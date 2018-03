Hereinspaziert: Jacob Melzel hofft darauf, neue und bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen – gerne auch von weiter weg. (Jonas Kako)

Bassum-Groß-Ringmar. Zurückgelassene Wohnmobile, einige bereits zu Kleinholz verarbeitet. Aufgehäufte Äste und Baumstämme zeugen von den heftigen Stürmen des vergangenen Jahres. Dazu zerbrochene Fensterscheiben und massenhaft wucherndes Gestrüpp. Camping ist vermutlich das Letzte, woran man denkt, wenn man dem Campingplatz in Groß-Ringmar einen Besuch abstattet. Doch genau das möchte Jacob Melzel ändern. Und bereits Ende März soll das neue Kapitel offiziell aufgeschlagen werden.

"Mein Wunsch war immer, auf dem Land zu arbeiten", erzählt Jacob Melzel in der Küche seines neuen, noch renovierungsbedürftigen, Zuhauses. Diesen Wunsch erfüllte sich der vorher in Bremen tätige Familienvater im Februar 2017 schließlich und übernahm mit seiner Frau den Campingplatz in Groß-Ringmar. Damals ging es mit der Reputation des Erholungsortes stetig bergab. "Die Kommunikation zwischen den ehemaligen Besitzern und den Campern war nicht gerade harmonisch", sagt Melzel vage. Dennoch hat er den Mut, das rund acht Hektar große Gelände wieder in eine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Der Ruf seiner Vorgänger hängt ihm dabei zum Glück nicht nach. "Wir erhalten die volle Unterstützung der Anwohner und Landwirte."

Camping bedeutet für Jacob Melzel vor allem Ruhe und Geborgenheit. "Wenn ich einen festen Campingplatz habe, kann ich mich auch in der Heimat zurückziehen, mich ausruhen und abschalten", beschreibt er. Ein Gefühl, dass der selbst langjährige Camper auch anderen Menschen vermitteln möchte. Seinen Dreiachser hat Jacob Melzel verkauft. "Ich habe jetzt ja immer Camping", sagt der gelernte Tischlermeister und lacht. Dass er ein aktuell ruhendes Unternehmen mit Schwerpunkt Fenster und Türen besitzt, kommt bei den anstehenden Arbeiten auch gelegen. Doch bis er die Füße hochlegen kann, muss Jacob Melzel ordentlich Hand anlegen, wovon auch seine kaki-farbene Latzhose und seine sich abzeichnende Erschöpftheit zeugen. Doch der Campingplatz sei all dies Wert. "Er ist von seiner Natur und seiner Aufteilung einfach nicht vergleichbar mit anderen Plätzen", schwärmt Melzel und erwähnt die geraden Zufahrten, klaren Strukturen und wenigen Nachbarn.

Der Campingplatz soll vor allem familienfreundlicher werden. Erste Schritte dafür: "Wir haben neue umzäunte Kinderspielplätze für die Kleinen gestaltet und eine Hüpfburg angeschafft." Für Strategie-Fans gibt es ein überdimensionales Schachbrett und auch ein Streichelzoo ist geplant. Stärkung soll die angeschlossene Gaststätte versprechen, die noch in diesem Jahr wieder in Betrieb genommen werden soll. Und zwar unter der Herrschaft von Jacob Melzels Frau Nina, ihres Zeichens gelernte Köchin. "Sie hat jetzt die nötigen Gesundheitszeugnisse in der Tasche und macht kleinere Lehrgänge zur Führung einer Gaststätte", erklärt ihr Mann. Die Verpflegung mit warmen Speisen ist zwar bis jetzt nur ein Blick in die Zukunft, zum Vatertag möchte das Ehepaar aber immerhin schon Besucher mit Kaffee empfangen.

Ob die Sanitäranlagen bis zum April fertig sind, kann Jacob Melzel nicht zu 100 Prozent versprechen. "Das kommt darauf an, ob die Handwerker mitspielen." Auch auf Abwasserzu- und ableitungen müssen Platzbesitzer aufgrund starker Beschädigungen an den Rohren noch verzichten, mitgebrachte Wassertanks sind also unabdingbar. Eine Anbindung an die Kanalisation bestehe jedoch. Dafür kann zumindest eine Sorge vom Zettel gestrichen werden. Fehlten noch vor ein paar Monaten genaue Pläne über den Verlauf der Stromleitungen, konnte sich Jacob Melzel nun anhand gefundener Zeichnungen ein Bild von der Lage machen und handeln. "Zur Zeit ist Strom auf dem gesamten Campingplatz vorhanden", beruhigt er.

Das wird auch einen Barnstorfer freuen, der sich bereits einen Stellplatz gesichert hat. Zufrieden sieht der Dauercamper aus, als er aus seiner Holzhütte nahe des Sees heraustritt. Die umgepflügte Erde vor seiner Terrasse lässt erahnen, dass der Vorgarten überholt werden soll. "Hinten werde ich noch ausbauen", ergänzt der Barnstorfer. Der ursprüngliche Zustand des Campingplatzes hat den Neubewohner nach eigenen Angaben nicht abgeschreckt. "Ich weiß, was Herr Melzel vor hat. Dass das nicht von heute auf morgen geht, so wie es hier ausgesehen hat, ist klar. Aber er macht etwas und ich packe mit an."

Jetzt hoffen Jacob und Nina Melzel auf Rückkehrer und neue Gesichter. 15 Stellplätze konnten schon an Camper aus Syke und umzu vergeben werden. "Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn Menschen von weiter weg auf uns aufmerksam werden", wendet sich das Paar an alle. Ein Bild von den Fortschritten können sich alle Interessierten am Sonnabend, 31. März, bei einem kleinen Info-Tag auf dem Campingplatz in Groß-Ringmar machen. Dieser soll um 14 Uhr beginnen. "Gegen 17 Uhr möchten wir dann ein Osterfeuer entfachen, wenn das Wetter mitspielt", verrät Jacob Melzel abschließend.