können.“ Den Adventszauber bereichern werden mitunter ein Eisschnitzer, mehrere Hobbykünstler, selbst gebackene Waffeln und Grünkohl-to-Go. Dazu kommen musikalische Einlagen. Das Highlight werden die Sonnabende bilden. „Jeden Samstag findet eine Adventsparty mit DJ statt“, verkündet Frank Rahm. Obendrein werden die Angebote in den Buden alle 14 Tage ausgewechselt, eine Übersicht zeigt Interessierten, wer wann in welcher Bude sein wird. „Sodass wir Abwechslung reinkriegen und die Menschen sehen können, wann sich ein Besuch für sie lohnt“, erteilt Rahm Langeweile endgültig die rote Karte. Die Holzbuden kommen aus dem nahe gelegenen Hoya. „Wir haben da jemanden aus Hoya, der die extra für uns baut“, verrät Rahm. Finanziert werden soll das Ganze über Sponsoren und die Standmiete.

Die Planungen befänden sich im vollen Gange, wochenlange Gespräche mit dem Landkreis Diepholz inbegriffen. „Die Agentur für Arbeit, das Amtsgericht und Einrichtungen vom Landkreis sind auf dem Hof versammelt und müssen alle einzeln zustimmen“, erklärt Frank Rahm.

Doch wer ist dieser Mann mit den großen Plänen eigentlich, der aus dem nichts alles ändern möchte? Frank Rahm bezeichnet sich selber als Syker Urgestein. „In Syke macht mir keiner etwas vor“, sagt er selbstbewusst. Nach der Ausbildung zum Schwimmmeister ging es für ihn zur Bundeswehr. „In der Zeit habe ich meine jetzige Frau kennengelernt“, sagt Rahm. Da die Wochenenden daher besser verbracht werden können, als als Aufsicht beim Frühschwimmen, hängte Rahm seine Trillerpfeife an den Nagel und wurde Lastwagenfahrer im Nahverkehr. Seit fünf Jahren für ein Heizungs- und Sanitärunternehmen.

„Wenn du von klein auf Syker bist, hängst du sehr an der Stadt“, findet Frank Rahm. Dementsprechend stolz blickt er auf Syker Groß-Events zurück, die schnell zu Aushängeschildern mutierten. „Früher gab es die Gewerbeschau am oberen Hallenbad. Das war die Gewerbeschau Nummer eins im Kreis gewesen. Und die Summerdream-Party war der Vorreiter für Weyhe-Total“, führt Rahm an. Eben jene Aushängeschilder fehlen der Stadt heute.

Der 49-Jährige habe jahrelang die musikalischen Veranstaltungen des Syker Schützenvereins geplant. Darüber seien auch viele wichtige Kontakte entstanden. „Ich habe mehrere Catering-Services, Musikagenturen, Zeltverleihs sowie Deko- und Security-Services an der Hand“, zählt Frank Rahm vollmundig auf. Seit zwei Jahren ist er der Mitveranstalter der Syker Wies’n. „Die in den letzten zwei Jahren Stück für Stück vorangegangen ist. Die Menschen haben auch im Norden Lust, Oktoberfest zu feiern“, bestätigt Rahm. Im vergangenen Jahr stürmten 800 Leute die Feierlichkeiten.

Das nötige Know-How eignet sich der LKW-Fahrer mit Fortbildungen und Schulungen an. Wissen, dass sich auch 2019 für die Bürger lohnen soll. Wenn alles klappt, können sich Syker nämlich auf zwei weitere Events freuen – darunter ein alter Bekannter. Zum einen soll im Frühsommer ein Food-Truck-Festival starten. An der Straße Zum Hachepark sollen Besucher sich im Idealfall an zwölf Food-Trucks mit Hamburgern, Pulled Pork und anderen Leckereien die Mägen vollschlagen können.

Zum anderen besteht Hoffnung, dass im Sommer die Summerdream-Party wie Phönix aus der Asche aufersteht. „Dafür versuchen wir, eine bekannte Gruppe nach Syke zu holen“, deutet Frank Rahm an. Zur Erinnerung: Vor 20 Jahren endete die Reihe mit der Band City um die Ost-Berliner Frank Pfeiffer und Co. „Das Ding war pickepacke voll“, erinnert sich Frank Rahm mit einem Lächeln. Und ein Hochkaräter in dieser Riege sei genau nach seinem Geschmack.