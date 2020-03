Syke. Erstaunlich, dass trotz der allenthalben herrschenden Vorsicht in Sachen Coronavirus auf dem Wochenmarkt davon nichts zu spüren war. Man kaufte, was man brauchte, traf und unterhielt sich; auch Bürgermeisterin Suse Laue wurde mit Enkelkind angetroffen, wobei sich die Großmutter über die Vielfalt der Stände freute. Im Besonderen über den seit drei Wochen neu besetzten Stand für Wurst und Fleisch. Der war seit ein paar Wochen nicht mehr dabei gewesen, weil Horst Diekmann seinen aufgegeben hatte.

Beziehungsweise dann weiterverkaufte an Frank Kardel aus Achim. Der befährt nun neben Syke auch Sulingen und Diepholz als eigener Chef. In seinem Angebot steht zwar auch Wurst und Fleisch – aber eben ganz neue Varianten. So zwar auch Schwein und Rind wie bisher, aber nicht einfach Rind, sondern viele Versionen Zebu-Rindfleisch. Die Tiere hält und züchtet er selbst auf seinem Hof in Achim. Das Zebu ist aus Südasien nach Europa gekommen und wird mittlerweile wegen seiner besonders einfachen, robusten Haltung auch gerne als Landschaftspfleger eingesetzt. Es wird berichtet, dass Zebus vom Fleischgeschmack her feinem Wild ähnelten. Außerdem sei das Zebu-Fleisch sehr gut marmoriert und cholesterinarm.

Bei der Recherche des SYKER KURIER auf dem Markt war Kardels Angebot schon sehr zusammengeschrumpft, es gab nur noch wenige Braten. Alles andere sei „in Stapeln gekauft“ worden, erzählte Kardel. Das werde jede Woche mehr mit der Nachfrage, allein durch Werbung unter den Kunden. Nachfrage nach Filet, Rouladen, Hackfleisch, Beinscheiben, Gulasch und seinem „Gaumenschmaus Rinderknipp – das ist der Dauerbrenner – oder nach frischer Schlachtung auch Rinderbratwurst“, sagt er. „Wir schlachten circa alle sechs Wochen, wenn man also davon gern etwas hätte, sollte man das vorher telefonisch ordern. Schließlich sind Zebus kleine Tiere, da kommt immer nicht so viel bei raus.“

Außerdem bietet er saisonale Besonderheiten an, also fertig bereiteten Grünkohl oder Grillspieße. Auch fertig hergestellte Frikadellen offeriert der hauptberufliche Landschaftsgärtner mit eigenem Betrieb in Achim.

Gemüse-, Obst- und Geflügelhändler, Eiermann, Fischverkäufer, Bäcker, Fleisch- und Wurst-Anbieter, Kurzwaren und Blumenhändler sollen auch bei der Wiederbelebung des Wochenmarktes im November 1994 dabei gewesen sein. Zuvor hatte er auf dem Platz vor dem Rathaus stattgefunden und verlor zunehmend an Attraktivität. Augenscheinlich ist das überwunden, die rund zehn Stände waren gut besucht. Allerdings haben alle unter dem Hachepark leiden müssen: „Das ist doch weniger geworden mit den Kunden, früher hatten wir viel Laufkundschaft, als noch gesperrt war, heute kommen nur die, die gezielt hierher wollen“, heiß es.

Ein kleines Jubiläum konnte das Ehepaar Karin und Harry Jüterbock feiern: „Wir sind seit 25 Jahren dabei und verkaufen saisonale Sachen.“ Nicht ganzjährig, aber immer von März bis Ostern und dann wieder zur Adventszeit. Unter Jüterbocks Pavillondach können die Marktbesucher zwischen einer Vielzahl von selbstgemachten Marmeladen – hergestellt aus Obst aus dem eigenen Garten – und Dekorationsartikeln wählen. In der Hauptsache geht es aber um selbst gebastelte Gestecke und Kränze. Die werden von der Floristikmeisterin mit viel Fantasie zusammengestellt, „alles Unikate“, nachdem zuvor Ehemann Harry Stroh und Heu erst geschnitten und dann getrocknet hat. Karin Jüterbock erinnert sich mit Schmunzeln an eine Begebenheit: „Da kam einmal eine Kundin und wollte einen neuen Kranz für die Tür kaufen – ihr alter, den sie auch von uns hatte, sei nun nach zehn Jahren hin; da dachte ich mir, das ist doch blöd, wenn die so lange halten, kriegst du nicht so viel an den Mann.“ Aber sie haben doch noch viele Stammkunden.