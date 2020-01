Landkreis Diepholz. Auf die Vereine im Landkreis Diepholz kommen mit dem Jahreswechsel erhebliche Mehrkosten zu, wenn sie ihre Mitglieder per Post informieren wollen. Denn die Deutsche Post hat zum 1. Januar 2020 ihre Konditionen bei der Dialogpost geändert, sodass Vereine den Dienst nur noch eingeschränkt nutzen können.

Zur Erklärung: Die Dialogpost ist bei werblichen, inhaltsgleichen Sendungen nutzbar. Da sie in größeren Mengen verschickt werden, ist der Versand deutlich günstiger. Statt 80 Cent pro Standardbrief bis 20 Gramm werden hierfür nur 28 Cent plus Mehrwertsteuer fällig. Organisationen wie der Kneipp-Verein in Syke nutzen die Dialogpost, um ihre Mitglieder zu Jahreshauptversammlungen einzuladen, Neuigkeiten mitzuteilen oder über Veranstaltungen zu informieren. Doch das ist künftig nur noch teilweise zu den günstigeren Konditionen möglich.

Hintergrund ist ein Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichts Köln. Die Bundesnetzagentur hatte die Post aufgefordert, „ab dem 1. Januar 2020 den Versand von Briefen zu Dialogpostkonditionen auf rein werbliche Sendungen zu begrenzen“, wie Sprecher Stefan Laetsch auf Nachfrage mitteilt, „wir hätten gerne so weitergemacht.“ Doch sah die Bundesnetzagentur in der aktuellen Praxis eine Wettbewerbsbehinderung für andere Unternehmen in dem Gewerbe. Deswegen dürfen künftig nur noch rein werbliche Briefe per Dialogpost versendet werden, eine Inhaltsgleichheit reicht nicht mehr aus. „Nicht mehr als Dialogpost zulässig sind beispielsweise der Versand von allgemeinen oder persönlichen Informationen wie AGB-Änderungen, Bestellbestätigungen und Preisanpassungen sowie Einladungen zu Jahreshaupt-, Aktionärs- und Mitgliederversammlungen“, erläutert die Post in einer Mitteilung. Zudem steigt der Preis auf 30 Cent plus Mehrwertsteuer für einen Standardbrief bis 20 Gramm.

Bei den meisten Vereinen im Landkreis Diepholz stößt diese Nachricht sauer auf. „Das sind mehrere Hundert Euro, die ein kleiner Verein nicht hat“, beklagt etwa Dietmar Benter vom Syker Kneipp-Verein, „für uns ist das ein finanzielles Chaos.“ Die 29 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr seien ohnehin niedrig angesetzt. Bislang gab der Verein etwa 600 Euro jährlich aus, um seine rund 300 Mitglieder mit Rundschreiben zu versorgen und etwa zur Jahreshauptversammlung einzuladen. Nun steigen die Kosten um 52 Cent – pro Brief. Dabei seien die Vereine verpflichtet, zu den Mitgliedersammlungen einzuladen. Die Altersstruktur gebe es nicht her, auf die Briefsendungen zu verzichten. „Der Großteil hat keine E-Mail und nutzt kein Internet“, erteilte Benter dem elektronischen Weg eine Absage. Auch das Argument des Wettbewerbsnachteils kann er nicht nachvollziehen: „Die Citipost geht nicht in die Syker Vororte. Wir möchten unsere Mitglieder aber flächendeckend informieren.“

Der FTSV Jahn Brinkum hat dagegen schon eine Möglichkeit gefunden, die Versandkosten für die Mitgliederversammlung einzusparen, sagt der Vorsitzende Rolf Meyer. Der Verein hänge die Einladung öffentlich aus und informiere über die Übungsleiter. „Das reicht dem Amtsgericht“, sagt er. Für Benter – mit Mitgliedern auch in Bremen und Achim – ist das jedoch keine Option, wenn er alle Mitglieder gezielt erreichen möchte. Zu besonderen Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang oder dem Adventscafé lädt auch der FTSV deshalb mit der Dialogpost ein. Zweimal im Jahr seien das 250 bis 300 Einladungen. „Wir haben oft ältere Gäste. Da finde ich es angemessen, dass man persönlich einlädt“, sagt Kassenwartin Elke Gärtner. Für solche Zwecke könne der Verein den Dienst auch weiterhin nutzen, die Dialogpost dient schließlich der Gewinnung und Bindung von Kunden und Mitgliedern. Einladungen zu Veranstaltungen, Stadtfesten und Ausstellungen sowie zu Gewinnspielen listet die Post ausdrücklich zu den werblichen Zwecken. Gärtner muss also ab dem neuen Jahr nur eine Preissteigerung von zwei Cent pro Brief einplanen. „Die Preiserhöhung hält sich im Rahmen. Dafür haben wir auch eine zuverlässige Zustellung“, sieht sie keinen Bedarf, den Anbieter zu wechseln. „Wir reden immer vom Mindestlohn, aber keiner will zahlen.“

Siegrud Steinbrügger vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Asendorf hätte die 250 Mitglieder gerne zur Mitgliederversammlung per Dialogpost eingeladen. „Wir müssten die Mehrkosten aus der Vereinskasse zahlen. Das ist schon schade, die Dialogpost war ein ganzes Stück günstiger“, sagt sie. Immerhin: Wenn das DRK mit Gemeinde, Kirche und dem Sozialverband zur Seniorenweihnachtsfeier alle Bewohner über 70 Jahre einlädt, geht das weiterhin per Dialogpost. „Das sind eine ganze Menge“, sagt Steinbrügger erleichtert. Vieles lasse sich zwar per E-Mail regeln, doch ganz ohne Post gehe es eben auch nicht. „Ich verstehe auch den Unterschied zwischen werblichen und nicht-werblichen Sendungen nicht“, bemängelt sie. Nun werde sie im Februar schauen, wie sie am günstigsten zur Mitgliederversammlung einlade.

Das muss auch Günter Radtke vom Kultur- und Heimatverein in Bassum. Er wusste bis zum Gespräch mit unserer Zeitung noch gar nichts von der Umstellung bei der Dialogpost. „Das ist ja ein tolles Ding“, sagt er zynisch. Bis Anfang März, wenn die Einladungen für die Mitgliederversammlung verschickt werden, müsse er sich noch dazu informieren.

Nur beim Bürgerbus Weyhe blickt man der Umstellung bei der Dialogpost gelassen entgegen. „Wir haben das bisher gar nicht gemacht“, sagt Regine von Larcher. Vieles gehe per E-Mail, und die Mitglieder seien in den Vorjahren stets per normalem Brief zu den Versammlungen eingeladen worden: „Das hat für uns keine Auswirkungen.“ Immerhin: Der Preis für das Porto beim Standardbrief bleibt bei 80 Cent. Für viele Vereine bedeutet das dennoch eine deutliche Verteuerung.