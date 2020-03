Von Grün umrundet: Die Twistringer Martin-Luther-Kirche mit ihrem fast 35 Meter hohen Turm. (Fotos: Michal Braunschädel)

Twistringen. Im Jahr 1892 wurde dem königlichen Baurat und Konsistorialbaumeister Conrad Wilhelm Hase der Auftrag erteilt, eine Kirche mit rund 200 Sitzplätzen für die evangelische Gemeinde in Twistringen zu entwerfen. Der damals führende, in Hannover beheimatete Kirchenarchitekt und langjährige Professor am Polytechnikum (heutige Technische Hochschule) plante das kreuzförmig angeordnete Gotteshaus mit dem 34,75 Meter hohen Kirchturm im Stil der Neugotik. Woraufhin am 4. April 1893 die Grundsteinlegung und am 15. Juli 1894 die Einweihung der Martin-Luther-Kirche erfolgte.

Wenngleich Twistringen bereits von jeher als katholisch geprägte Insel in einem weitgehend evangelischen Umland galt und nach wie vor gilt, gründete sich dort am 16. Mai 1891 trotzdem eine evangelische Kirchengemeinde, die ebenfalls Scharrendorf, Abbenhausen, Mörsen, Marhorst, Köbbinghausen und Stelle einschloss. Die rund 300 Mitglieder umfassende Gemeinde erwarb dann noch im selben Jahr ein Grundstück an der Bahnhofstraße und leitete alle notwendigen Schritte für den Bau einer eigenen Kapelle ein. Gleich nebenan befand sich seit 1882 die evangelische Volksschule (heute als Gemeindehaus genutzt), und zusammen mit einem angrenzenden Friedhof entstand hier das Herz der jungen Gemeinde. Finanzieren konnte man das Großprojekt Grundstückskauf und Kapellenbau durch eine Kirchenkollekte der hannoverschen Landeskirche, Haussammlungen in den Kreisen Grafschaft Hoya, Osnabrück und Grafschaft Diepholz sowie diverse private Einzelspenden. Gut ein Drittel aller Kosten übernahm außerdem der Gustav-Adolf-Verein, der seine Aufgabe nach wie vor darin sieht, evangelischen Christen in der Diaspora Unterstützung zukommen zu lassen.

Den Bau der Kirche begleitete vor Ort der Architekt Friedrich Jacob, wobei nicht überliefert ist, ob sich der große Baumeister Hase überhaupt jemals in Twistringen blicken ließ. Verarbeitet wurden unzählige Backsteine und Glasurziegel der örtlichen Ziegelei Sunder. Die Decke fertigte man, mit Ausnahme des Altarraums, aus Holz, und die bunt verglasten Spitzbogenfenster über dem Altar sind auf die Kreativität der aus Hannover stammenden Glasmaler Henning & Andrees zurückzuführen. Die Fenster zieren das liturgische Zentrum der Kirche perfekt und wissen durch höchsten künstlerischen Aufwand zu bestechen. Dies spiegelt sich in der großen Anzahl an christlichen Symbolen und ausdrucksstarken Bildwerken in den Glasflächen eindrucksvoll wieder.

Betritt der Besucher durch das vertieft liegende Portal den Innenbereich, so steht er zunächst im vergleichsweise kleinen, niedrigen Turmraum, bevor eine weitere Tür zum Kircheninneren führt. Die geringe Deckenhöhe setzt sich hier aufgrund der Orgelempore fort, woraufhin der anschließende Blick in den offenen Kirchenraum dann recht weitläufig in Erscheinung tritt. Wenngleich das Gotteshaus mit einer Innenraumhöhe von 9,14 Metern und einer Breite von 6,70 Meter nicht unbedingt als klein zu bezeichnen ist, wird dem Betrachter doch ein inniges Gefühl von Gemütlichkeit vermittelt. Dies liegt vielleicht auch an den im unteren Bereich befindlichen Fenstern, welche von der Kirchenbank aus einen direkten Blick nach draußen ermöglichen.

Der Unterbau des Altars besteht, ebenso wie die darauf befindliche Mensa (Platte), aus Stein und wird durch das Altarretabel inklusive Kruzifix gekrönt. Weitere äußerst wichtige Elemente des evangelischen Gottesdienstes sind selbstverständlich Kanzel und Lesepult. Auf einer achteckigen hölzernen Säule ruht der künstlerisch anspruchsvolle Kanzelkorpus, welcher von geschnitzten Halbreliefs der vier Evangelisten eingefasst ist. Das Lesepult erstrahlt unterdessen in naturfarben gebeiztem Originalfarbton und steht auf prunkvollen Keramikplatten der Firma Villeroy und Boch. Hauptlichtquelle der Kirche ist ein großer schmiedeeiserner Radleuchter, der sich im Zentrum der Vierung befindet, 24 Kerzen umfasst und eine vielfältige Symbolik besitzt. Besonders stolz ist die evangelische Gemeinde auch auf die silbernen Abendmahl-Utensilien und liturgischen Geräte, die überwiegend aus dem Jahr 1891 stammen und damals vom Gustav-Adolf-Verein gesponsert worden sind.

Die Verwaltung der Twistringer Gemeinde oblag bis zum 5. August 1896 dem zweiten Pastor von Bassum, ehe es zu einer ständigen Pfarrkollaboratur kam und Pastor Otto Enkelstroh sein Amt vor Ort antrat. Im Jahr 1912 übernahm Pastor Wilhelm Büning den verantwortungsvollen Posten und wurde nach 15-jähriger Tätigkeit durch Pastor Friedrich Woltmann abgelöst. Dieser absolvierte die bisher längste Amtsperiode und reichte das Zepter nach 29 Jahren an seinen Nachfolger Pastor Günter Kuhnert weiter. Selbiger blieb von 1956 bis 1974 in Amt und Würde, bevor Pastor Peter Leuchtmann übernahm. Nachdem dieser für 19 Jahre den Vorstand der evangelischen Kirche innehatte, hielt erstmals eine Pastorin dort Einzug. Dr. Dorothea Haspelmath-Finatti agierte von 1994 bis 2001 und überließ dann Pastorin Petra Rauchfleisch die Martin-Luther-Kirche. 14 Jahre gingen ins Land und es folgte 2016 Pastorin Dr. Christina Ernst, welche im Frühling dieses Jahres durch den derzeit aktiven Pastor Elmar Orths abgelöst wurde. So sind seit der Gemeindegründung einige Theologen gekommen und gegangen, wobei sich im Laufe der Zeit selbstverständlich auch an den Anschauungen und Prinzipien der evangelischen Kirche einiges geändert hat. Zudem erfolgten natürlich stetige Veränderungen in den Mitgliederzahlen und so ist in den vergangenen 125 Jahren ein deutlicher Anstieg von 300 auf 2700 zu verzeichnen.

Für einen perfekten Klang sorgt nach wie vor die 1969 errichtete Orgel des Orgelbauers Wolf aus Verden. Das alte Instrument, welches 1893 von Orgelbauer Becker aus Hannover eingebaut worden war, musste leider aufgrund diverser Mängel entfernt werden, aber die jetzige Orgel hat gerade erst kürzlich auf Initiative des Fördervereins eine umfangreiche Restaurierung erfahren. Durch den Einbau eines Acht-Fuß-Registers der Orgelbaufirma Bente in Suthfeld kann ein voller harmonischer Klang erzeugt werden, der den Gottesdienstbesuchern ein ganz besonderes melodisches Erlebnis vermittelt.

Alles in allem ist die Martin-Luther-Kirche Twistringen als spezielles Kleinod zu bezeichnen, das durch baulichen Stil, Symbolik, liturgische Vollständigkeit, einzigartigen Charme und historisch-neugotische Ausstattung zu überzeugen weiß.