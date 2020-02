Ampel am Syker Hachepark

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Mann sieht rot

Ilias Subjanto

Hans-Peter Schröder will die Ampelschaltung an der Bundesstraße 6 in Höhe des Syker Lidl-Einkaufsmarktes ändern lassen. Bei der zuständigen Straßenmeisterei stößt er jedoch auf Widerstand.