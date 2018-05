Abschieds- und Willkommensgeschenk: Zum Abschied wurde Eberhard Schierenbeck eine Medaille für seine jahrzehntelangen Verdienste überreicht. Aber auch Ulrike Stöver (l.) und Julia Schierenbeck durften sich zu ihrem Einstand über eine Auszeichnung freuen. (Dominik Albrecht)

Syke. Wer sich über den Deutsch-Französischen Freundeskreis (DFF) informiert, kommt an einem Namen nicht vorbei: Eberhard Schierenbeck. Der Syker hat seit fünf Jahren den Posten des Vorsitzenden übernommen und durch seinen Einsatz die Kommunikation und Freundschaft zu Sykes Partnerstadt La Chartre-sur-le-Loir geprägt. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue bezeichnete Schierenbeck sogar als "Motor" des DFFK. Doch bald wird ein neuer Motor die "MS DFFK" antreiben. Eberhard Schierenbeck gibt seinen Vorsitz ab – an seine Tochter Julia.

Eberhard Schierenbeck war gerade frisch von Bremen nach Syke gezogen, als vor 45 Jahren der damalige Stadtbrandmeister an ihn herantrat. Die Feuewehr aus La Chartre-sur-le-Loir komme nach Syke, hat es laut Schierenbeck geheißen. Der Stadtbrandmeister habe mitbekommen, dass Eberhard Schierenbeck Französisch könne und bat darum, dass er sich um die Brandbekämpfer kümmere. "Ich sagte, dass ich mich ja mal damit beschäftigen kann. Darauf meinte er, dass die am Wochenende kommen. Und wir hatten Mittwoch", sagt Schierenbeck und ergänzt lachend: "Und seitdem habe ich das an der Backe." Doch so langsam sieht er seine Zeit gekommen, einer neuen Spitze Platz zu machen. "Wenn ich den Jüngeren heute auf den Fahrten Ansagen mache, wundern die sich, warum der alte Mann Ausgang aus dem Seniorenheim hat", beschreibt Eberhard Schierenbeck seine Sicht der Dinge. Für ihn ist klar, dass der Vorsitz verjüngt werden muss, um den Anschluss an die Jugend nicht zu verpassen. Da seine Tochter Julia sich bereit erklärt hat, den Vorsitz zu übernehmen, hat Eberhard Schierenbeck die Chance der Staffelstab-Weitergabe genutzt.

Künftig übernehmen also seine Tochter Julia Schierenbeck als Vorsitzende sowie Ulrike Stöver als ihre Stellvertreterin das Ruder des knapp 100 Mitglieder starken Vereins. Die Weichen dafür wurden erstmals im vergangenen Jahr gestellt, wie Julia Schierenbeck verrät: "Da war aber noch nicht wirklich die Rede davon, dass mein Vater aufhört, sondern nur, dass ich eine Funktion im Vorstand übernehme. Dann haben sich die Dinge aber ein wenig geändert, und nach ein wenig Überlegung habe ich zugestimmt."

Julia Schierenbeck war schon als Kind durch ihren Vater in die Abläufe involviert, setzte als Twen aus und ist seit etwa zwölf Jahren wieder aktiv. "Ich bin immer mal wieder als Dolmetscherin eingesprungen. Dadurch ist nicht alles total neu", freut sie sich die Mutter. Der Austausch zwischen den beiden Ländern ziehe sie eben jedes Mal wieder zurück in den Verein. "Ein Großteil der Kommunikation läuft auf Französisch. Es ist spannend zu schauen, was man ausdrücken möchte und was man von anderen versteht", beschreibt die in Bremen tätige Verwaltungsbeamtin. Dadurch kämen viele unterschiedliche Temperamente und Interessen zusammen. Aber im Kern treffe man sich wieder und habe Spaß daran, etwas Gemeinsames zu machen. Des Weiteren würden bei den Austauschen jedes Mal wieder auch Generationen aufeinandertreffen. Denn viele seien, ebenso wie Eberhard Schierenbeck, von Anfang an dabei.

Wo wir gerade bei gemeinsam sind: Ulrike Stöver bleibt Julia Schierenbeck als Stellvertreterin erhalten. Ein Posten, in dem sie sich seit sechs Jahren pudelwohl fühlt. Den Vorsitz selber hat sie nach eigenen Worten abgelehnt. "Ich habe mir Julia Schierenbeck als Kandidatin auch gewünscht", sagt Ulrike Stöver und lächelt ihre neue Mitstreiterin an. Ulrike Stöver hatte schon als Kind durch eine Brieffreundschaft erste Berührungen mit Frankreich. "Mit 13 Jahren etwa bin ich das erste Mal nach Frankreich gereist. Die Brieffreundschaft besteht zwar nicht mehr, aber die Liebe zu Frankreich nach wie vor", sagt sie. Dementsprechend froh sei sie gewesen, dass sie über den DFFK vor zehn Jahren ihr Faible für die Grande Nation aufleben lassen konnte. Für Ulrike Stöver ist der DFFK unabdingbar. "Er bietet die Möglichkeit, in die Familien reinzuschauen und das normale Leben mitzuerleben. Das ist noch etwas anderes, als in einem Hotel untergebracht zu sein", findet sie.

Nun gehe es darum, die Aufgaben neu zu verteilen und als Doppelspitze den DFFK weiterhin zu etablieren. Dies sei bisher unter anderem mit Aktionen wie Boule-Turnieren oder Ausflügen wie einer Wattwanderung in der Nordsee und diversen Sprachkursen erfolgt. Künftig soll der Fokus aber auch darauf liegen, ein jüngeres Publikum anzusprechen. "Wir sind vom Altersdurchschnitt eher ein älterer Verein. Da fehlen uns schon die jungen Mitglieder", gibt Julia Schierenbeck zu. Nur das "Wie" sei noch offen. "Die Jugendlichen kriegen wir nicht mit Museumsbesuchen in Frankreich", ist sich Julia Schierenbeck bewusst. Darum sei es wichtig, den sportlichen Aspekt, der seither durch die Beteiligung des TuS Syke erfolgte, aufrechtzuerhalten. Dafür müsse aber noch eine Sportart gefunden werden, die sowohl in Deutschland als auch in Frankreich populär ist.

Ein weiteres Ziel sei es, auch Deutsch mehr in den Fokus zu rücken. "Es wäre schön, wenn sich das mehr ausgleicht und auch ein wenig mehr auf deutsch kommuniziert wird", wünscht sich die Vorsitzende. Da Deutsch keine Pflichtsprache in französischen Schulen sei, herrsche mit Blick auf den festen Französisch-Unterricht in Deutschland ein leichtes Ungleichgewicht. "Natürlich wollen wir aber unser Französisch verbessern", betont Schierenbeck.

Eine Mitgliedschaft beim DFFK kostet schlanke 15 Euro im Jahr. Weitere Informationen zum Verein und seinen Aktionen gibt es unter www.dffk-syke.de.